Разыграют путевки в Сибирь: как представили Новосибирскую область москвичам — фото со стенда на ВДНХ

В Москве в воскресенье, 19 ноября, пройдет день Новосибирской области в рамках выставки «Россия» — крупного проекта, где представлены все регионы страны. В 75 павильоне ВДНХ еще в начале ноября открылся стенд региона. Наша коллега из MSK1.RU Динара Кафискина побывала на выставке и сфотографировала, как представили власти Новосибирскую область.
В воскресенье, 19 ноября, на дне Новосибирской области будет губернатор Андрей Травников, который расскажет о достижении последних шести лет, и сенатор, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин. Власти запланировали провести лотерею, выигрышем в которой будет, путевка в Новосибирскую область.
Также пройдет гастро-фестиваль «В Сибири — есть», выступит ведущий коллектив новосибирской филармонии, покажут научные фильмы фестиваля «Кремний», спектакль «Ежик в тумане».
Открытие выставки «Россия» было в День народного единства, 4 ноября. Тогда на ВДНХ выступил певец Шаман вместе с хором школьников. Около 30 детей в хоре были из Новосибирской области.