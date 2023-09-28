Убийца своей 27-летней возлюбленной, пропустивший ее через мясорубку, уехал из колонии на СВО, а сейчас собирается в Анапу

В 2018 году город Губаху Пермского края потрясла страшная новость: в убийстве своей
Наши коллеги из 59.RU поговорили с матерью помилованного Дмитрия Зеленского и сестрой убитой девушки, а также вспомнили хронологию этой трагедии.
«Она перестала дышать»
Таня Мелехина была яркой, красивой брюнеткой. В ее аккаунте пестрели фото, где девушка позирует с большими букетами — она очень любила живые цветы. Татьяна работала бухгалтером в Перми. Зеленский был старше ее на 9 лет, работал аппаратчиком на заводе в Губахе, там на доске почета даже висела его фотография. Будучи участником второй чеченской кампании, периодически проходил реабилитацию в военном госпитале в Перми. Татьяна жила рядом, здесь они и познакомились, и неожиданно для родных девушка переехала к нему в Губаху.
21 июля 2018 года Татьяна позвонила отцу и сказала, что едет в Пермь. После звонка она бесследно исчезла. Дмитрий же, отвечая на звонки родни, клялся, что довез Таню до Перми и высадил в Мотовилихинском районе.
Позже родственники Татьяны узнали, что Зеленский признался в ее убийстве. В своих показаниях он рассказал, что 21 июля 2018 года они с Таней выпивали, а позже встретились с одноклассником Дмитрия, который якобы не понравился Татьяне.
— Она сказала мне: «Зачем ты с ним общаешься?» Ей не понравилось, что у него на теле было много татуировок, — говорил на допросе Зеленский. — Она решила, что он судим. Он стал ругаться с Татьяной. Она ударила его в пах, кинула в него бутылку.
По словам Зеленского, он увел Татьяну домой, но там между ними произошла ссора.
— Я ее спросил, почему она так плохо отнеслась к моему однокласснику. Она отвечала, что ей безразличны мои друзья, ей всё надоело, и она хочет домой, — рассказывал Зеленский. — После она стала пинать по дверям, раскидывать вещи, кричала на меня. Я разозлился. Хотел ее успокоить. Она кричала. Я схватил ее за шею сзади, сделал удушающий прием. В это время Мелехина пыталась открыть балконную дверь. Я ее оттащил, продолжал удерживать и сжимать ее шею сильнее. Она перестала дышать.
В показаниях Зеленский признался, что хотел сделать себе алиби: он специально съездил на машине из Губахи до Перми и проехал под камерами наблюдения на улицах. Мужчина знал, что незадолго до смерти Татьяна звонила своему отцу и обещала приехать в Пермь.
Потом Зеленский вернулся в Губаху и решил избавиться от тела. «Расчленил тело, переработал в мясорубке, кости собрал в три пакета и выбросил в реку», — спокойно рассказал он на допросе. Дома он провел тщательную уборку.
«Хочу, чтобы из тюрьмы он отправился на кладбище»
Через время Зеленский сам сдался полиции. Когда шли поиски Татьяны, его, как сожителя девушки, сразу опросили. Его мать Галина Зеленская объясняет: сначала испугался, поэтому заметал следы. Потом, когда позвали в отдел, попросил приехать туда сестру, чтобы отдать ей котенка. Сказал девушке о том, что сделал.
В показаниях Зеленский сообщал, что в убийстве признался и своей бывшей жене — 5 августа позвонил ей и попросил встретиться на городской аллее. Дал 10 тысяч рублей и сказал, что едет в полицию. Бывшая жена догадалась, что происходит, и спросила: «Ты это сделал?» Он ответил: «Да». Женщина заплакала и ушла.
— Причиной убийства этот зверь назвал нежелание Тани знакомиться с его родителями и инцидент с его другом, которого Таня якобы ударила в пах, — рассказывал 59.RU отец Татьяны после судов над Зеленским. — Он говорил, что она скандалила, гуляла по ночам. Ведет он себя на суде нагло и самоуверенно. Мне он в лицо заявил: «Значит, такую дочь воспитал».
Однако версия Дмитрия Зеленского об оскорбленном друге моментально развалилась в суде. Тот самый друг на допросе сказал, что Татьяну никогда не видел, а в день ее убийства с Зеленским не встречался.
