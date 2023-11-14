Хабаровск: как живет город с пятитысячной купюры на трех холмах и двух реках

1
Люди
Хабаровск — один из немногих городов России, где таксист вас заберет из аэропорта ночью, покажет круглосуточные магазины и довезет до центра всего за 300 рублей. Мало того, что дешево, так еще и водитель будет вежливым. Единственное, здесь они часто плохо говорят на русском. Дело в том, что приезжает в город и уезжает из него в год примерно одно и то же количество человек. Если уезжает молодежь, то приезжают зачастую мигранты из стран ближнего зарубежья.
Местные дальневосточным характером и добротой тоже не обделены. Как только скажешь им, что ты из другого города, сразу получишь гида, бесплатного. У меня такое произошло несколько раз. Один раз с водителем — он мне рассказал о каждом построенном заводе, производстве, назвал примерный год появления, а время, когда про них все забыли, известно всем. Такое произошло во многих городах России. В 1990-е производство стало невыгодно, заводы и фабрики закрывались, имущество исчезало. Сейчас всё возрождается. Большинство из заводов заброшенных и действующих остались в Индустриальном районе города, не зря же он так называется.
Также этот мужчина немного провел меня по новым микрорайонам. Оказалось, что некоторые кварталы и даже улицы еще недавно были пустырями, а многоэтажками обросли всего год-два назад.
Второй провел меня по всем местным заведениям, рассказал об истории становления города, о том, что он является членом группы реставраторов, и о военно-историческом фестивале «Волочаевские дни» (12+). Говорил о нем так, будто проводится он в Хабаровском крае и недалеко от города, оказалось, что в Еврейской автономной области. Но об этом, как и о заведениях, расскажу чуть позже.
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2
Таинственная башня и пятитысячная купюра
Наименее развитой считается северная часть города, в основном она заполнена пятиэтажками, построенными еще в советские времена, но есть уникальные места, например заброшенный особняк. Рассказывали мне про него примерно так:
— Есть у нас место в северной части города — заброшенный особняк. Там когда-то ворота были открывающиеся, специально такие, чтобы повозки с конями проезжали. Там круто, открывается вид на весь город, на Амур, на мост хабаровский, — говорил местный житель.
От рассказа побежали мурашки. Неужели в черте города есть нечто такое? Оказалось и вправду — строение в народе называют Башней Инфиделя, или Вороньим гнездом. Мне посоветовали обязательно сходить туда, но очень аккуратно, смотреть под ноги, потому что внутри «не убрано». Я смог добраться к закату, особняком это не назвать, но башней можно. Вид открывается с нее незабываемый — фотография не отобразит всю суть. Внутри множество граффити, мусор, пивные бутылки, видно, что место популярно у подростков и андеграундных художников.
Прохожие, которых я расспрашивал об этом строении, называли его жутким, спрашивали, не боюсь ли я призраков. Говорят, что среди жителей даже байки про эту башню ходят, мол, там различные таинственные ритуалы проводят. Но одно у башни точно не отнять — отсюда лучший вид на город. Именно здесь была сделана фотография, которую затем перенесли на пятитысячную купюру.
Известно, что в 1948 году башня уже стояла на этом холме, но вот когда именно ее начали строить и кто это сделал — не ясно. Есть несколько легенд, часть — мистических. Спойлерить не буду.
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3
Три холма и две реки
Интереснее всего, конечно, Центральный район. Я с ним познакомился с перекрестка улицы Ленинградской и Ленина. Тут на углу стоит городской Дворец культуры советской постройки. Если смотреть с лицевой стороны, то за ним как будто бы возвышается торгово-развлекательный комплекс «Энергоплаза». Некоторое время я думал, что действительно так и есть, два здания просто стоят рядом, пока однажды не зашел за угол и не понял, что это части одного строения. В этом вся застройка Хабаровска. Исторические места, дома купцов, известных людей города могут быть впритык к новым бизнес-центрам, новостройкам или торговым центрам, в этом ее очарование.
Больше всего поражают, конечно, необычные склоны на центральных улицах. Хабаровск называют городом на трех холмах и двух реках. Если холмы здесь — это улицы Муравьева-Амурского, Ленина и Серышева, то реки — это бульвары Амурский и Уссурийский. Однажды реки закопали, построили над ними дорогу. Как итог — огромные склоны, по ним мчатся машины.
