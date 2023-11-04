Заключенных будут ставить на особый воинский учет — что это такое

Правительство России внесло изменения в положение о воинском учете. Для призывников и военнообязанных, которые отбывают наказание в местах лишения свободы, ввели понятие «особого воинского учета». Ранее заключенные воинскому учёту не подлежали.
— Особый воинский учет осуществляется исправительными учреждениями, исправительными центрами уголовно-исполнительной системы <...> и военными комиссариатами по месту нахождения учреждений уголовно-исполнительной системы в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим положением, — говорилось в проекте изменений, предложенном Минобороны.
Ставить на воинский учет и снимать с него в таких случаях будут без явки в военкомат, медобследования и психологического отбора. Исправительные учреждения будут сами предоставлять списки заключенных в военкоматы по мере их приема, этапирования или освобождения. Сверять списки особого воинского учёта с соответствующими документами в военкоматах будут не реже раза в год.
В начале июня Минобороны уже внесло правки в правила воинского учета — согласно постановлению, у военнообязанных появится возможность общаться с военкоматом через «Госуслуги». Речь не только о получении повесток в личном кабинете (хотя и о них тоже), но и о том, чтобы выполнять разные предписанные законом обязанности по воинскому учету: встать на него, сообщить об изменении семейного положения, образования, места работы и так далее.