— Может быть, я ему приснился, — говорил друг. — Ему задавайте вопросы, почему он назвал меня. На очной ставке я уже говорил, мои показания не изменились. То, что совершил он, это ненормально. Адекватный человек в здравом уме такое не сделает.
Родственники Татьяны тоже не сдерживали эмоций в суде. Сестра убитой приходила с портретом Тани и стояла напротив обвиняемого, просила его посмотреть в лицо девушки.
— Я хочу, чтобы он из тюрьмы отправился на кладбище, — сказал на суде отец убитой.
Галина Зеленская сейчас вспоминает, что дочь и адвокат просили ее не ходить на суд над сыном, потому что процесс был очень тяжелым. На заседания приходила старшая сестра Дмитрия. В перерывах она просила прощения у отца и сестры убитой за своего брата. В интервью 59.RU говорила, что ей за него стыдно.
— Матери очень тяжело, она болеет. Как она только в гроб не сошла, — говорила тогда женщина. — Он не всегда был такой. После службы в Чечне изменился. Нам он ничего не рассказывал, но своей бывшей жене, когда выпивал, многое говорил, делился. Когда был трезвым, контролировал себя. Я его спрашивала, почему он так поступил, он ответил, что «ему очень жалко Таню».
Мать Дмитрия тоже упоминала его службу в Чечне. По ее словам, после возвращения оттуда сын молчал целыми днями, родственники советовали ему пойти к психологу, но он так и не пошел.
«Меня аж затрясло всю»
С 2019 года Дмитрий сидел в колонии
— До этого сын регулярно просил передавать ему деньги, чтобы звонить нам с тюремного автомата, — рассказала женщина. — Когда сын пропал со связи, я стала звонить начальству колонии. Там мне ответили, что в колонии просто не было связи из-за технических неполадок.
Галина Зеленская вспоминает, что через некоторое время поздней ночью ей позвонили с незнакомого номера телефона. Она сразу узнала голос сына. Дмитрий сказал матери, что находится в зоне СВО под Луганском, заключил договор на полгода, и связь оборвалась. Это было в ноябре 2022 года. «Помню, меня аж затрясло всю», — говорит мать.
После этого звонка женщина три месяца ничего не слышала о сыне. Весной он снова вышел на связь.
— Нам он признался, что было страшно, потому что там они «ходили под смертью», — продолжает собеседница. — Я считаю, что сын пошел по многим причинам в ЧВК: хотел искупить вину за то, что сделал, кроме этого, ему оставалось сидеть в колонии шесть лет, поэтому принял решение, что лучше уедет на СВО. Он и в чеченскую кампанию в армию сам попросился.
Планирует работать в Анапе
Дмитрий Зеленский вернулся с СВО в апреле 2023 года. Еще спустя два месяца он получил помилование. Галина Зеленская говорит, что сейчас ее сын живет в ЛНР в городе Антрацит у своей тети, помогает ей по хозяйству.
— Пока там лечит зубы, а потом планирует устроиться работать строителем в Анапе. В Губаху он не хочет возвращаться, — рассказала собеседница. — Об этом его попросила сестра. Для нее содеянное братом — страшный позор. Губаха — очень маленький город. Дочь до сих пор переживает, что об этом все говорят, а у нее семья, ребенок. Бывшая жена Димы даже не хочет с нами общаться, их общую дочку, ей сейчас девять лет, она не приводит к нам и вообще хочет, чтобы она не вспоминала отца, просто забыла его. Для нее это тоже позор.
По словам матери Дмитрия, бывшая супруга сына даже избавилась от его фамилии — вернула девичью. У дочери она тоже убрала фамилию отца.
Сейчас Дмитрий Зеленский должен выплатить иски — по миллиону рублей отцу и сестре убитой Татьяны Мелехиной. В колонии в пользу потерпевших вычитали часть из его зарплаты.
Мать считает, что помилование сын получил заслуженно, потому что он сожалеет, что натворил, и раскаивается.
Сестра убитой Оксана рассказала 59.RU, что ее семья знает о помиловании Дмитрия, но только по слухам.
— Вообще на суде было решено, что нас будут оповещать о его передвижениях, где он сидит. Ни разу никто не сообщил о нем, где он, что с ним, — негодует Оксана. — И после слухов папа письма писал, запрос отправлял о нахождении Зеленского, но никто нам не отвечает.