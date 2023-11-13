«Протезы на ногах, а он обратно хочет»: как живут на гражданке бойцы ЧВК «Вагнер» — и почему рвутся назад

— Работодатели нормально реагировали. Спрашивали у меня, как там дела, кто-то говорил: «Молодец!». Да, зарплата сейчас небольшая, конечно, это не то, что нам платили [в ЧВК]. Но я такой человек, что для меня деньги не главное, лишь бы что-то платили. Можно было в Кузбасс на охрану устроиться, там платят больше, но лицензии за свой счет. А так среди наших кто-то возвращается на свою прежнюю работу, на которой работал до ЧВК. Кто-то нашел новую, кто-то не может устроиться до сих пор никуда, потому что его не берут. Особенно это те, кто из исправительных колоний. Кто-то по ранению не может пройти, то есть его никуда не берут тоже. Вот у одного моего знакомого протезы на обеих ногах, работы нет. Он обратно в компанию (в ЧВК) хочет, но там еще набора не было. Да и куда ему?



Олег говорит, что из полученных гонораров у него осталось меньше половины, что-то он отдал маме. В ближайшее время он планирует переехать в Краснодар, а дальше — попробовать пойти обратно в ЧВК, если откроется набор.

