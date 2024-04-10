Бочки с водой в подъезде, а вместо туалета дыра в полу: как выживают люди в самом богатом городе России

Бочки в подъезде дома. Каждая из них пронумерована, чтобы знать, какой квартире принадлежит бочка. Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Пенсионерка Клавдия Петровна показывает талон на воду — длинный сверток чеков. Его она покупает и меняет, когда приезжает водовозка. От увиденного талона, наверное, у старшего поколения задергается глаз и перед взором встанет картина из далекого прошлого, когда в конце 80-х люди стояли в очередях и получали продукты по талонам. В Салехарде для жильцов дома на Чкалова, 13а эта практика никуда не ушла.

Дело в том, что в богатейшем городе страны жители дома на Чкалова не имеют водопровода. Именно поэтому каждую неделю к ним привозят воду, которую набирают в бочки, расставленные в подъезде старенькой «деревяшки». В это трудно поверить — в Салехарде есть люди, которые зарабатывают столько денег, что могут каждые выходные летать в Москву, чтобы поесть в нормальном ресторане, а есть другие жители, которые ждут воду с талоном в руках.

Так живут салехардцы, всю жизнь отработавшие на Севере, за полярным кругом.



Пытаемся понять, как так получилось, что в самом богатом по уровню жизни городе России у властей нет денег на расселение аварийного жилья. И почему это так сильно раздражает так называемых «аварийщиков». Подробности — в материале наших коллег из 72.RU.

Столица нефти и газа

Восемь из десяти кубов газа в России добывается на Ямале. Практический каждый десятый баррель нефти тоже был добыт здесь. Столица Ямала Салехард часто звучит в новостях рядом со словом «самый». Это самый северный город в стране, самый богатый по уровню зарплат в стране, с самой высокой рождаемостью. Действительно, это один из самых уникальных городов России, который к тому же еще расположен на полярном круге. Несмотря на расположение, город продолжает расти и развиваться.

Ямало-Ненецкий автономный округ — один из самых устойчивых экономически развитых регионов России. Огромное влияние на развитие региона имеет «Газпром». Бюджет Салехарда на 2024 год составляет около 14 миллиардов рублей.

Салехард город небольшой. Его название в переводе с ненецкого означает «поселение на мысу», что четко характеризует географическое положение. Город основан в 1595 году как крепость на берегу Оби, что делает его старейшим в Сибири. До 1933 года Салехард носил имя Обдорск — «место при Оби» с ненецкого. Бурный рост случился в 70-е, когда на Ямале началось активное освоение нефтегазовых месторождений. Население Салехарда росло на глазах. Требовалось много жилья. Его, конечно, строили быстрыми темпами с расчетом, что пока это временное пристанище для работяг, а потом уже все будут жить в хороших домах. Именно это объясняет огромное количество старых строений в столице Ямала. Но мы знаем, что нет ничего более постоянного, чем временное. Люди в Салехарде до сих пор живут в старых домах, которые признают аварийными и постепенно расселяют.



Салехард в 80-е. В основном это деревянная застройка Источник: ТЮМЕНЬ до НАШЕЙ ЭРЫ











Новый микрорайон Обдорский Источник: Артур Галиев / 72.RU











В 2021 году редакция 72.RU была в Салехарде и делала репортаж про жилищные условия в городе. Больше всего удивляли дома-бочки, которые можно встретить в городе. Конечно, назвать их распространенным видом жилья нельзя. В Салехарде весомую часть жилфонда составляют старые деревянные двухэтажные дома, построенные в 70-е. Конечно, при желании можно найти и домики, возведенные еще до Великой Отечественной войны. Когда идешь по улицам Салехарда вдали от центра, трудно поверить, что ты находишься в богатейшем городе России. Ощущается, что оказался в глухой провинции. Старенькие домики соседствуют с многоэтажками и роскошными зданиями местных органов власти.



Дома-бочки в Салехарде, 2021 год Источник: Ирина Шарова / 72.RU











После репортажа 2021 года власти нефтегазовой столицы, конечно, три года без дела не сидели. По словам местных жителей, дома-бочки в городе почти исчезли, а множество аварийных домов расселили. Рядом со зданием правительства округа ведется строительство огромного многоэтажного жилого района Обдорский. Именно на этот ЖК, судя по комментариям властей, возложена главная обязанность спасти салехардцев от жизни в аварийном жилье. Но, судя по количеству аварийного жилья в Салехарде, Обдорский явно не успевает решить эту проблему. Но об этом позже.

Улица Геологов в Салехарде. Большая часть построек — это старые двухэтажные дома, возведенные в 70-е Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Бочки с водой в подъезде

В социальных сетях жители аварийных домов активно проявляют себя. Часто комментируют сообщения администрации и указывают, какие проблемные дома в городе до сих пор требуют внимания.

Да, в Салехарде практически не осталось домов-бочек. Но есть дома с бочками и выгребными ямами вместо туалета. В 2024 году! Такой стоит на улице Чкалова, 13а. Медработник Клавдия Петровна живет здесь более 30 лет. На Север пенсионерка приехала в 70-е вместе с супругом, когда романтики Севера массово ехали покорять полярный круг, развивать нефтегазовую промышленность. Старый дом состоит из трех подъездов. Внутри можно увидеть то, что неподготовленного человека может немного ошарашить. Холл подъезда заставлен двухсотлитровыми бочками.

— Мы всю жизнь с супругом стояли на переселение. Хотели уехать с Севера в Красноярск. Потом муж умер. Сама одна я уже решила не ехать. Да и свекровь у меня была больная. Не могла ее просто оставить. Она вскоре тоже умерла. Теперь я не хочу никуда уезжать, например, в ту же Тюмень. Муж у меня здесь лежит, свекровь тоже. Дети работают в Салехарде, — признается пенсионерка.

Одноэтажный многоквартирный дом на Чкалова, 13а построен в 1977 году Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Бочки стоят под почтовыми ящикам. На ящиках номера квартир и на бочках тоже Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Проблема дома в дом, что у него нет централизованного водоснабжения. Каждую неделю приезжает водовозка и заказывает воду в подъезд. Каждая бочка имеет свой номер по номеру квартиры. Если жильцам надо помыться, вымыть посуду или смыть в туалете — берут воду из бочки. Некоторые жильцы протянули к своим бочкам электрические насосы, которые гонят воду прямиком в квартиру.



Пол кривой не из-за особенностей объектива фотоаппарата. Он реально кривой. И потолок тоже Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Воду привозят в дом по талонам. Их покупают заранее. Один кубический метр воды стоит 70 рублей. Деньги небольшие, признается пенсионерка, но сам факт того, что много лет приходится каждую неделю набирать воду в бочки, до сих пор вызывает удивление.

Талон на воду, как в старые добрые поздние советские времена Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Бочки в подъезде, как оказалось, не самое страшное в доме. В соседнем подъезде нас встретила жительница дома Оксана. Она очень обрадовалась встретить журналистов в подъезде. Будто всегда ждала. Сначала она показала нам свои бочки, в которые набирает воду. В них она заледенела из-за холода.

— Труба идет рядом с нашим домом, но много лет не могли протянуть, чтобы решить вопрос с водой, — жалуется Оксана.

Коридоры заставлены бочками, потому что вода быстро кончается. Когда она течет из трубы, не ведешь счет запасам. А когда один поход в душ тратит большой объем, начинаешь задумываться, хватит ли на неделю. Благо, отмечают жильцы, перебоев с подвозом воды не бывает.

Коридоры заставлены бочками Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Вода от холода заледенела Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Женщина повела по одному из коридоров. По мере углубления внутрь дома нарастал неприятный запах. Да, мы приближались к туалету. В доме на Чкалова он общий на все комнаты. Оказалось, что в старой «деревяшке» нет еще и централизованной канализации. Вместо унитазов в доме дыры в полу, как в сельском туалете. А там, где всё-таки стоят унитазы, внизу нет трубы. Там дыра.



— Дерьмо течет под дом! — объясняет устройство канализации жительница.

Такие туалеты в доме на Чкалова. Сурово. Еще и холод снизу В других подъездах жители обустроили санузел 1 из 2 Такие туалеты в доме на Чкалова. Сурово. Еще и холод снизу Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Администрация Салехарда знает про этот дом. Это подтверждают сами жители.



— В 2020 году дом признали аварийным. Приходил мэр Алексей Титовский. Прошел по дому, за голову взялся, — рассказывает Оксана. — Мы его пригласили посмотреть на наш сортир, но он не захотел идти. Сказал: «Обдорский достроим, будем расселять вас».



Проблема с водоснабжением и канализацией в доме существовала с его постройки в 1977 году. Потом, по словам жильцов, они слышали только обещания, что его снесут, поэтому заниматься прокладкой труб нет смысла. Это «нет смысла» длится около 30 лет. Все жители «деревяшки» жалуются на холод в квартирах зимой, когда стоят морозы, поэтому у всех стоят обогреватели. Дело в том, что подвала у здания нет. Внизу сразу земля. Ее прекрасно видно из одной огромной дырки в полу в коридоре.



