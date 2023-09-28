«Все в шоке, как нам жить?». Убийца сибирячки Ирины Синельниковой вышел на свободу и уже в городе — он прошел через ЧВК «Вагнер»

Что говорят родные погибшей

— Не так много времени прошло с этой трагедии. И сейчас родственники и близкие узнают, что виновные в этом преступлении на свободе и вернулись в наш город, для кого-то они соседи, кто-то стоит за ними в очереди в магазине. Разве это справедливо? Разве можем мы себя чувствовать в безопасности? — говорится в посте, который разместила у себя во «ВКонтакте» сноха погибшей, Светлана Пушкарева.



Она рассказала корреспонденту НГС, что первыми о том, что осужденные за убийство ее родственницы Дмитрий Фурсов и Станислав Белоусов освободились, узнали знакомые семьи. Одного из них они увидели в магазине.