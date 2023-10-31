freedom
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 1/10
usd 93.24
eur 98.62
Тема дняВ Новосибирске умерла старушка-кошатница
Все новости
Все новости

Массовый мор рыбы заметили на пляже под Новосибирском — что говорят в Росприроднадзоре

На берег выбросило десяток мертвых особей

208

Происходящее снял на видео местный житель

Поделиться

Массовый мор рыбы заметил новосибирец Виктор Терешкин на берегу обского моря. Видео с мертвой рыбой сибиряк прислал в редакцию НГС.

— Видео я снимал в Бердске возле отеля «Крона». Был в шоке, что так много мертвой рыбы, — рассказал сибиряк.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Виктор Терешкин

Судя по кадрам, на песке и в воде лежат десятки мертвых особей. В Сибирском управлении Росприроднадзора корреспонденту НГС сообщили, что информация о происшествии к ним не поступала.

Ранее в озере Горькое Краснозерского района Новосибирской области массово погибла рыба.

По теме

Мертвая рыбаОбское мореБердск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter