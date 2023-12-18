Писателя Бориса Акунина внесли в перечень террористов и экстремистов

— Раньше я жалел театры, которых заставили снять с афиш мое имя, теперь буду жалеть еще и издателей. Им трудно, а будет еще трудней. Времена свободного книгоиздания в РФ, видимо, закончились. Но сейчас, слава богу, не советские времена — во всяком случае в большом мире, — написал Акунин.