Набережная Невельского ассоциируется с Успенским собором — огромным зданием, чем-то напоминающим карандаш. История его начинается еще в XIX веке, тогда это был первый каменный храм Хабаровки — тогда именно так назывался город. В 1930-х годах его закрыли, затем взорвали. Таким, как сейчас, он предстал перед горожанами в начале 2000-х. Свои отличия от первоначального варианта есть, но здание воистину величественное.
Чуть ниже, ближе к реке, есть смотровая площадка, с которой отлично видно разветвление Амура. Неподалеку речной вокзал, откуда на теплоходе всего за три часа можно доехать до Китая. Набережная прекрасна — велодорожки, пешеходные зоны, ротонды — гулять одно удовольствие. Единственная беда — ветер и влажность, из-за этого всегда стоит идти к этим местам укутанным.
Также тут есть бассейн под открытым небом, который не в сезон, понятное дело, не работает, и спортивный комплекс. Зимой отдельный участок набережной заливают водой, благодаря этому получается огромный каток. Одним из вечеров в Хабаровске мне удалось подслушать разговоры выходивших из комплекса боксеров. Они обсуждали как раз таки этот каток и то, что очень скучают по ощущениям на льду.
Кстати, тут есть целых два специализированных стадиона для занятия спортом — самый масштабный из них «Платинум Арена» находится в центре города. Всё в нем пропитано хоккеем. Смотришь на мерч местного клуба «Амурские тигры» — и сразу хочется билет на матч взять, покричать в поддержку.
Неподалеку музей имени Николая Гродекова. Из того, что можно увидеть, не заходя в него, — огромный скелет кита. Его расположили в помещении главного здания. Если не знаешь, есть вероятность пропустить. Посмотреть на громадину можно через окна.
Еще одно место в черте города, обязательное для посещения, — дендрарий, так называемые легкие города. Этот памятник природы — один из старейших на Дальнем Востоке, он занимает площадь в 11 гектаров. Это буквально лес посреди города, в котором сохранилась фауна со времен, когда и города еще не было. Здесь запрещено гулять с животными, чтобы они не нарушали местную экосистему. Есть множество редких пород деревьев, которые сложно узнать без экскурсовода. Хабаровчане часто используют дендрарий как способ подышать свежим воздухом после работы, погулять с детьми, некоторые, кто работает поблизости, просто обедают на лавочке посреди леса.
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4
Кстати, о музее
Музей имени Гродекова — величественный объект сам по себе. Главное здание было построено в 1896 году и само по себе является памятником истории. О том, почему музей носит имя генерал-губернатора Приамурского края Николая Гродекова, рассказывает одна из выставок, посвященная 180-летию с его рождения. Ее цель — показать самого человека, что он сделал для освоения Дальнего Востока и почему он главный меценат далекой окраины. Спойлер — причиной тому стала как раз его любовь к музейному и библиотечному делу, многие находки были изучены и оставлены на хранение именно по его приказу.
Хабаровск был форпостом России на Дальнем Востоке, музей продолжает дело города, в котором появился. В первом зале, палеонтологическом, посетителям рассказывают о том, что климат во времена динозавров здесь раньше был таким же, как сейчас в Таиланде, правда, суши было мало.
Зал с древними народами показывает быт и традиции тунгусов, гиляков (дореволюционное название эвенков и нивхов) и других народов, живущих на территории Хабаровского края. Например, каждый год по весне проводился «Медвежий праздник», он включал себя множество ритуалов, но один из них может удивить современного человека. Медведя водили по стойбищу, где он переступал порог каждого дома, прощаясь с жителями. Его кормили из специальных ложек лучшим, что было в доме, прощаясь с ним. Затем вели на реку, обводили вокруг проруби и отправляли на специальную площадку — арачу, где происходило ритуальное убийство. Доверяли это самому уважаемому охотнику, убийство и разделывание проходило под удары в музыкальное бревно и прощальные песни. Туша делилась на две части — сакральную, предназначенную только для мужчин, и ту, которую позволялось принимать в пищу женщинам. Обычно это задняя часть туши.
