Хабаровск: как живет город с пятитысячной купюры на трех холмах и двух реках

Хабаровский край занял второе место в ДФО по объемам турпотока, вошел в пятерку лидеров по развитию государственно-частного партнерства, за предыдущий год в нем заключили концессий на 5,5 миллиарда рублей только в сфере ЖКХ, ввели льготы по налогам для малого бизнеса, которые помогут успешно развиваться более чем 3,5 тысячи предпринимателей.



Теперь, когда страна развернулась на восток, Хабаровск стал одним из главных центров развития промышленности.



— Благодаря поддержке правительства и президента были оперативно развернуты антикризисные меры. В результате наших совместных действий, мы не только не откатились в темпах развития, но и улучшили показатели. Промышленное производство по итогам прошлого года увеличилось на 3,5%, грузооборот транспорта — на 6%, объем валового регионального продукта превысил один триллион, и это 101% к уровню 2021 года, — заявил во время выступления Дегтярев.



После перечисления достижений края губернатор начал награждать достойных хабаровчан государственными наградами, поздравили и многодетных матерей, и заслуженных отцов, и пенсионеров за супружеское долголетие. Награды хабаровчане получали на лестнице, ступеньки высокие, одна из старушек оступилась и упала прямо на нее. Дегтярев быстренько помог ей подняться и спустился ниже, толпа ахнула, все испугались за пенсионерку, но всё оказалось хорошо. Следующие награды выдавали уже перед ступеньками.