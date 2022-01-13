Экипаж с автоматами и никаких удобств: как военные самолеты эвакуируют новосибирцев из Казахстана

Никита Зимин. На новогодние праздники поехал к родителям в поселок недалеко от Талдыкоргана. Вернулся домой на военном самолете Минобороны.

Перед Новым годом мы прилетели в Казахстан к родителям, а потом началась эта вся заварушка. Пару дней мы сидели без связи, все переживали из-за обстановки. Потом стало понятно, что будут проблемы с выездом, и мы позвонили в консульство.



Когда был первый рейс, на котором начали эвакуировать людей, наш город, Талдыкорган, и Алма-Ата оставались закрытыми. Из города не выпускали и в Алма-Ату не пускали, так как шла эта антитеррористическая операция. 10 января нам сообщили, что будет два рейса, и мы решили лететь.