В одном из помещений есть экспозиция быта крестьян XVIII века, можно посмотреть, как они жили, где спали, в чем хранили вещи. Заходить разрешено только в бахилах, нельзя сидеть на сундуках и печке.
Самые колоссальные залы посвящены Гражданской войне и Советскому Союзу. Второй наполнен документами, одеждой гражданина СССР, оружием, с которым тот шел защищать Родину, лозунгами, которые он каждый день видел на улицах города. Пробирает. Кажется, что ничего интереснее уже не увидишь, пока не зайдешь в зал, посвященной Гражданской войне.
Тут отдельная история белых, отдельная — красных, благодарности от подразделений, например подаренный Забайкальской стрелковой дивизии Народно-революционной армии флаг от правительства Дальневосточной республики. Доминанта зла — огромная панорама Волочаевской битвы. Подниматься к ней нужно по винтовой лестнице. Аккуратно ступая по ступеням, начинаешь слышать слова диктора о наступлении Народно-революционной армии Дальневосточной республики на силы Белоповстанческой армии, о потерях каждой из сторон, о последнем сражении белых. Сказать, что это никого не оставит равнодушным, не сказать ничего. Неудивительно, что многие хабаровчане знают свою историю, неудивительно, что многие склоняются к тому, что победителей в Гражданской войне не было.
Хотите узнать историю Дальнего Востока? Вам сюда! Из Хабаровска координировалась Маньчжурская операция, отсюда шло освоение Приамурский земель, здесь огромное количество экспонатов.
— Я считаю, обязательно нужно ходить в свой музей на территории, поселковый, городской, региональный. Там правда куча интересных вещей. Музеи разные, может что-то нравиться, что-то не нравиться, но все музеи — они круты. Не может быть плохих музеев, просто не может. Музей — это в том числе наша с вами частичка, частичка наших предков, так или иначе, родственников, друзей. Музей рассказывает нам же про нас, про нашу территорию, — рассказал мне в интервью директор музея имени Гродекова Иван Крюков.
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5
Чешская деревушка
В один из вечеров, возвращаясь с набережной, нашел на улице Муравьева-Амурского в каменном историческом здании интересную вывеску — фермерская пивоварня. Любопытство останавливать мне было ни к чему, решил заглянуть. Удивился гардеробщику, который назвал меня паном. Удивился огромным бочкам с пивом и тому, что прямо в помещении тут живет свинья по кличке Чернуша.
Кухня здесь соответствующая, есть борщ, который подают даже в маленьком казане. Вкусно и приятно.
Этажом выше работает еще одно похожее заведение, но уже с восточным акцентом. Здороваются здесь уже по-восточному, у входа сидят два попугая ара. По легендам, они были влюблены в друг друга, но злобный джинн превратил их в попугаев. Чтобы вернуться обратно в человеческий образ, им нужно было разлюбить, но, как видите, они до сих пор вместе. В основном это кальянная, что не мешает хабаровчанам приходить с детьми.
Вверх по улице расположился настоящий салун — бар, посвященный тематике Дикого Запада. Официанты и бармены — ковбои. Играет громкая музыка, приглушенный свет. Из примечательного — чтобы дать понять персоналу, что тебе что-то нужно, необходимо задуть свечу, и тогда он подойдет.
Еще мне рассказывали, что неподалеку есть пиццерия с итальянской атмосферой, там и Пиноккио есть, но туда попасть я не успел. В общем, хотите попутешествовать по всему свету за один вечер? Вам в Хабаровск.
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6
Поселковая жизнь и чудеса за границей города
Небольшое село с названием Марусино находится в 60 километрах от краевой столицы в районе имени Лазо. Здесь в начале октября открыли новый фельдшерско-акушерский пункт, раньше пациентов принимали в двух комнатушках здания сельской администрации, которое еще и сгорело 17 лет назад. Добраться до него непросто, мы ехали через первую на Дальнем Востоке платную дорогу, где трафик по сравнению с городским был минимальный. По ней, кстати, в основном, ездят большегрузы, для которых Хабаровск — не цель, а часть пути. С помощью нее удалось связать две федеральные трассы и тем самым разгрузить дорожную сеть в самом городе.
