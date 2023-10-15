Миллиардер, которого не было: почему основатель дьюти-фри умер в нищете

Как Чарльз Фини основал Duty Free

Окончив учебу, Фини много путешествовал по Европе и в конечном итоге стал соучредителем бизнеса беспошлинной торговли, продающего туристам предметы роскоши. Первые такие магазины появились в 50-х годах . Поначалу в них продавали алкоголь и сигареты морякам, которые путешествовали из порта в порт.

В беспошлинных магазинах продаются товары без налогов и пошлин — если их вывезут за пределы страны. Обычно такие магазины располагаются в аэропортах, портах и на вокзалах.