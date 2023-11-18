Ешь, молись, люби Бурятию. Как мы путешествовали в стране степей, гор и дзена

Мы исследовали улан-удэнские улочки с особым трепетом, чтобы оценить, как на примере столицы развивается вся Бурятия. И заметили вот что — здесь много новых и строящихся зданий. Что в центре, что на городской периферии красуются новенькие школы и детские сады.



В Бурятии только за 2022 год объемы работ в строительной отрасли выросли почти на 80% по сравнению с 2021-м. Это превышает среднероссийские и окружные темпы роста. За последние шесть лет в республике построили 27 детских садов, а до конца 2023-го появится еще 17. С 2018 года здесь возвели 27 школ. В планах построить еще 13, строительство 9 из них закончат к концу этого года. А в будущем году начнется создание межвузовского кампуса мирового уровня «Байкал».



Как вы поняли, детей здесь очень много. И кажется, что республика делает большую ставку на будущее поколение. Ребятишки снуют туда-сюда, и, кроме учебы, им есть чем заняться. Причем независимо от того, живут они в Улан-Удэ или районах республики. Хочешь стать инженером — пожалуйста, опробуй свои силы в технопарках «Кванториум», манит IT-сфера — добро пожаловать в один из семи «IT-кубов», мечтаешь стать спортсменом, ученым или художником — смело отправляйся в центр «Асториум». Перечислять места, где ребята развивают свои таланты, можно долго. Ясно одно — возможностей у детей предостаточно.