Мимо мелькали бывший колхоз, деревни, поселки, заброшенные дома и старинные церкви. Большую часть пейзажей закрывал шумозащитный экран. Хоть посмотреть местность не удается, зато проезжающие машины не мешают оставшимся в селах по пути жителям. Видно, что люди стремятся в город, как и по всей России, но отток населения не значит, что местность развивать не надо. Наоборот.
За главную в ФАПе в селе Марусино большую часть времени Екатерина Вичханова — местная жительница, санитарка и смотрительница. Само село 300 человек. Первое время, когда ФАП только появился, все хотели подойти, посмотреть, что внутри, но пункт принимает пациентов только тогда, когда здесь есть фельдшер, а он приезжает два раза в неделю.
Оборонять от настойчивых пациентов ее есть кому. По территории, но ни в коем случае не внутри, бегает рыжий добрейший пес по кличке Чип. Прозвали его так, потому что чипированный.
— Их три щенка было, выбросили на трассу. Ехали мимо, увидели, внучка обняла его, говорит: «Мой мужчинка. Давай его домой заберем». Я говорю, что нет, а та: «Нет, баба, давай домой заберем». Всю дорогу, бедная, плакала, когда мы уезжали, а он бежал за машиной. Утром выхожу, а он сидит на крылечке. Внук маленький есть, я его зову «мой любимый мужчина». Внучка заходит, говорит: «Там мой любимый мужчина». У меня аж глаза выкатились. Я говорю: «Кто?» А оно вот как оказалось, Чипом и остался у нас, — рассказала Екатерина.
Пациентам здесь помогает Валентина Полякова — жительница соседнего села Соколовка.
Ее привозят два раза в неделю. Это она проводит вакцинацию для школьников, взрослых, оказывает медицинскую помощь. ФАП обеспечен практически всем, тут есть даже гинекологическое кресло, правда, пока нет акушера, но, как говорит глава районной больницы Илья Арония, проблема временная. Сейчас власти усиленно ищут специалистов, которые сюда переедут, а также планируют построить для них жилье.
— Нашему району повезло — он один из первых, где начали строить объекты здравоохранения. В 2018 году была сдана амбулатория первая в поселке Сита, которая сегодня успешно функционирует и радует население тем, что они могут прийти и в комфортных условиях получить медицинскую помощь. Второй объект — ФАП в поселке Обор, он немножко другой, отличается от этого, в нем предусмотрено жилье для медработника, он тоже работает и всех радует. ФАП в поселке Марусино стал третьим объектом. Думаю, ни для кого не секрет, что, когда приходишь в объект здравоохранения, а там комфортные условия, сразу полегче становится даже тем, кто болеет, — сказал он.
На следующие два года запланировано строительство еще трех ФАПов. Говоря о Марусино, стоит отметить, что из 300 живущих здесь людей половина — дети.
Недалеко от Марусино — село Екатеринославка. Многие его знают по маленькой копии Эйфелевой башни. Именно с ней фотографируются все проезжающие мимо и туристы, если вдруг случайно узнают об этом месте. В туристических маршрутах же она не указана.
Зато указан другой потрясающий объект — озеро лотосов. Оно находится неподалеку от села Галкино на востоке от Хабаровска. Местные говорят, там красиво. Если вы вдруг попали в нужный сезон, а это примерно с середины июля до начала сентября, то вам удастся посмотреть на их цветение. Лотосы, кстати, занесены в Красную книгу Хабаровского края, поэтому это не только возможность взглянуть на нечто прекрасное, но и большая ответственность. Рыбачить и купаться в водоеме запрещено, а если вы вдруг оторвете цветок или листок — получите штраф.
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7
Прорыв в здравоохранении
Детская поликлиника
Расширение значительно повлияло и на инфекционную безопасность. Тут нет очередей, кровь берут по три специалиста, ждать практически не нужно, и всё по записи. Это положительно влияет и на здоровье пациентов — они реже пересекаются друг с другом, и у них куда меньше шансов заразиться. Да и каждое помещение обрабатывать от вирусов и бактерий с помощью специальных устройств не приходится. У лаборантов есть свой душ для глаз — это на случай биологической угрозы, чтобы обильно всё помыть и руки не запачкать. Отделение физиотерапии выросло до размеров целого этажа, здесь есть кабинеты массажа, тренажеры, один из них даже помогает детям восстанавливать мышцы, играя, буквально съезжая со склона горы на лыжах.
