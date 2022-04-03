Щенки кустарниковых собак не поделили палку — забавное видео из Новосибирского зоопарка

У кустарниковых собак в Новосибирском зоопарке пополнение. Два веселых щенка не дают покоя родителям. Они уже подросли и радуют посетителей своими играми. Они попали на видео постоянной посетительницы зоопарка Анны Новиковой.
Сначала щенята пытались отобрать друг у друга палочку, а потом решили пообщаться с посетителями.
Кустарниковые собаки живут в Новосибирском зоопарке с 2016 года. Самца в учреждение привезли из зоопарка Мюлуз, самку — из Пражского зоопарка. Их зовут Боб и Долли, и они зарекомендовали себя, как хорошие родители. Первые щенки появились в 2017 году.
На прошлой неделе мы рассказывали, что в Новосибирском зоопарке родился малыш гигантского муравьеда. Об этом сообщили в учреждении. Также малыш попал на видео постоянной посетительницы зоопарка Анны Новиковой.