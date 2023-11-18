Ешь, молись, люби Бурятию. Как мы путешествовали в стране степей, гор и дзена

Бурятия — столица буддизма России, земля широких степей и горных хребтов. Мы были здесь три неполных дня. Ничтожно мало, чтобы изучить этот многоликий край, но достаточно, чтобы захотеть вернуться. Так что если соберетесь, поезжайте на неделю, а лучше на две, а еще лучше навсегда.
Гуляем по столице
Столица Бурятии, Улан-Удэ, полна контрастов, как и сама республика. Всюду отголоски советского прошлого, буддийские дацаны и христианские соборы, низкие домики и сверкающие высотки, старинные улочки и яркие кварталы. Всё одновременно и хорошо уживается.
«Что? Самая большая голова Ленина? А! Я знаю, это в Улан-Удэ!» Многие слышали о столице Бурятии именно из-за этого памятника. Что сказать, голова вождя и вправду большая: высота вместе с пьедесталом — 14 метров, вес — 42 тонны. А вот если взглянуть налево от того, куда смотрит Владимир Ильич, то вы увидите настоящую визитную карточку Улан-Удэ — Бурятский государственный академический театр оперы и балета. Снаружи красив со всех сторон и еще краше внутри.
Здание театра — сталинский ампир плюс национальные элементы. На перилах лестниц, стенах, потолке изображены традиционные бурятские орнаменты и символы. Почитаемые бурятами узоры встречаются в Улан-Удэ повсюду: на заборах, фасадах зданий, балконах многоэтажек, трамваях, автобусах, даже женских сумочках и сережках. У каждого свое значение. Вот трамвай везет по городу счастье, а забор вдоль тротуара напоминает об идее вечного движения.
Но туристу, даже очень настойчивому, просто так внутрь не попасть. Так что берите билет на ближайший спектакль и ныряйте в бурятский балет с головой. В начале ноября там показывали одно из самых известных представлений — балет-поэму «Красавица Ангара» (6+), получившую в 70-х годах премию имени Глинки.
Хорошая идея для знакомства с архитектурой и жизнью местных — пешеходный маршрут «Зеленая линия». Он появился в 2014 году, и придумали его уланудэнцы. Есть таблички и зеленые стрелочки по пути, но не везде. Так что ориентироваться удобнее по 2ГИС. Маршрут включает культовые для города и республики достопримечательности, в том числе памятник Ленину на площади Советов, Театр оперы и балета, Драмтеатр, Свято-Одигитриевский собор, исторический квартал, набережную «железной реки» Селенги и много-много колоритных граффити.
Прогулка займет 2,5–3 часа. Это весело, и по пути можно словить кучу интересностей. Например, поглядеть на гостиницу «Бурятия». Аккурат перед нашим приездом закончилась работа по созданию на фасадах мурала «Мелодия родной земли», созданного по эскизам художника Зорикто Доржиева.
Гуляя по городу, обязательно перекусите бурятскими блюдами. Они очень сытные. Попробуйте буузы и хушууры, не стесняйтесь есть руками. Многим нравится шулэн — это такой суп из домашней лапши с мясом и наваристым бульоном. Еще есть баншатай шулэн — кроме лапши и мяса туда добавляют пельмени банш. Сами уланудэнцы рекомендуют попробовать суп хирмаса — бульон, лапша, баранина и бараньи потроха.
Мы исследовали улан-удэнские улочки с особым трепетом, чтобы оценить, как на примере столицы развивается вся Бурятия. И заметили вот что — здесь много новых и строящихся зданий. Что в центре, что на городской периферии красуются новенькие школы и детские сады.
В Бурятии только за 2022 год объемы работ в строительной отрасли выросли почти на 80% по сравнению с 2021-м. Это превышает среднероссийские и окружные темпы роста. За последние шесть лет в республике построили 27 детских садов, а до конца 2023-го появится еще 17. С 2018 года здесь возвели 27 школ. В планах построить еще 13, строительство 9 из них закончат к концу этого года. А в будущем году начнется создание межвузовского кампуса мирового уровня «Байкал».
Как вы поняли, детей здесь очень много. И кажется, что республика делает большую ставку на будущее поколение. Ребятишки снуют туда-сюда, и, кроме учебы, им есть чем заняться. Причем независимо от того, живут они в Улан-Удэ или районах республики. Хочешь стать инженером — пожалуйста, опробуй свои силы в технопарках «Кванториум», манит IT-сфера — добро пожаловать в один из семи «IT-кубов», мечтаешь стать спортсменом, ученым или художником — смело отправляйся в центр «Асториум». Перечислять места, где ребята развивают свои таланты, можно долго. Ясно одно — возможностей у детей предостаточно.
За последние 6 лет в республике создано 85 объектов спорта. Самые крупные из них — единственный в России крытый лукодром, центр гиревого спорта в поселке Онохой Заиграевского района и региональный центр единоборств «Патриот». В ближайшем будущем продолжится строительство Регионального центра по хоккею.
Заметно, что республика вкладывается не только в образовательные и спортивные проекты. Здесь планомерно развивается и промышленность, и здравоохранение, и социальная сфера, и туризм, конечно. В прошлом году в Улан-Удэ открылся «Центр ядерной медицины». А для пожилых жителей уже год работает самый масштабный в ДФО пансионат. Он похож на маленький городок, где можно и лечиться, и жить обычной жизнью. Там даже есть парикмахерская, кинотеатр, швейные и столярные мастерские.
По темпам роста промышленности Бурятия на 1-м месте среди регионов Дальневосточного федерального округа и на 7-м месте по России. На Улан-Удэнском авиационном заводе делают новые вертолеты семейства Ми-8, а на богатых бурятских землях добывают каменный уголь, уран и золото.
Пролезть в щель на удачу и увидеть дом Чингисхана
Пока гуляете по городу, накопится много вопросов об истории, традициях и быте Бурятии. За ответами отправляйтесь в музей. Самый большой прячется в лесах поселка Верхняя Березовка. Его территория гигантская — 40 гектаров, из которых освоено 26.
Этнографический музей народов Забайкалья расскажет историю Бурятии в хронологическом порядке через образ жизни и быт местных жителей — от эвенкийских чумов и бурятских юрт до домов старообрядцев и городских жителей Верхнеудинска. Не забудьте на удачу пройти через лаз идола доброго духа Чичипкана, которого почитали эвенки. Если получится, то удача будет вашим спутником весь год.
Всего на территории музея восемь комплексов. Очень впечатляет бурятский с летними и зимними юртами, похожими на обычные дома, к строительству которых привлекались русские зодчие. Можно разглядеть особенности традиционного интерьера и послушать о жизненном укладе бурят. Они, кстати, ловко обустраивали свои жилища и даже определяли по юртам время.
Один из интереснейших комплексов музея — старообрядческий (семейский). Старообрядцы начали проникать на территорию Бурятии в конце XVIII века, и поскольку они переселялись семьями, буряты начали называть их семейскими. Так и повелось. Все дома старообрядческой улочки, как и другие историко-архитектурные памятники музея, привезены из мест традиционного бытования и восстановлены.
Независимо от достатка старообрядцы ярко украшали свои жилища. Внутри домов — расписные сундуки, скатерти, занавески, предметы быта и традиционные наряды из шелка, бархата и парчи. Усадьбу богатого крестьянина, например, украшают пестрые въездные ворота, сделанные еще в 1906 году. Обязательно сфотографируйтесь на фоне.
На территории музея возвышается старообрядческая Никольская церковь. Внутри — иконостас площадью 46 квадратных метров.
Этнографический музей — не только место, хранящее историю Бурятии, но и одна из основных площадок для городских развлечений. Здесь устраивают Масленицы, праздники на Ивана Купала, ночь ёхора — традиционного бурятского танца и различные фестивали. Недавно прошел гастрофестиваль «Буузын наадан», где проводили соревнования по скоростной лепке традиционного бурятского блюда — бууз.
Самые красивые деревни России, чудо-музей и древлеправославная церковь
Узнать больше о семейских старообрядцах истинные путешественники отправляются в Тарбагатайский район, что примерно в часе езды от Улан-Удэ. Обязательны к посещению — села Тарбагатай, Десятниково и Большой Куналей, два последних входят в список самых красивых деревень России. За какие заслуги? Увидите дальше.