Поликлиника
Кабинеты теперь сделаны по московскому стандарту — в них всё необходимое, чтобы было комфортно работать врачу, а пациенту лечиться. Очередей почти нет. Из уровня волшебного — Ольга Костина перенесла в это здание всю аппаратуру лабораторий из других филиалов, чтобы все лаборанты были в одном месте и результаты анализов были быстрее.
Кроме того, здесь появилась еще и аппаратура для выявления туберкулеза. Пациент проходит в специальный кабинет, принимает душ, а затем идет сдавать необходимые анализы. Душ — не роскошь, а требование СанПиН.
Сфера здравоохранения в Хабаровском крае в целом в последние годы начала стремительно развиваться: строится новый инфекционный корпус в детской краевой клинической больнице, появились новые технологии в кожно-венерологическом центре, удивительное происходит в краевой клинической больнице
Сначала об инфекционном корпусе. Всего он рассчитан на 145 пациентов — в каждой палате есть место для родственника. Она сделана по последнему слову техники, речь идет не только об аппаратуре, но и о конструкции здания. Маршрут пациента от входа в больницу до палаты тщательно продуман, всё сделано так, чтобы ни персонал, ни другие больные не могли заразиться.
На первом этаже две палаты, созданные специально для пациентов с острыми природно-очаговыми инфекциями. Такой, например, является чума. Вход палату с улицы через уборную, чтобы больной сразу переоделся в больничную одежду. Привычных полиэтиленовых стен, которые мы могли видеть в фильтр-боксах поликлиники при коронавирусе, здесь нет, это и не требуется, инфекция не сможет попасть из палаты вместе с воздухом в коридор никак. Вся магия в разнице давления. В коридоре оно выше, в палате ниже, соответственно, из коридора воздух стремится в палату, а оттуда он уже попадает в вентиляцию, где все вредоносные бактерии и вирусы остаются навечно в специальном фильтре.
— Появляются новые нормы, появляются новые концепции в здравоохранении, в частности, парадигма изменяется с течением времени, и сейчас основное направление — движение в сторону пациента, так называемая пациентоцентричность. Корпус должен обеспечить соблюдение норм СанПиНа, инженерно-строительных решений, разных других нормативных актов и при этом учитывать пациента, его комфортное размещение, его удобство, — рассказал главный врач детской краевой клинической больницы Рашид Мизоев.
Кожно-венерологический центр в Хабаровске удивляет другим: врачи начали использовать искусственный интеллект для более быстрого и точного выявления онкологии на теле при изучении родинок.
— Когда множественные пигментные образования на коже, нам на помощь идет искусственный интеллект, то есть рассмотреть ручным дерматоскопом каждую родинку, когда их больше сотни на теле — это нереально. Единичные, понятно, мы смотрим. Аппарат нам помогает в автоматическом режиме выбрать, подозрительные оценить и своевременно отправить пациента к онкологу для дальнейшей диагностики, — говорит заместитель главного врача по медицинской части Зоя Фролова.
Аппарат называется FotoFinder. Он фотографирует всё тело пациентов в высоком качестве, занимает времени такая фотосессия достаточно, но зато ни одна из родинок не останется без внимания. Затем искусственный интеллект анализирует каждое образование, размер, площадь, форму, цвет, сравнивает со своей базой данных и оповещает врача об опасных. Он специально сделан так, чтобы быть излишне подозрительным, может оповещать и о безопасных, но это сделано специально. Всегда лучше перестраховаться.
В прошлом году в Краевой клинической больнице впервые за долгое время сделали пересадку почки, в этом году таких операций прошло восемь, еще планируют трансплантацию печени. Когда-то, еще во времена СССР, подобные операции здесь проводились, но кончилось всё, как и с производством. Помимо помощи пациентам, то, что такие операции вообще начали делать, говорит и о прорыве в региональном здравоохранении. Трансплантация органов — это развитие не только одной сферы, а сразу нескольких.