Обстановка в подъезде дома В другом подъезде тоже стоят бочки Стоит отметить, что за порядком жильцы следят. Никто не бросает окурки и мусор, никто не рисует на стенах 1 из 3 Обстановка в подъезде дома Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Дыра в полу в доме на Чкалова. Ее закрывают доской Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Оксана взяла квартиру в этом доме в ипотеку, потому что будучи одинокой матерью с ребенком она бы не потянула со своей зарплатой большую сумму. Каждый месяц она платит по 10 тысяч рублей. Финансы позволили купить только такое жилье, потому что цены на недвижимость в Салехарде дикие. Большинство предложений на рынке — от семи миллионов рублей. Один квадратный метр — около 200 тысяч, что сопоставимо с Москвой. Оксана опасается, что за выплаченные деньги при расселении она ничего не купит.

Насосы упрощают подачу воды в квартиры, но такие устройства есть не у всех Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Жильцы говорят, что Чкалова 13а обещают расселить в 2027 году. Официальные власти подтверждают эту информацию. По их данным, в 2020 году в доме проводились поддерживающие мероприятия — так называют ремонтные работы, направленные, чтобы здание не развалилось раньше расселения. Плановая дата расселения — декабрь 2026 года. Надо потерпеть еще два года.

Гидропорт

Район Гидропорта находится на севере Салехарда у берега реки Полуй. Здесь в основном старая деревянная застройка. Дома стоят на сваях, потому что без этого в условиях вечной мерзлоты никак. Даже летом, если начать копать землю, то можно уткнуться в лед. В теплое время года он слегка подтаивает, что может привести к разрушению зданий, если они не стоят на глубоких сваях, впившихся в вечную мерзлоту.

Гидропорт Салехарда Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Салехардцы вывешивают продукты на улицу, чтобы не портились Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Интересно, что старая застройка соседствует с современными остановочными пунктами. Есть даже теплые остановки, где в колючие салехардские морозы жители могут согреться. В первую очередь их стараются ставить недалеко от школы, чтобы дети не мерзли на улице. Дряхлых городских автобусов тоже не замечено.

Современные остановки в Салехарде Автобусы в Салехарде тоже современные 1 из 3 Современные остановки в Салехарде Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Ответ итальянцам

На улице Геологов, напротив местного «Магнита» стоит двухэтажный дом, подпертый опорами. Здание покосилось около 10 лет назад. Жители шутят, что это салехардский ответ итальянским архитекторам, построившим Пизанскую башню. Жильцы на вопрос, когда обещают расселить, тоже называют услышанную ранее дату — 2027 год.

— От этих опор нет смысла, — заявляет житель дома, — их построили как-то неправильно, видимо.

Кривой дом на Геологов, 6 1 из 2 Кривой дом на Геологов, 6 Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Дом на Геологов, 6 построен в 1987 году. Это типовой проект «116–115–57», которым застроен практически весь север России. В 2019 году дом тоже встал в очередь на расселение по причине физического износа.

Дом от падения спасают опоры Мангал у дома 1 из 2 Дом от падения спасают опоры Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Шутки жителей про дом на Геологов, 6 Источник: Салехард Live











Вы нас «аварийщиками» назвали?

В начале нашей истории упоминался дом на Чапаева, 36. В сентябре 2023 года в нем случился пожар. Погибли три человека. Остальные чудом успели спастись. На следующий день администрация Салехарда ошарашила жителей сообщением, что дом будет отремонтирован и в него вернутся люди. Восстановить признанный аварийным дом. В комментариях начались возмущения.

— Господи! Как стыдно это читать! Восстановительные работы? В сгоревшем аварийном доме? — написала Тамара Афанасьева.

— Когда уже эти бараки снесут? Салехард — столица Ямала, — задалась вопросом Татьяна Мягкова.

Дом на Чапаева, 36 после пожара Источник: Администрация Салехарда











Администрация Салехарда активно комментирует обращения жителей. В этот раз ответ вызвал еще больше возмущений. Он фактически полностью описывает, почему власти не могут так много людей переселить в нормальное жилье.



— Мы бы очень хотели всем «аварийщикам» сразу дать новое жилье, но на сегодняшний день это невозможно. Город прикладывает все усилия, чтобы максимально быстро разрешить проблему с аварийным жильем, поэтому мы строим новые дома в микрорайон Обдорский, на 2-м отделении и других частях города. А на месте расселенных домов мы будем строить новые дома для переселения других «аварийщиков», — заявили в администрации.



