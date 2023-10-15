Миллиардер, которого не было: почему основатель дьюти-фри умер в нищете

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Чак Фини. Начало
Чарльз Фини родился во время Великой депрессии в семье американцев ирландского происхождения, которые много работали, чтобы обеспечить хорошую жизнь своей семье. От родителей Фини унаследовал их ценности и трудолюбие.
С раннего возраста в нем заиграла предпринимательская жилка. Он всегда думал о новых схемах заработка, расчищал тротуары во время снежных бурь, продавал рождественские открытки по домам.
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Как Чарльз Фини основал Duty Free
Окончив учебу, Фини много путешествовал по Европе и в конечном итоге стал соучредителем бизнеса беспошлинной торговли, продающего туристам предметы роскоши. Первые такие магазины появились в
В беспошлинных магазинах продаются товары без налогов и пошлин — если их вывезут за пределы страны. Обычно такие магазины располагаются в аэропортах, портах и на вокзалах.
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Товары продавались по ценам, вдвое превышающим оптовые, но туристы с удовольствием покупали всё — в Азии те же товары стоили куда дороже. Особенно популярными среди японцев были сувениры и коньяк.
Заядлый путешественник, Фини постоянно расширял свой бизнес, открывая новые глобальные предприятия в сфере розничной торговли, отелей и курортов, а также информационных технологий, большинство из которых добились огромного успеха. Он наслаждался погоней за новыми возможностями для бизнеса и стремился преуспеть в нем, но чем больше он богател, тем менее комфортно себя чувствовал.
Фини и благотворительность
Несмотря на невероятные успехи в бизнесе, наибольшим достижением Фини было создание благотворительного фонда Atlantic Philanthropies, который он основал вместе со своей семьей в
— Я не могу придумать более полезного и подходящего использования богатства, чем отдавать при жизни — лично посвятить себя значимым усилиям по улучшению условий жизни человека, — писал Фини.
В соответствии с его верой в «отдавать при жизни», Atlantic была организацией с ограниченным сроком службы. В сентябре
Миллиардер, которого не было
Фонд помог финансировать больше
Когда ему исполнилось 80, Фини отказался от получения личных наград за свою благотворительную деятельность. В
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В последние годы своей жизни Фини всё-таки дал согласие кампусам называть улицы или тропы «Путь Фини» в надежде, что это вдохновит других направить свое богатство на добрые цели.
Билл Гейтс называл Фини «наивысшим примером отдачи при жизни». А сам филантроп в своей биографии «Миллиардер, которого не было» написал: «У меня была одна идея, которая никогда не менялась в моей голове: нужно использовать свое богатство, чтобы помогать людям. Попробуй, тебе понравится».
Несмотря на сумасшедшие успехи в бизнесе, после создания Atlantic Foundation Фини решил жить экономно. Он был хорошо известен своими фирменными часами за
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