В чем обвиняют Елену Блиновскую? История «королевы марафонов» — от провинциалки до блогера-миллионера

Накануне при попытке уехать из страны задержали создательницу «Марафона желаний» Елену Блиновскую. По данным следователей, Блиновская пыталась уехать на арендованном автомобиле, с собой у нее были авиабилеты для вылета в другое государство.
На «королеву марафонов» возбудили два уголовных дела: за уклонение от налогов и отмывание денег в особо крупном размере. По данным Следственного комитета, Блиновская с 2019-го по 2021 год не заплатила налогов на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.
Как девушка из провинции стала миллионершей, — смотрите видео, которое опубликовано чуть выше.
Елене Блиновской
В 2023 году Блиновская планировала выпустить обновленный «Марафон желаний», в котором за наставничество самой Елены пришлось бы заплатить миллион рублей.
Массовые облавы на блогеров и авторов марафонов начались весной 2023 года. Первыми фигурантами уголовных дел о неуплате налогов стали супруги Чекалины, позже Следственный комитет завел уголовное дело на Александру Митрошину.