В Тарбагатае в 1765 году поселились первые старообрядцы. Здесь находится удивительный музей их истории, культуры и быта — его основал священнослужитель Тарбагатайской старообрядческой церкви отец Сергий. Церковь, кстати, расположена напротив музея. Во время экскурсии гостей знакомят и с ней тоже.
Экспонаты музея поражают разнообразием. Тут вам и одежда, мебель и предметы быта старообрядцев, и кости древних животных, и коллекция тульских самоваров, нумизматики, ретротехники, и самые неожиданные артефакты. В общем, сокровищница. А еще душевный экскурсовод — сын отца Сергия Александр Палий. Ловко орудуя ребром шерстистого носорога вместо указки, он с юмором и толком рассказывает об экспонатах и жизни старообрядцев. Однозначно не заскучаете.
Семья Палий собирает экспонаты уже 30 лет, есть среди них и те, что получили в дар от прибывших гостей. Например, коллекция денежных купюр из самых разных стран мира. Музей легко найти по пестрым воротам, почти таким же, как в этнографическом в Улан-Удэ, только расписывал их сам Александр.
Во дворе церкви находится книга-памятник из байкальского мрамора и гранита. Она появилась здесь в 2007 году. В самой церкви хранятся оригиналы старинных икон. Некоторым экземплярам по 250–400 лет, а одной из икон в этом году исполнилось 467. Туристам здесь покажут и старинные церковные книги, в том числе псалтырь, которому уже 260 лет. Он выполнен из чеканной кожи ручной работы с латунными застежками и росписью сусальным золотом и написан на церковнославянском языке. По хранящимся в церкви книгам до сих пор проходят службы, которые посещают около 800 прихожан.
В 20 километрах от Тарбагатая находится деревня Большой Куналей, а в 11 километрах — Десятниково. Эти деревни населяли семейские старообрядцы. На некоторых улицах до сих пор стоят избы начала XIX века. А самыми красивыми эти деревни стали благодаря традиции ярко украшать дома. Здесь практически не встретить каких-нибудь серых построек. Все красиво расписаны и окрашены в яркие цвета. Не улицы, а просто праздник какой-то.
Погулять здесь, сфотографироваться или просто прокатиться мимо однозначно стоит. Кроме того, в селах проводят экскурсии для туристов, знакомят с фольклором и бытом старообрядцев.
Гора «Спящий лев» и долина Селенги
По дороге из Улан-Удэ до Тарбагатая на 45-м километре над Селенгой возвышается каменистый утес — гора «Спящий лев» (исконно бурятское название — Хабсагай хада; также гору называют Омулёвкой. — Прим. ред.). Имя она получила из-за своих очертаний, которые похожи на льва, смотрящего в сторону Тарбагатая.
У подступа к горе расположены расписные ворота, по обе стороны — информационные стенды, где можно ознакомиться с информацией о Тарбагатайском районе и картой туристических мест.
К горе ведет деревянная лестница, там — две смотровые площадки, с которых открывается завораживающий вид на долину Селенги, горизонт, усыпанный горными вершинами, и скалу божества, хозяина Селенги Бухэ Батора. Здесь очень красиво, особенно на закате. Можно любоваться видами со смотровой площадки, по тропинке спуститься вниз ближе к реке и смотреть оттуда или попытаться взобраться на каменистую вершину. Но это для самых храбрых.
«Спящий лев» — святое место для буддистов и шаманистов. Деревья на возвышенности отмечены залаа — лентами, которые буддисты привязывают, обращаясь с просьбой или загадывая желание в священных местах. А если со смотровой площадки взглянуть через трассу, то на сопке увидите крест, установленный в 2007 году в честь протопопа Аввакума, путь которого проходил через эту местность. Так что это еще и святое место для старообрядцев. Услышать историю об Аввакуме и посмотреть короткий видеоролик можно, отсканировав на смотровой площадке QR-код.
Познать дзен и привязать своего «коня удачи»
Приехать в Бурятию и не побывать в дацане — считай преступление. Спросите любого местного, что стоит посетить в Улан-Удэ и окрестностях, каждый скажет: «Идите в дацан!» В бурятской столице горячо рекомендуют Иволгинский в селе Верхняя Иволга и Ринопче Багша в самом Улан-Удэ. Нам повезло побывать в обоих, и это было прекрасно. Если вы совсем не знакомы с буддизмом, то будьте готовы задохнуться от красоты и атмосферы настолько умиротворенной и спокойной, насколько это вообще возможно.
