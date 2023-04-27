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В чем обвиняют Елену Блиновскую? История «королевы марафонов» — от провинциалки до блогера-миллионера

Создательницу тренингов личностного роста задержали при попытке покинуть страну

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Видео: Городские порталы

Накануне при попытке уехать из страны задержали создательницу «Марафона желаний» Елену Блиновскую. По данным следователей, Блиновская пыталась уехать на арендованном автомобиле, с собой у нее были авиабилеты для вылета в другое государство.

На «королеву марафонов» возбудили два уголовных дела: за уклонение от налогов и отмывание денег в особо крупном размере. По данным Следственного комитета, Блиновская с 2019-го по 2021 год не заплатила налогов на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.

Как девушка из провинции стала миллионершей, — смотрите видео, которое опубликовано чуть выше.

Елене Блиновской 41 год, в 2015 она устроила «Марафон желаний» в виде игры для подруг, а уже через год проект стал массовым. Но по-настоящему Елена заставила всех говорить о себе летом 2021 года, с королевским размахом отпраздновав на Алтае свое 40-летие. На праздник она потратила около 118 миллионов рублей.

В 2023 году Блиновская планировала выпустить обновленный «Марафон желаний», в котором за наставничество самой Елены пришлось бы заплатить миллион рублей.

Массовые облавы на блогеров и авторов марафонов начались весной 2023 года. Первыми фигурантами уголовных дел о неуплате налогов стали супруги Чекалины, позже Следственный комитет завел уголовное дело на Александру Митрошину.

Елена БлиновскаяБлогерОблава на блогеров
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