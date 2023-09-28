Убийца своей 27-летней возлюбленной, пропустивший ее через мясорубку, уехал из колонии на СВО, а сейчас собирается в Анапу

Наши коллеги из 59.RU поговорили с матерью помилованного Дмитрия Зеленского и сестрой убитой девушки, а также вспомнили хронологию этой трагедии.



«Она перестала дышать»

Таня Мелехина была яркой, красивой брюнеткой. В ее аккаунте пестрели фото, где девушка позирует с большими букетами — она очень любила живые цветы. Татьяна работала бухгалтером в Перми. Зеленский был старше ее на 9 лет, работал аппаратчиком на заводе в Губахе, там на доске почета даже висела его фотография. Будучи участником второй чеченской кампании, периодически проходил реабилитацию в военном госпитале в Перми. Татьяна жила рядом, здесь они и познакомились, и неожиданно для родных девушка переехала к нему в Губаху.

