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Страна и мир подробности Занял дворянскую усадьбу из «Мастера и Маргариты»? Где жил арестованный замминистра обороны РФ: фоторепортаж

Занял дворянскую усадьбу из «Мастера и Маргариты»? Где жил арестованный замминистра обороны РФ: фоторепортаж

Показываем элитную жилплощадь обвиняемого во взятке высокопоставленного чиновника

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Дом был построен в 1820 году

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов, которого арестовали на два месяца по делу о крупной взятке, жил в дворянской усадьбе XIX века из романа «Мастер и Маргарита» в Чистом переулке, сообщает источник Mash и ранее писали журналисты-расследователи.

По данным Mash, сегодня в этом здании прошли обыски по делу Иванова. Наши коллеги из MSK1.RU отправились к элитному историческому зданию и узнали, что там происходит.

Исследователи творчества Михаила Булгакова считают, что Мастер жил в подвале этого особняка

По адресу Чистый переулок, 4, с. 1, в 700 метрах от храма Христа Спасителя, расположен главный дом городской усадьбы Волконской — Анны фон Мекка. Усадьба была построена в 1820 году. По данным из открытых источников, в 2014 году ее выставили на продажу.

В 2019-м после проведенного внутри ремонта в историческом здании поселился замминистра обороны России Тимур Иванов, сообщали журналисты-расследователи.

Сейчас здание является объектом культурного наследия регионального значения и памятником архитектуры Москвы. Исследователи творчества Михаила Булгакова считают, что в подвале именно этого дома жил Мастер из «Мастера и Маргариты».

Напротив усадьбы — здание московской патриархии РПЦ и Владимирского храма.

На территории и вокруг него стоят дорогие иномарки.

Вот так выглядит дом с обратной стороны.

Корреспондент MSK1.RU передает, что сейчас там проходит туристическая экскурсия, а на территории дома и рядом с ним признаков следственных дел нет.

Напомним, заместителя министра обороны РФ задержали 23 апреля. Ему вменяют взятку в размере не менее одного миллиона рублей, пишет ТАСС. Позже в кремлевском пуле сообщили, что о задержании Тимура Иванова доложили Владимиру Путину. В Кремле также заявили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу заранее знал о задержании коллеги.

В среду, 24 апреля, в Басманном районном суде Москвы арестовали обвиняемого во взятке заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова и его друга Сергея Бородина. По версии следствия, он, вступив в сговор с третьими лицами, получил взятку в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.

Редакция MSK1.RU рассказывала всё, что известно об арестованном заместителе министра обороны Тимуре Иванове.

Все новости о деле против замминистра обороны России, генерала Тимура Иванова мы собираем в специальном сюжете.
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Тимур Иванов Взятка Минобороны Хамовники Арбат Чистый переулок Мастер и Маргарита
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