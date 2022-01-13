Экипаж с автоматами и никаких удобств: как военные самолеты эвакуируют новосибирцев из Казахстана

Министерство обороны РФ продолжает вывозить россиян из охваченного беспорядками Казахстана на военных самолетах. За помощью в эвакуации в МИД уже обратились больше полутора тысяч граждан России. Пассажиры первых рейсов уже дома и рады, что им удалось вернуться. Даже, несмотря на то, что эвакуация проходила в достаточно жестких условиях — людям запрещали вставать, а на удобства могли рассчитывать только в самых экстренных случаях. Публикуем истории четырех новосибирцев, которые возвращались домой из Казахстана разными способами: на военном борте, поездом и даже на такси через многочисленные блокпосты.
Никита Зимин. На новогодние праздники поехал к родителям в поселок недалеко от Талдыкоргана. Вернулся домой на военном самолете Минобороны.
Перед Новым годом мы прилетели в Казахстан к родителям, а потом началась эта вся заварушка. Пару дней мы сидели без связи, все переживали из-за обстановки. Потом стало понятно, что будут проблемы с выездом, и мы позвонили в консульство.
Когда был первый рейс, на котором начали эвакуировать людей, наш город, Талдыкорган, и Алма-Ата оставались закрытыми. Из города не выпускали и в Алма-Ату не пускали, так как шла эта антитеррористическая операция. 10 января нам сообщили, что будет два рейса, и мы решили лететь.
Мои родители привезли нас к аэропорту. На входе был блокпост, провожающих уже не пускали. Поднялись, прошли таможенный контроль и остались ждать в зоне проверки ручной клади. Потом пошли к миротворцам, они нас записали на рейс и сказали, что скоро будет вылет, осталось дождаться пару человек.
Ждали примерно час, максимум полтора. В итоге собралось человек сто с лишним, 145, если не ошибаюсь. Всех пересчитали, погрузили в автобусы и довезли до самолетов. Никакого трапа не было. Вместо него такая рамка алюминиевая, подставка специальная. Так как она ничем не покрыта, было очень скользко. Вот по ней мы и забирались. Военные помогали людям залезать на борт, где-то страховали.
Сопровождающих человек 5–7: экипаж и пара миротворцев со значком ОДКБ на форме. У них было оружие. Всех рассадили друг напротив друга, перед рейсом сказали, что никому нельзя вставать и ходить. В самолете не было никаких удобств. Из-за того, что стулья жесткие, люди очень сильно уставали сидеть.
Какой-то особой тревожности не заметил. Все были рады, что удалось выбраться. Отсутствие удобств, конечно, тяжело сказалось, но детям вроде как разрешали куда-то сходить. Мы приземлились на аэродроме «Чкаловский» в Москве, оттуда уже вылетели в Новосибирск.
Елизавета Гудымова. Прилетела из Алма-Аты тем же рейсом Минобороны.
У нас были обратные билеты на 9 января. Должны были вылететь из Алма-Аты в Астану, а из Астаны уже в Новосибирск. Но так как аэропорт Алма-Аты был захвачен, вылететь мы не смогли. И в принципе других способов попасть в Астану тогда не было. Разве что на поезде, но, честно говоря, в тот момент ехать на поезде мне было страшно.
Чтобы попасть на борт, было достаточно иметь паспорт. Из Талдыкоргана родители довезли нас до Алма-Аты, где уже ждал военный борт. В Новосибирск я прилетела 12 января утром.
В самолете было достаточно холодно. Температура, наверное, была плюсовая, раз пар изо рта не шел. Еще многим было холодно, потому что сидушки были пластиковые и ничем не покрыты. С нами летели несколько военных с оружием.
Мне кажется, люди на борту выглядели достаточно позитивными. Кто-то даже надел беспроводные наушники и потанцевал в качестве разминки. К концу полета многие устали и выглядели не очень довольными.
