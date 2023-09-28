«Все в шоке, как нам жить?». Убийца сибирячки Ирины Синельниковой вышел на свободу и уже в городе — он прошел через ЧВК «Вагнер»

Имя Ирины Синельниковой впервые прозвучало в 2019 году, когда сотни волонтеров бросились ее искать. Женщина уехала продавать машину, но домой не вернулась. Тело Ирины Синельниковой нашли в другом регионе — с ней расправились Станислав Белоусов и Дмитрий Фурсов, за что получили огромные сроки. Но недавно родственники погибшей заявили, что те вышли на свободу. Посты об этом появились в их соцсетях. Корреспондент НГС Ксения Лысенко поговорила с мужем и женой родного брата Ирины, а также дозвонилась до матери одного из бывших осужденных. Подробности — в этом материале.
Что говорят родные погибшей
— Не так много времени прошло с этой трагедии. И сейчас родственники и близкие узнают, что виновные в этом преступлении на свободе и вернулись в наш город, для кого-то они соседи, кто-то стоит за ними в очереди в магазине. Разве это справедливо? Разве можем мы себя чувствовать в безопасности? — говорится в посте, который разместила у себя во «ВКонтакте» сноха погибшей, Светлана Пушкарева.
Она рассказала корреспонденту НГС, что первыми о том, что осужденные за убийство ее родственницы Дмитрий Фурсов и Станислав Белоусов освободились, узнали знакомые семьи. Одного из них они увидели в магазине.
— У меня знакомый есть в полиции, ему сказали: «Передай родственникам, что они на свободе». Что это именно за полицейский так сказал, я не в курсе, — рассказал НГС муж Ирины Константин Синельников. — Сказали, что один лишился ноги, получил три миллиона и теперь дома. Второй тоже сюда приезжал. Конечно, это ужасно. Мы в Бердске тут всех знаем, мне многие звонят и спрашивают.
Светлана Пушкарева добавила, что потерпевшими по делу Ирины Синельниковой проходят ее муж и родной брат. Никаких оповещений, что Белоусов и Фурсов были перемещены из колонии, им не поступало. По решению суда они должны были потерпевшим выплатить по 1,5 миллиона рублей компенсации каждый, но, со слов брата Ирины, деньги в размере 10 тысяч поступили только от Фурсова этим летом, Белоусов не платил ничего.
— Да и не вернешь ее этими деньгами. Все в шоке, как вот так можно? Мы пойдем по улице и встретим их, как нам жить? Сначала умерла Ира, потом через год умерла ее мать — от переживаний, от всего. Сгорела она за месяц. Я не знаю, это так тяжело и так несправедливо? — недоумевает она.
Светлана объяснила, что они не стали обращаться ни в какие ведомства из-за освобождения осужденных, поскольку понимают, что «сейчас СВО и с этим ничего не сделать».
«Ну пусть другие сходят, повоюют»
Страница одного из осужденных Станислава Белоусова уже удалена во «ВКонтакте», также удалена страница его жены — там она выкладывала их фотографии со свадьбы и снимки их ребенка.
Корреспонденту НГС удалось дозвониться до его матери, Аллы Белоусовой. Она подтвердила, что ее сын воевал в ЧВК и вернулся в Бердск. На замечание НГС, что родственники погибшей недоумевают, как получилось, что ее сын освободился, не отсидев срока, она ответила:
— Вы что хотите услышать от меня? Ну ради бога, пусть другие поедут, повоюют и все нормально будет.
Алла Белоусова сообщила, что ее сын прослужил в зоне СВО полгода, вернулся домой амнистированным и с наградами. Дома его ждала супруга. О том, выплатил ли ее сын компенсацию потерпевшим, ей ничего неизвестно.
— Нет, слава богу, никаких травм он не получил. Естественно, он дома сидеть не будет, пойдет работать, — добавила она.
По ее словам, с осужденным за убийство Ирины Синельниковой Дмитрием Фурсовым ни она, ни ее сын не общаются.
Страница Дмитрия Фурсова в соцсети не активна уже 10 лет.
Как убили Ирину Синельникову
34-летняя Ирина Синельникова пропала 11 января 2019 года, когда поехала продавать свой автомобиль «Пежо». Дома у нее остались двое детей. На поиски женщины вышло более 200 волонтеров, 13 января стало известно, что женщину убили, а ее авто перепродали за 155 тысяч рублей. Тело Ирины обнаружили возле дороги у курорта «Танай» в Кемеровской области. Тогда же были задержаны Станислав Белоусов и Дмитрий Фурсов, которые признались, что преступный план у них появился еще в конце 2018 года и все это время они подыскивали подходящую машину с владельцем.
К 2021 году дело дошло до суда.
— Управляя автомобилем, Фурсов проехал в <…>, развернул автомобиль и продолжил движение в сторону <…>. После того как Белоусов, находившийся на заднем сиденье, в соответствии с вышеуказанной договоренностью сказал: «Берем?», и Фурсов положительно ответил, Белоусов напал на Синельникову: накинул на ее шею заранее приготовленную удавку и стянул образовавшуюся петлю, перекрывая доступ кислорода в ее легкие. Фурсов, поддерживая действия Белоусова, нанес электрошоковым устройством не менее 3 ударов разрядом электрического тока в области шеи, головы и лица, не менее 3 ударов рукой по голове и лицу, — говорится в приговоре Кемеровского областного суда.
После этого мужчины связали Ирину Синельникову, положили в багажник и привезли ее на место убийства. Там пришедшую в сознание женщину они задушили с третьей попытки.
В итоге, суд приговорил Белоусова к 18 годам лишения свободы, Фурсова — к 21 году. Отбывать наказание их отправили в колонию строгого режима.
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