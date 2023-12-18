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Писателя Бориса Акунина внесли в перечень террористов и экстремистов

На днях его книги прекратили продавать в нескольких магазинах

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14 декабря издательство АСТ прекратило печатать книги Акунина

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Росфинмониторинг внес писателя Бориса Акунина в перечень террористов и экстремистов.

14 декабря издательство АСТ объявило о решении приостановить распространение книг Бориса Акунина. Поводом стали высказывания писателя о спецоперации на Украине. Глава издательства Павел Гришков, объясняя такое решение, заявил, что публичные заявления Акунина вызвали широкий общественный резонанс и «требуют правовой оценки».

— До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут, — омтетил Гришков.


О приостановке продаж книг Акунина сообщили также в сети магазинов «Читай-город» и магазине электронных книг «Литрес».

Акунин, комментируя решения издательства и магазинов, написал у себя в телеграм-канале, что «времена свободного книгоиздания в РФ, видимо, закончились».

— Раньше я жалел театры, которых заставили снять с афиш мое имя, теперь буду жалеть еще и издателей. Им трудно, а будет еще трудней. Времена свободного книгоиздания в РФ, видимо, закончились. Но сейчас, слава богу, не советские времена — во всяком случае в большом мире, — написал Акунин.

Борис АкунинПисательЭкстремистТеррористРосфинмониторинг
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