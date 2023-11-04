Почти 30 новосибирских школьников исполнили «Я русский» вместе с Шаманом на концерте в Москве — видео

Как рассказала мама одного из участников Артемия Иванова Юлия, дети приехали в Москву неделю назад. Всё это время у них были репетиции.

Юлия увидела информацию о наборе во всероссийский хор на страничке «Движение Первых». Она предложила сыну поучаствовать в кастинге. Артемий Иванов учится в лицее № 22 и в музыкальной школе № 8 .