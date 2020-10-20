Новосибирским волонтерам привезли из Красноярска черного бельчонка, которого бросила мать

В Новосибирске волонтеры выхаживают черного бельчонка из Красноярска
В Новосибирске спасают брошенного мамой черного бельчонка — зверька привезли на выхаживание из Красноярска.
— Мама-белка оставила бельчат на чердаке дачи у женщины. Она их сначала выкармливала. Всего было четверо. Двое погибли, один остался у нее, одного нам передали под выпуск, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.
Она добавила, что бельчонок маленький и есть подозрения на проблемы со здоровьем.
— Сдали анализы, готовим к переселению в вольеру на зимовку к оставшимся белочкам, — добавила Алиса Богомолова. — Абсолютно дикий гиперактивный бельчонок. Немного мелковат, перелинять ему еще нужно.
В будущем его планируют вернуть в дикую природу.
В конце сентября житель Академгородка сфотографировал черную белку, которую увидел из своего окна. Снимок необычного грызуна он выложил у себя на странице. Кстати, такие белки очень распространены в Канаде: они там черного цвета и водятся везде.