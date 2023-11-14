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Разыграют путевки в Сибирь: как представили Новосибирскую область москвичам — фото со стенда на ВДНХ

В воскресенье в столице пройдет день НСО

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На 3D карте можно заметить Технопарк, который находится в Академгородке.

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В Москве в воскресенье, 19 ноября, пройдет день Новосибирской области в рамках выставки «Россия» — крупного проекта, где представлены все регионы страны. В 75 павильоне ВДНХ еще в начале ноября открылся стенд региона. Наша коллега из MSK1.RU Динара Кафискина побывала на выставке и сфотографировала, как представили власти Новосибирскую область.

Как рассказали в пресс-службе Правительства Новосибирской области, в зоне «прошлое-настоящее-будущее» с помощью дополненной реальности можно увидеть, какой область была совсем недавно и какие достижения демонстрирует сейчас.

Как рассказали в пресс-службе Правительства Новосибирской области, в зоне «прошлое-настоящее-будущее» с помощью дополненной реальности можно увидеть, какой область была совсем недавно и какие достижения демонстрирует сейчас.

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В воскресенье, 19 ноября, на дне Новосибирской области будет губернатор Андрей Травников, который расскажет о достижении последних шести лет, и сенатор, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин. Власти запланировали провести лотерею, выигрышем в которой будет, путевка в Новосибирскую область.

Также пройдет гастро-фестиваль «В Сибири — есть», выступит ведущий коллектив новосибирской филармонии, покажут научные фильмы фестиваля «Кремний», спектакль «Ежик в тумане».

Часть выставки сделана интерактивно в виде, например, VR-экскурсии. Во время нее участники выставки могут посетить проспект Лаврентьева в Академгородке

Часть выставки сделана интерактивно в виде, например, VR-экскурсии. Во время нее участники выставки могут посетить проспект Лаврентьева в Академгородке

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На стенде выделили место ХК «Сибирь». На входе посетителей встречает Злой Снеговик — талисман команды.

На стенде выделили место ХК «Сибирь». На входе посетителей встречает Злой Снеговик — талисман команды.

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На стенде показали памятник лабораторным мышам

На стенде показали памятник лабораторным мышам

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Часть выставки посвящена строениям Новосибирской области

Часть выставки посвящена строениям Новосибирской области

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Как объяснили в Правительстве Новосибирской области, в «Ауре» Новосибирска есть «дверь», которая показывает выставку в ВДНХ

Как объяснили в Правительстве Новосибирской области, в «Ауре» Новосибирска есть «дверь», которая показывает выставку в ВДНХ

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На выставку попала фигурка биотехнопарка из Кольцово

На выставку попала фигурка биотехнопарка из Кольцово

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Открытие выставки «Россия» было в День народного единства, 4 ноября. Тогда на ВДНХ выступил певец Шаман вместе с хором школьников. Около 30 детей в хоре были из Новосибирской области.

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Новосибирская областьМоскваВДНХВыставка
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