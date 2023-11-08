«Сижу, с мыслями собраться не могу»: отец сибирячки Веры Пехтелевой сообщил, что убийцу его дочери помиловали

Осужденный за убийство молодой кемеровчанки Веры Пехтелевой Владислав Канюс был помилован указом президента Владимира Путина. Копию ответа прокуратуры опубликовали телеграм-каналы, отец убитой Евгений Пехтелев в среду, 8 ноября, в беседе с корреспондентом NGS42.RU подтвердил подлинность документа.
— Да, это всё правда. Я пока не знаю, как комментировать, в машине сижу, с мыслями собраться не могу, — сказал Пехтелев.
Он добавил, что последние полгода пытался узнать, где находится осужденный за убийство его дочери Канюс, и только сегодня смог получить ответ на этот вопрос.
Согласно ответу прокуратуры, который получил Евгений Пехтелев, Канюса помиловали еще в апреле 2023 года, судимость с него была снята в июле. Также отмечается, что в Ростовской области, куда, как думали близкие погибшей девушки, этапировали молодого человека, он наказание не отбывал. Где находится сейчас убийца Веры — органам ФСИН неизвестно.
В конце июня NGS42.RU писал, что человека, похожего на Канюса, заметили в рядах ЧВК «Вагнер». На тот момент страничка парня была активна. Корреспондент NGS42.RU поинтересовался, действительно ли Канюс участвует в СВО. На что тот ответил: «Информация платная».
В середине января 2020 года 23-летняя Пехтелева пришла в общежитие на Ленинградском проспекте Кемерова к Канюсу, чтобы забрать вещи после расставания с ним. Ночью соседи услышали крики о помощи и позвонили в службу 112. Они сделали по меньшей мере семь звонков с просьбой прислать наряд полиции. Но никто на вызов так и не приехал. Когда квартиру вскрыли, выяснилось, что девушка мертва. Судмедэксперт заявила, что на теле убитой найдено более 100 повреждений. Свой поступок парень объяснял тем, что «хотел, чтобы она замолчала».
Год назад Кемеровский областной суд вынес приговор Владиславу Канюсу, его признали виновным в убийстве с особой жестокостью, при этом оправдав по статье об изнасиловании (ст. 131 УК РФ). Мы вели онлайн из зала суда, а также публиковали реакцию всех участников процесса на приговор. Позже пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске оставил его без изменений.
Кстати, 10 июля 2023 года Заводской районный суд Кемерова вынес приговор сотрудникам правоохранительных органов — они получили условные сроки за проявленную халатность.
Ранее NGS42.RU вспомнил историю дела, о котором говорила вся Россия, — все подробности вы можете найти в специальном разделе.
В сентябре НГС рассказывал, как убийца сибирячки Ирины Синельниковой вышел на свободу — он прошел через ЧВК «Вагнер».