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Миллиардер, которого не было: почему основатель дьюти-фри умер в нищете

Последние 35 лет он прожил в съемной квартире

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Билл Гейтс назвал Чарльза Фини «наивысшим примером отдачи при жизни»

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На этой неделе, 9 октября, в возрасте 92 лет скончался сооснователь сети магазинов Duty Free Shoppers и миллиардер Чарльз Фини. Причина смерти не называется, но в случае с Чаком Фини это и неважно. Куда интереснее нам кажется его жизнь. У миллиардера, сколотившего целое состояние, последние 35 лет не было ни машины, ни дома — жить он предпочитал в скромных съемных квартирах.

Чак Фини. Начало

Чарльз Фини родился во время Великой депрессии в семье американцев ирландского происхождения, которые много работали, чтобы обеспечить хорошую жизнь своей семье. От родителей Фини унаследовал их ценности и трудолюбие.

С раннего возраста в нем заиграла предпринимательская жилка. Он всегда думал о новых схемах заработка, расчищал тротуары во время снежных бурь, продавал рождественские открытки по домам.

В 1948 году Фини отправился служить в ВВС США, после чего выучился в колледже (кстати, в своей семье он стал первым поступившим в колледж) и получил степень бакалавра гостиничного менеджмента. В кампусе он продолжил зарабатывать, продавая сэндвичи.

Как Чарльз Фини основал Duty Free

Окончив учебу, Фини много путешествовал по Европе и в конечном итоге стал соучредителем бизнеса беспошлинной торговли, продающего туристам предметы роскоши. Первые такие магазины появились в 50-х годах. Поначалу в них продавали алкоголь и сигареты морякам, которые путешествовали из порта в порт.

В беспошлинных магазинах продаются товары без налогов и пошлин — если их вывезут за пределы страны. Обычно такие магазины располагаются в аэропортах, портах и на вокзалах.

В 1960 году Фини основал компанию Duty Free Shoppers, а после того как в 1964 году в Японии сняли ограничения на выезд, тысячи туристов начали путешествовать по миру, и беспошлинная торговля вскоре стала очень популярной. Чтобы привлечь японских путешественников, Фини начал устанавливать всё больше товаров на полки своих магазинов и нанимал девушек с азиатской внешностью.

Товары продавались по ценам, вдвое превышающим оптовые, но туристы с удовольствием покупали всё — в Азии те же товары стоили куда дороже. Особенно популярными среди японцев были сувениры и коньяк.

Заядлый путешественник, Фини постоянно расширял свой бизнес, открывая новые глобальные предприятия в сфере розничной торговли, отелей и курортов, а также информационных технологий, большинство из которых добились огромного успеха. Он наслаждался погоней за новыми возможностями для бизнеса и стремился преуспеть в нем, но чем больше он богател, тем менее комфортно себя чувствовал.

Фини и благотворительность

Несмотря на невероятные успехи в бизнесе, наибольшим достижением Фини было создание благотворительного фонда Atlantic Philanthropies, который он основал вместе со своей семьей в 1982 году. Дав года спустя Фини передал в фонд все свои бизнес-активы — примерно 500 миллионов долларов. В дальнейшем вся прибыль от его бизнеса попадала на счета этого фонда. Фини также инвестировал деньги фонда в молодые IT-компании и помогал странам, пострадавшим от природных катастроф.

— Я не могу придумать более полезного и подходящего использования богатства, чем отдавать при жизни — лично посвятить себя значимым усилиям по улучшению условий жизни человека, — писал Фини.

Когда давным-давно Чака Фини спросили, что послужило источником вдохновения для его философии «отдавать при жизни», он сказал: «Я не вижу особых причин в накопительстве, когда на эти деньги можно сделать так много добра, поддерживая достойные дела сегодня»

Когда давным-давно Чака Фини спросили, что послужило источником вдохновения для его философии «отдавать при жизни», он сказал: «Я не вижу особых причин в накопительстве, когда на эти деньги можно сделать так много добра, поддерживая достойные дела сегодня»

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В соответствии с его верой в «отдавать при жизни», Atlantic была организацией с ограниченным сроком службы. В сентябре 2020 года Фини подписал документы о роспуске фонда, который к этому времени получил гранты на сумму более 8 миллиардов долларов. Это крупнейший фонд в истории, который намеренно использовал весь свой капитал.

Миллиардер, которого не было

Фонд помог финансировать больше 200 организаций. Те предлагали разместить имя филантропа на своих зданиях, но он категорически отказывался. Вместо этого он часто использовал возможность назвать свое имя, чтобы побудить других состоятельных людей поддержать его усилия.

Когда ему исполнилось 80, Фини отказался от получения личных наград за свою благотворительную деятельность. В 2012 году Фини трижды был отмечен за его огромный вклад в образование, здравоохранение, науку и филантропию. Это историческое событие, когда все университеты Ирландии, Северной и Южной, совместно присвоили Фини звание почетного доктора права. Калифорнийский университет в Сан-Франциско вручил ему самую престижную награду своего кампуса — медаль UCSF — за выдающийся личный вклад в миссию университета в области здравоохранения.

В 2014 году Фини получил премию Forbes 400 за заслуги перед жизнью в области благотворительности и южноафриканскую премию Иньятело «За заслуги в области благотворительности при жизни». В 2015 году он получил Медаль Карнеги за благотворительность. Кроме того, имя Фини есть в нескольких Залах славы.

В последние годы своей жизни Фини всё-таки дал согласие кампусам называть улицы или тропы «Путь Фини» в надежде, что это вдохновит других направить свое богатство на добрые цели.

Билл Гейтс называл Фини «наивысшим примером отдачи при жизни». А сам филантроп в своей биографии «Миллиардер, которого не было» написал: «У меня была одна идея, которая никогда не менялась в моей голове: нужно использовать свое богатство, чтобы помогать людям. Попробуй, тебе понравится».

Несмотря на сумасшедшие успехи в бизнесе, после создания Atlantic Foundation Фини решил жить экономно. Он был хорошо известен своими фирменными часами за 15 долларов, носил пластиковые пакеты вместо портфеля и предпочитал летать эконом-классом, заверяя, что «полет в передней части самолета не приведет вас к цели раньше».

Последние 35 лет у него не было ни машины, ни дома. Он предпочитал жить в скромных съемных квартирах. У Чарльза Фини осталась жена Хельга, пятеро детей, 16 внуков и 4 племянника.

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