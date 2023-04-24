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Спецоперация на Украине

42-летнего бойца ЧВК похоронили в Барабинске. Его тезка осужден за смерть человека из-за 50 рублей

Алексей Никулин вырос в селе Шубинское, последние годы жил в райцентре

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У Никулина не было семьи и детей

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В Новосибирской области простились с погибшим в спецоперации 42-летним Алексеем Никулиным. Как сообщили в администрации Шубинского сельсовета Барабинского района, мужчину похоронили 22 апреля.

— Он жил какое-то время у нас в селе, но похоронили его в Барабинске. Там он был прописан. У него ни детей, ни семьи не было, только один отец, — добавили в сельсовете.

Там же отметили, что Алексей Никулин был бойцом ЧВК.

В картотеке судебных дел Барабинского районного суда можно найти приговор полному тезке Алексея Александровича Никулина, вынесенный ему в сентябре 2021 года по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Он получил 8 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за то, что избил своего знакомого, — тот скончался от полученных травм спустя несколько часов. Поводом для разбирательств стали 50 рублей, на которые пострадавший обещал купить выпивку, но потратил их по своему усмотрению.

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