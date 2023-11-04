Почти 30 новосибирских школьников исполнили «Я русский» вместе с Шаманом на концерте в Москве — видео

Школьники из Новосибирской области исполнили «Я русский» в составе «Хора Первых» на ВДНХ сегодня, 4 ноября. 27 детей из разных населенных пунктов Новосибирской области вышли на сцену вместе с певцом Шаманом.
Как рассказала мама одного из участников Артемия Иванова Юлия, дети приехали в Москву неделю назад. Всё это время у них были репетиции.
Юлия увидела информацию о наборе во всероссийский хор на страничке «Движение Первых». Она предложила сыну поучаствовать в кастинге. Артемий Иванов учится в лицее
— Нужно было собрать хор из Новосибирской области. Так как у меня сын учится в классе академического вокала, я ему сразу дала ссылку, что вот посмотри, что, может быть, зарегистрируешься, пройдешь отбор и поучаствуешь. Ему эта идея понравилась, и мы отправили в отбор видео, — объяснила Юлия Иванова.
Вскоре Артемию Иванову пришел ответ, и он поехал в Москву. Концерт на ВДНХ был приурочен ко Дню народного единства и открытию выставки «Россия».
Шаман считается самым популярным патриотическим певцом сейчас. Его вокальный талант одной из первых разглядела Пелагея и помогла обратить на парня внимание представителей эстрады.