Занял дворянскую усадьбу из «Мастера и Маргариты»? Где жил арестованный замминистра обороны РФ: фоторепортаж

Дом был построен в 1820 году Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU











Замминистра обороны РФ Тимур Иванов, которого арестовали на два месяца по делу о крупной взятке, жил в дворянской усадьбе XIX века из романа «Мастер и Маргарита» в Чистом переулке, сообщает источник Mash и ранее писали журналисты-расследователи.

По данным Mash, сегодня в этом здании прошли обыски по делу Иванова. Наши коллеги из MSK1.RU отправились к элитному историческому зданию и узнали, что там происходит.

Исследователи творчества Михаила Булгакова считают, что Мастер жил в подвале этого особняка Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











По адресу Чистый переулок, 4, с. 1, в 700 метрах от храма Христа Спасителя, расположен главный дом городской усадьбы Волконской — Анны фон Мекка. Усадьба была построена в 1820 году. По данным из открытых источников, в 2014 году ее выставили на продажу.



В 2019-м после проведенного внутри ремонта в историческом здании поселился замминистра обороны России Тимур Иванов, сообщали журналисты-расследователи.

Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU











Сейчас здание является объектом культурного наследия регионального значения и памятником архитектуры Москвы. Исследователи творчества Михаила Булгакова считают, что в подвале именно этого дома жил Мастер из «Мастера и Маргариты».

Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU











Напротив усадьбы — здание московской патриархии РПЦ и Владимирского храма.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











На территории и вокруг него стоят дорогие иномарки.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Вот так выглядит дом с обратной стороны.



Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU











Корреспондент MSK1.RU передает, что сейчас там проходит туристическая экскурсия, а на территории дома и рядом с ним признаков следственных дел нет.

Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU









