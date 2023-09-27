Семья на кладбище около дома. История автослесаря, который за год похоронил всех родных и переехал в заброшенную деревню

Охотно Павел говорит про свою работу автослесарем на нижневартовском заводе — в этой сфере он трудился около 30 лет. Как сейчас зарабатывает на жизнь, он рассказывать не хочет. Говорит только, что деньги у него есть — накопил. Жители соседней деревни рассказывают, что иногда Павел может помочь им по хозяйству.



Когда речь идет про сына, Павел пытается скорее закончить разговор.



— У сына жизнь сложилась хреново. Не хочу даже об этом говорить. В тюрьму он попал.



Деревня Криванково

В деревне Криванково есть сгоревшие дома, есть разрушенные, а есть те, в которые время от времени приезжают хозяева. Это случается несколько раз в год, говорит Павел. Вход к таким он пытается держать в чистоте — периодически косит траву и смотрит, чтобы они были в порядке. Чтобы помыться в бане, Павел ходит в начало деревни, на участок соседа.