Салехардцы обиделись на слово «аварийщики».

— Вы серьезно? Аварийщики! Вы нас так называете? — написала жительница соседнего дома № 32 Лариса.

Гнев женщины понятен. Она живет в таких условиях вместе с сыном, пока ее супруг участвует в СВО. О том, что ее дом снесут, известно еще с 2020 года.

Дом на Чапаева, 36 после пожара. Первый подъезд до сих пор закрыт 1 из 2 Дом на Чапаева, 36 после пожара. Первый подъезд до сих пор закрыт Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Сейчас первый подъезд дома, который пострадал во время пожара, закрыт на замок. В остальных жизнь продолжается в обычном ключе. Ждут, когда власти достоят Обдорский и переселят туда так называемых «аварийщиков».

Как решают проблему аварийного жилья в Салехарде

27 марта губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступил с докладом о положении дел в регионе. В начале глава региона поблагодарил жителей региона за поддержку президента Владимира Путина на выборах — за него проголосовали около 91% избирателей. Уровень поддержки сопоставим с Чечней. В докладе Артюхов много внимания уделил теме переселения из аварийного жилья.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отчитывается о ситуации в регионе Источник: Дмитрий Артюхов











По словам Артюхова, властям удалось «серьезно продвинуться за последние годы» в плане ввода новых домов и расселения старых. Если в 2022 году расселено 540 тысяч квадратных метров жилья, то в 2025 году уже планируют расселить один миллион квадратных метров. Новые квартиры получили около 25 тысяч семей.



— Этот год станет рекордным по числу новоселий. Уже к лету введем три дома в микрорайоне Обдорском в Салехарде. Переедут более 500 семей... Такие объемы жилья можно сопоставить с рекордами 80-х — периода всесоюзной стройки, когда население Ямала кратно росло и нужно было много строить, чтобы где-то жить. Разница в том, что в отличие от стихийной деревянной застройки тех лет, сегодня это надежные дома для жизни на долгие годы вперед. Северяне достойны лучших условий, — заявляет Дмитрий Артюхов.

Далее в докладе Артюхов показал ролик про дом на улице Почтовой в Салехарде, построенном в 1940 году. В нем рассказали про жильцов, которые наконец-то дождались новые ключи.

Некоторые «деревяшки» выглядят вполне опрятными и ухоженными, но таких в городе не так много Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Говорить о том, что власти региона не знают о ситуации с аварийным жильем, нельзя. В последние пять лет действительно старые дома сносят, а новые строят. Это касается не только Салехарда, но и Тазовского, Ноябрьска и других городов Ямала. Единственная проблема, что стройка не успевает покрыть нужды. По статистике, которую показал Артюхов в своем докладе, говорится, что в 2024 году введут 291 тысячу квадратных метров, что в разы меньше масштабов проблемы.



Согласно данным проекта Дом.МинЖКХ, который собирает информацию о жилом фонде в Российской Федерации, в Салехарде признаны аварийными свыше 400 жилых домов. Это более 200 тысяч квадратных метров жилья или 2681 квартира. Данные немного устарели, и некоторые дома давно уже расселены. Почти половина аварийных домов построена в период с 60-х до 90-х годов, 70% из них — деревянные двухэтажки. Программа по расселению ямальцев требует огромные суммы денег. В постановлении губернатора ЯНАО на это выделяют 211 миллиардов рублей. Программа рассчитана на 2019–2028 годы. Если в 2019 году на эти цели выделили 10 миллиардов, то к 2028 году на это уйдет около 31 миллиарда рублей. За девять лет в новые квартиры должны переехать около 100 тысяч жителей. По словам главы Салехарда Алексея Титовского, в городе сейчас развернута 21 строительная площадка и на данный момент строят 39 многоквартирников.

Строительство микрорайона Обдорский

При этом в Салехарде очень развита социальная инфраструктура. Город стремится стать туристическим центром для желающих изучить культуру народов Крайнего Севера. Каждый год тысячи туристов собирает День оленевода. В дни праздников не найти свободных номеров в гостиницах. Именно на Ямал вывезли детей из приграничных районов Белгородской области, чтобы спасти их от обстрелов. Для них власти приготовили большую развлекательную и образовательную программу. Если до лета ситуация в Белгородской области не успокоится, то губернатор обещает свозить детей на Черное море.

