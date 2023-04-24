42-летнего бойца ЧВК похоронили в Барабинске. Его тезка осужден за смерть человека из-за 50 рублей

В Новосибирской области простились с погибшим в спецоперации
— Он жил какое-то время у нас в селе, но похоронили его в Барабинске. Там он был прописан. У него ни детей, ни семьи не было, только один отец, — добавили в сельсовете.
Там же отметили, что Алексей Никулин был бойцом ЧВК.
В картотеке судебных дел Барабинского районного суда можно найти приговор полному тезке Алексея Александровича Никулина, вынесенный ему в сентябре 2021 года по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (
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