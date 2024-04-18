В Кремле ответили на вопрос об инаугурации Путина: главные новости за 17 апреля

Церемония вступления Владимира Путина в должность президента России в 2018 году Источник: Kremlin.ru











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 17 апреля.



Вода заливает Курганскую и Тюменскую области

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим превысил исторический максимум и достиг отметки в 839 сантиметров, вода продолжает прибывать. Население нескольких районов области эвакуируют в пункты временного размещения. Портал 72.RU продолжает следить за ситуацией в регионе в режиме онлайн-трансляции.

Как за три дня разлилась река Алабуга в Тюменской области Источник: Тюменская область / Vk.com

В Кургане уровень воды в реке Тобол вечером 17 апреля составил 937 сантиметров. За 12 часов прибыло 72 сантиметра. По словам главы МЧС России Александра Куренкова, в ближайшие дни в Кургане ожидают максимальные уровни воды. Уже сейчас в городе заливает набережную, жителей перестали пускать на дамбу, у ограждений дежурит полиция.

ГИБДД из-за подтоплений рекомендовало автомобилистам воздержаться от передвижения по федеральной трассе «Иртыш», которая проходит по Курганской области.

Над Татарстаном сбили беспилотник

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника над Татарстаном в 11 часов 20 минут утром 17 апреля. Портал 116.RU ранее сообщал, что утром над Казанью и Набережными челнами закрыли воздушное пространство для обеспечения безопасности полетов. Это уже вторая атака беспилотника на регион. Цель БПЛА не уточнялась. Однако сегодня глава Елабуги написал, что на ОЭЗ «Алабуга» ввели «меры по обеспечению безопасности персонала». Глава республики Рустам Минниханов ситуацию не комментировал.

Дуров дал интервью Такеру Карлсону

17 апреля вышло первое за семь лет большое интервью Павла Дурова. Создатель Telegram ответил на вопросы американского журналиста Такера Карлсона, который стал известен в России после недавнего интервью с Владимиром Путиным. Встреча журналиста и Дурова прошла в Дубае, где миллиардер проживает в последние годы.



Дуров рассказал о том, как и почему создал Telegram, о своих отношениях с правительствами разных государств и с большими корпорациями. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков коротко прокомментировал слова Дурова об обеспечении равного доступа к Telegram, заявив, что вряд ли эти слова распространяются на террористов. Он отметил, что Павлу Дурову неоднократно высказывали пожелание, чтобы мессенджер не превращался в инструмент в руках террористов, сейчас он работает на территории РФ и новых решений по ограничению работы мессенджера не принималось.

В Кремле прокомментировали будущую инаугурацию Путина

Инаугурация Путина пройдет в соответствии с протоколом, но с «определенными нюансами». Об этом сегодня заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, о возможных новшествах на церемонии.