Израиль готов атаковать Газу «с воздуха, моря и суши», погибли тысячи человек: главное о конфликте за 14 октября

Утром 7 октября радикалы сектора Газа нанесли ракетные удары по южной и центральной частям Израиля. Это крупнейшая за последние годы эскалация израильско-палестинского конфликта, произошедшая на следующий день после 50-й годовщины Войны Судного дня.
После массированного обстрела со стороны палестинцев в Израиле ввели чрезвычайное положение, а также «особое положение в области безопасности». Армия наносит ответные удары по территории сектора Газа, операция получила название «Железные мечи». МИД Палестины назвал причиной эскалации «ежедневные провокации» Израиля и бездействие международного сообщества в ответ на них. Рассказываем о том, что произошло сегодня, 14 октября.
Жертвы
По данным Минздрава Палестины, в секторе Газа погибли уже 2215 человек, более 8,7 тысячи ранены. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что система здравоохранения сектора Газа на грани катастрофы: больницы не могут принимать новых пациентов, морги также переполнены.
Израиль в последний раз обновлял данные по жертвам два дня назад: это по-прежнему 1,3 тысячи погибших и 3,2 тысячи раненых.
При этом число россиян, погибших в Израиле из-за атаки ХАМАС, выросло до 16. Еще 8 человек — в списках пропавших без вести. Предварительно, один россиянин захвачен в заложники и сейчас находится в секторе Газа. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь посольства РФ в Израиле Марина Рязанова.
ХАМАС заявил, что за последние сутки из-за израильских ударов по Газе погибли девять пленных (среди них четверо иностранцев).
Эвакуация
Израиль рекомендовал жителям Газы эвакуироваться с юга города на север до 16 часов 14 октября. Это время уже истекло. При этом пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что ХАМАС мешает жителям эвакуироваться по центральным дорогам.
Представитель ХАМАС, в свою очередь, заявил, что жители Газы не покинут сектор во время боевых действий и не станут бежать в Египет.
— Палестинский народ имеет право жить на своей земле. Не будет бегства из Газы, не будет бегства с западного берега [реки Иордан], не будет бегства из Газы в Египет. <...> Я говорю своим братьям в Египте, что наше решение — остаться на нашей земле, — передает ТАСС слова Исмаила Хании.
По информации The Washington Post, израильская авиация нанесла удар по шоссе, по которому палестинцы эвакуировались из Газы. По данным газеты, погибли десятки палестинцев.
Военные действия
Израильская армия отчиталась об убийстве главы воздушных сил ХАМАС Мерада Абу Мерада. Он руководил боевиками при атаке на Израиль. Позже Израиль сообщил, что убит Али Кади — командир элитного подразделения ХАМАС. Также армия отчиталась о нанесении «широкомасштабных ударов» по объектам ХАМАС в Газе.
Армия Израиля завершает подготовку к наземной операции в секторе Газа. Военные завершают призыв сотен тысяч резервистов и работу над их обеспечением. Планируется «совместная и скоординированная атака с воздуха, моря и суши», ее точные сроки неизвестны.
Также армия Израиля сообщила, что зафиксировала пуски снарядов из Ливана. В ответ самолеты, артиллерия и танки Израиля нанесли удары по военным объектам движения «Хезболлах» в Ливане.
Политика
ХАМАС заявил, что ценит позицию Владимира Путина. Президент ранее говорил о том, что необходимо создать «независимое палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме».
Reuters и Bloomberg пишут, что Саудовская Аравия приостановила нормализацию отношений с Израилем. Договор о нормализации значил бы, что Саудовская Аравия признаёт Израиль, начинает с ним дипломатические и торговые отношения. Сейчас, по информации СМИ, переговоры об этом поставлены на паузу.
По всему миру проходят акции как в поддержку Израиля, так и в поддержку Палестины.