В Госдуме оценили вероятность второй волны мобилизации: новости СВО за 4 января

— Вчера около 22 часов работала система ПВО в семи километрах от населенного пункта Султан Салы в Мясниковском районе. На высоте 2,5 километра был обнаружен малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру. Было принято решение о его ликвидации, — написал Голубев.



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