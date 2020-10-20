Новосибирским волонтерам привезли из Красноярска черного бельчонка, которого бросила мать

В Новосибирске спасают брошенного мамой черного бельчонка — зверька привезли на выхаживание из Красноярска.

— Мама-белка оставила бельчат на чердаке дачи у женщины. Она их сначала выкармливала. Всего было четверо. Двое погибли, один остался у нее, одного нам передали под выпуск, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.

Она добавила, что бельчонок маленький и есть подозрения на проблемы со здоровьем.

— Сдали анализы, готовим к переселению в вольеру на зимовку к оставшимся белочкам, — добавила Алиса Богомолова. — Абсолютно дикий гиперактивный бельчонок. Немного мелковат, перелинять ему еще нужно.