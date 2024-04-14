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Страна и мир Иран начал массированную атаку Израиля: видео

Иран начал массированную атаку Израиля: видео

Премьер-министр страны сделал заявление

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Видео возможных пролетов БПЛА в Ираке

Иран начал массированную атаку Израиля. Как сообщает The Jerusalem Post, в сторону страны запустили десятки беспилотников-камикадзе.

Аэропорт Бен-Гурион близ Тель-Авива будет закрыт. Системы обороны и нападения ВВС Израиля приведены в боевую готовность, ведется координация с США, отметили в ЦАХАЛ. Представитель военных заявил, что дронам потребуется несколько часов, чтобы долететь до страны.

— Кто бы ни причинил нам вред, мы причиним ему вред. Мы будем защищаться от любой угрозы и сделаем это спокойно и решительно, — заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Иран тем временем объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном, передает телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

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Иран Израиль Беспилотники Атака
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