— Первое, с чего здесь началась работа, сюда пригласили губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, когда он был ещё исполняющим обязанности. И самым кричащим моментом на тот период была ситуация по состоянию диализа, то есть по оказанию больным помощи с неврологической патологии. Почему? Потому что материально-техническая база была изношена, отчасти ее и не было, и врачей не было. Стоял такой вопрос социально значимый, как быстро восстановить эту структуру. Нам были выделены первые деньги на аппараты гемодиализа, на лабиринтное оборудование и на спиральную компьютерную томографию. Перед нами была поставлена задача лично губернатором восстановить трансплантологию, которая была утеряна 18 лет назад. При этом Хабаровский край был в пятерке регионов, которые этим начали заниматься, — рассказал главный врач Краевой клинической больницы № 1 Андрей Субботин.
По его словам, больница выбрала путь мультицентричности, создавая мощные специализированные центры. В них входит три отделения — отделение урологии, отделение неврологии с диализом и отделение трансплантации. Именно они сейчас являются передовыми.
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8
Хабаровскому краю всего 85 лет
Хотя сфера здравоохранения стала необычайно мощной в последние годы — не только этим славится Хабаровский край. Мне удалось попасть на торжественное мероприятие в честь 85-летия Хабаровского края в «Платинум Арене». На стадионе собрались тысячи человек. После церемонии внесения флага там выступил и губернатор Михаил Дегтярёв. Он назвал Комсомольск-на-Амуре — один из городов края — инженерной и промышленной столицей Дальневосточного федерального округа. Этот город оснащал фронт Великой Отечественной войны топливом и бомбардировщиками Ил-4, а сейчас фронт спецоперации на Украине.
— Я общался со многими военными летчиками и слышал высокие оценки наших Су-35 и Су-57 на КнААЗе (Комсомольский-на-Амуре авиационный завод), — отметил он.
Помимо этого, регион в этом году еще и отправил в свой первый полет самолет SSJ-100. Теперь планируется поставить 8 моделей этого самолета в авиакомпанию «Аврора», 89 — в «Аэрофлот» и 34 — в «Россию».
Хабаровский край является единственным регионом, где ведется добыча олова, в нем появился крупный морской терминал «Порт Эльга», через который за год должно будет проходить порядка 30 миллионов тонн грузов в год. Амурский судостроительный завод и Хабаровский судостроительный завод за всё время своего существования построили более 650 судов — это одни из крупнейших верфей на Дальнем Востоке.
Хабаровский край занял второе место в ДФО по объемам турпотока, вошел в пятерку лидеров по развитию государственно-частного партнерства, за предыдущий год в нем заключили концессий на 5,5 миллиарда рублей только в сфере ЖКХ, ввели льготы по налогам для малого бизнеса, которые помогут успешно развиваться более чем 3,5 тысячи предпринимателей.
Теперь, когда страна развернулась на восток, Хабаровск стал одним из главных центров развития промышленности.
— Благодаря поддержке правительства и президента были оперативно развернуты антикризисные меры. В результате наших совместных действий, мы не только не откатились в темпах развития, но и улучшили показатели. Промышленное производство по итогам прошлого года увеличилось на 3,5%, грузооборот транспорта — на 6%, объем валового регионального продукта превысил один триллион, и это 101% к уровню 2021 года, — заявил во время выступления Дегтярев.
После перечисления достижений края губернатор начал награждать достойных хабаровчан государственными наградами, поздравили и многодетных матерей, и заслуженных отцов, и пенсионеров за супружеское долголетие. Награды хабаровчане получали на лестнице, ступеньки высокие, одна из старушек оступилась и упала прямо на нее. Дегтярев быстренько помог ей подняться и спустился ниже, толпа ахнула, все испугались за пенсионерку, но всё оказалось хорошо. Следующие награды выдавали уже перед ступеньками.
После всей торжественной части началось выступление артистов — первыми выступили несколько краевых ансамблей. Им удалось создать нечто волшебное, они смогли уместить в одном произведении электрогитару, варган, ударные, что-то славянское в сочетании с эвенкийскими и китайскими напевами.
Для любителей военных песен в «Платинум Арене» выступил Краснознамённый ансамбль песни и пляски имени Александрова — крупнейший ансамбль Минобороны России.
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