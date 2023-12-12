«Жалуются на «пассажиров» в теле. Это осколки». Что происходит в уникальном сибирском санатории, куда везут военных с травмами

— Лечебная физкультура показана в случаях поражения центральной нервной системы, ну и в качестве восстановительной терапии, — тихо говорит он, чтобы не мешать занятию Натальи Петровны.



Ее пациенты — это трое мужчин в возрасте за тридцать, которые старательно тянут носки по команде инструктора. Четвертый — седеющий мужчина за 40 — из зала для занятий вышел, только завидев камеру. Он агрессивно возмущается съемкой за дверью, пока инструктор, не подавая виду, продолжает работать с мужчинами. Такая реакция тоже не редкость, пациенты, как тактично замечают в санатории, «всякие попадаются».