Дацан Ринопче Багша находится на вершине Лысой горы в Железнодорожном районе города. Отсюда открывается вид на весь Улан-Удэ. Территория аккуратна и ухожена, есть кафе, столовая при дацане и сувенирная лавка. Поднимаясь по лестнице к дацану, вы встретите статуи львов, которые охраняют место от злых духов. Поднявшись, увидите сам храм и два полусферических здания слева и справа — западную и восточную золотые ступы примирения. В этих зданиях находится музей мандал.
Как только окажетесь меж золотых ступ, советуем свернуть налево. Там находится аллея с молитвенными флажками хий морин и хадаками. Ее видно сразу — это цветастый коридор, увешанный кусочками ткани. Хий морин означает «конь удачи». Чтобы привлечь удачу и благополучие, нужно «привязать коня». А хадак — это широкий атласный шарф, его преподносят почетному гостю, эжинам (владыки, духи почитаемых сил и явлений природы, хозяева местности. — Прим. ред.) и духам предков. Молитвенные флажки и хадаки привязываются в местах, где гуляет ветер. Считается, что с каждым порывом ветра произносится молитва.
Недалеко от пестрой аллеи находится тропа Гороо ута наhатай харгы, или Дорога долгой жизни. Гороо — это обход святынь по направлению движения солнца, то есть по часовой стрелке. Дорога долгой жизни огибает дацан. Ее открыли в 2011 году. Это пешеходная тропа с двенадцатью беседками, посвященными циклам буддийского календаря. Совершить гороо можно и вокруг самого дацана, по пути покрутите по часовой стрелке молитвенные барабаны и ударьте в колокол.
Внутри храма тоже красиво. По центру у стены стоит шестиметровая статуя Будды Шакьямуни из бронзы, покрытая сусальным золотом. А справа лежат большие четки, которые дацану подарил в 2008 году японский монах Хаяши Хироши. Их вес — 350 килограммов.
В 36 километрах к западу от Улан-Удэ находится известный во всем мире Иволгинский дацан. Это центр буддийской традиционной Сангхи России. На территории дацана располагаются 10 красивейших храмов-дуганов, оранжерея священного дерева Бодхи, под которым Будда достиг просветления, большой комплекс священных ступ-субурганов, Буддийский университет «Даши Чойнхорлин», библиотека, музей, художественная мастерская, галерея, учебные корпуса и многое другое. На изучение и осмотр всего здесь закладывайте как минимум два часа.
Главная реликвия и святыня Иволгинского дацана — нетленное тело XII главы буддистов России Пандито Хамбо ламы Даши-Доржо Итигэлова. Реликвию дацан обрел в 2002 году, тогда же здесь возвели дворец Хамбо Ламы Итигэлова. Поклониться нетленному телу приезжают паломники со всей России. Нам повезло находиться в дацане, когда из главного центрального соборного храма Согчен дуган раздавалась мантра. Ее можно было услышать на всей территории. Это очень впечатляет.
Рядом с дуганом богини Зеленой Тары установлен камень желаний. Недалеко от него линия из кирпичиков. Туристам предлагают встать на линию, вытянуть руку ладонью вперед, закрыть глаза, загадать желание и попробовать дойти до камня и прикоснуться к нему. Если получится, то желание исполнится. Но здесь есть один секретик. Какой — узнаете при посещении дацана.
Территория дацана заметно расширилась со строительством нового храма, который хорошо видно по дороге сюда. Он будет трехэтажным, выше всех остальных. После окончания строительства новый храм станет главным.
Это малая часть того удивительного, что есть в Бурятии. Не будем забывать про великий Байкал, горячие источники, долину потухших вулканов, Восточный Саян и много-много удивительного в этом уникальном месте. 25 октября в Улан-Удэ прошел форум «Креативные индустрии в туризме», куда поделиться опытом прибыл посол Сенегала Жан Батист Тиатьи Тин. А значит, в ближайшее время наверняка появится еще больше мест для путешествий по Бурятии. Так что приезжайте!