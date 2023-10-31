Массовый мор рыбы заметили на пляже под Новосибирском — что говорят в Росприроднадзоре

Массовый мор рыбы заметил новосибирец Виктор Терешкин на берегу обского моря. Видео с мертвой рыбой сибиряк прислал в редакцию НГС.
— Видео я снимал в Бердске возле отеля «Крона». Был в шоке, что так много мертвой рыбы, — рассказал сибиряк.
Судя по кадрам, на песке и в воде лежат десятки мертвых особей. В Сибирском управлении Росприроднадзора корреспонденту НГС сообщили, что информация о происшествии к ним не поступала.
Ранее в озере Горькое Краснозерского района Новосибирской области массово погибла рыба.