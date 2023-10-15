Израиль готов атаковать Газу «с воздуха, моря и суши», погибли тысячи человек: главное о конфликте за 14 октября

Израиль в последний раз обновлял данные по жертвам два дня назад: это по-прежнему 1,3 тысячи погибших и 3,2 тысячи раненых.

При этом число россиян, погибших в Израиле из-за атаки ХАМАС, выросло до 16. Еще 8 человек — в списках пропавших без вести. Предварительно, один россиянин захвачен в заложники и сейчас находится в секторе Газа. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь посольства РФ в Израиле Марина Рязанова.

ХАМАС заявил, что за последние сутки из-за израильских ударов по Газе погибли девять пленных (среди них четверо иностранцев).