Заключенных будут ставить на особый воинский учет — что это такое

В начале июня Минобороны уже внесло правки в правила воинского учета — согласно постановлению, у военнообязанных появится возможность общаться с военкоматом через «Госуслуги». Речь не только о получении повесток в личном кабинете (хотя и о них тоже), но и о том, чтобы выполнять разные предписанные законом обязанности по воинскому учету: встать на него, сообщить об изменении семейного положения, образования, места работы и так далее.

