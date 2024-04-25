Занял дворянскую усадьбу из «Мастера и Маргариты»? Где жил арестованный замминистра обороны РФ: фоторепортаж

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов, которого арестовали на два месяца по делу о крупной взятке, жил в дворянской усадьбе XIX века из романа «Мастер и Маргарита» в Чистом переулке, сообщает источник Mash и ранее писали журналисты-расследователи.
По данным Mash, сегодня в этом здании прошли обыски по делу Иванова. Наши коллеги из MSK1.RU отправились к элитному историческому зданию и узнали, что там происходит.
По адресу Чистый переулок, 4, с. 1, в 700 метрах от храма Христа Спасителя, расположен главный дом городской усадьбы Волконской — Анны фон Мекка. Усадьба была построена в 1820 году. По данным из открытых источников, в 2014 году ее выставили на продажу.
В 2019-м после проведенного внутри ремонта в историческом здании поселился замминистра обороны России Тимур Иванов, сообщали журналисты-расследователи.
Сейчас здание является объектом культурного наследия регионального значения и памятником архитектуры Москвы. Исследователи творчества Михаила Булгакова считают, что в подвале именно этого дома жил Мастер из «Мастера и Маргариты».
Напротив усадьбы — здание московской патриархии РПЦ и Владимирского храма.
На территории и вокруг него стоят дорогие иномарки.
Вот так выглядит дом с обратной стороны.
Корреспондент MSK1.RU передает, что сейчас там проходит туристическая экскурсия, а на территории дома и рядом с ним признаков следственных дел нет.
В среду, 24 апреля, в Басманном районном суде Москвы арестовали обвиняемого во взятке заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова и его друга Сергея Бородина. По версии следствия, он, вступив в сговор с третьими лицами, получил взятку в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.
Редакция MSK1.RU рассказывала всё, что известно об арестованном заместителе министра обороны Тимуре Иванове.
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