Летели абсолютно разные люди — и пожилые, и семьи с грудными детьми в колясках. Нам сказали, что, если кому-то будет плохо или что-то понадобится, в принципе можно попроситься — в этом случае людей куда-то уводили, но такое случалось редко.
Народу в самолете было очень много. И такой шум — кто что говорит, не особо слышно. Когда мы прилетели в Москву, у нас сразу же взяли анализы на коронавирус, тут же выдали результаты. Никаких дополнительных проверок не было. Военные помогали спуститься, спустить свой багаж.
Кирилл Сергеев, студент СГУГиТ, добирался из Кокшетау до Новосибирска на такси (около 1,1 тысячи км).
Я ехал из Кокшетау. Сейчас из-за всей этой ситуации в каждом городе стоят блокпосты. То есть выезжать можно только по определенным правилам. В каждом городе свой блокпост, где стоят люди в форме. За весь путь до границы я прошел, наверное, 5–6 блокпостов. Чем крупнее город, тем жестче контроль. Кто-то стоит час на блокпосту, можно и за 10–15 минут пройти, всё зависит от наплыва.
Вообще, блокпосты у нас появились с началом пандемии. Когда ковид поутих, стало попроще, а теперь они снова работают, но уже по другой причине. Мы старались не фотографировать, чтобы лишний раз не привлекать внимание. Мало ли — начнутся вопросы, что, зачем. На границе было все как обычно. Перед отъездом в Россию мама звонила пограничникам и спросила, как что работает. Сказали, что всё в прежнем режиме. В итоге до Омска я ехал на такси, а оттуда до Новосибирска уже на поезде.
Я живу в северном Казахстане, и у нас политическая ситуация была попроще. Мирные митинги, никаких террористических актов, грабежей. Но всё равно было страшно, что в моем городе может начаться то же самое. Мы боялись. Руку на пульсе держали — готовились уехать в любой момент.
Алена, возвращалась в Новосибирск на автобусе и по железной дороге.
Я приехала в Новосибирск в ночь с 11 на 12 января. Из Талдыкоргана на поезде доехала до Семея (бывший Семипалатинск). А из Семея уже собрали всех, кто едет в Россию (мы заранее бронировали места на микроавтобусе).
На казахстанской границе прошли КПП, там нам выдали талон, спросили, кто, откуда и куда едет. Досматривают вещи, ставят печать на этот талон, документы проверяют, снова ставят печать на талон. И в конце, когда проходишь все пункты, у тебя забирают этот талон и пропускают. Всё как обычно: собаки, ленты, металлоискатели.
В Казахстане у меня живут родители, поэтому на границе я не в первый раз. Уехала 30 декабря, обратно у меня был билет на самолет, но из-за закрытия аэропорта пришлось ехать такими путями. Всё осложнилось отсутствием интернета, из-за чего было сложно купить билет на поезд. К счастью, удалось, когда давали интернет ненадолго.
В городе у нас около 20 блокпостов с военными, оружием. Так как вокзал находится за городом, нужно было проходить досмотр на выезде. Очень стрессовая ситуация. Границу проходим пешком в Семее — там метров триста. На территории России встречал другой автобус.
В первые дни января в Казахстане у меня было чувство растерянности — мы слышали выстрелы, видели из окон военную технику. Бабушка наблюдала из окна, как мародеры работают. С другой стороны, если бы я была тут, в России, волновалась бы намного больше.
Напомним, 2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на газ. На улицы вышли недовольные, ситуация начала накаляться. Правительство страны ушло в отставку, но протестующих это не удовлетворило — они начали жечь административные здания и захватывать военные грузовики. В качестве ответных действий в Казахстан направились силы ОДКБ. Несколько дней в стране даже не было связи. Новосибирцы поддержали протестующих казахов как смогли — серией пикетов. За развитием ситуации можно следить в отдельном сюжете на НГС.
Екатеринбуржец Андрей Ермоленко в первые дни 2022 года с семьей отправился в автомобильную поездку по Казахстану. В своей колонке описал то, как изменилась страна.