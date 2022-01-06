В Новосибирске на площади Ленина прошли пикеты в поддержку Казахстана

В Новосибирске прошли пикеты в поддержку Казахстана. Несколько человек вышли 6 января на площадь Ленина с пикетом в поддержку казахов.
В репортаже SOTA можно заметить троих людей, которые вышли с пикетами. Один из пикетчиков сказал, что очень не хочет войны в Казахстане.
— Я со многими из Казахстана работал. У одного моего друга бабушка живет в Казахстане. И я как только услышал, что туда вводят войска ОДКБ, я подумал, что там может начаться война. Мне страшно. Просто близких, моих друзей могут убить, — рассказал один из пикетирующих.
Автор видео «Протесты в Казахстане. Новосибирск против QR кодов» на ютуб-канале «Воин света» попросил одну из пикетирующих прокомментировать ситуацию.
— Мои знакомые, которые видят меня, почему вы прячетесь? Ждете, когда вас будут выкидывать. Закон в третьем чтение прошел о принудительной вакцинации. Вы знаете, что такое вакцинация опять сидите чай пьете. Я поздравляю вас с Новым годом и желаю как можно скорее потерять работу. Когда мозги включатся, когда кушать будет нечего... У нас страна пропадает, — высказалась пикетирующая.
Сибирячка считает, что события в Казахстане — это не провокация.
В Казахстане начались протесты 2 января 2022 года. Всё началось с того, что власти страны увеличили цены на сжиженный газ в два раза. Население страны решило отстоять свое право на доступное топливо и стало выходить толпами на улицы. В какой-то момент акции протеста вышли из-под контроля, вынудив местное правительство уйти в отставку. Люди не успокоились, дело дошло до захвата и поджогов административных зданий, в том числе администрации президента. Глава государства угрожает протестующим жесткими действиями.
В России особенно сильно переживают за происходящее выходцы из Казахстана, у которых там остаются родные и близкие, — таких в Новосибирске тысячи. НГС поговорил с некоторыми из них и узнал, что происходит у них на родине и почему. Некоторые автобусные рейсы в Казахстан отменили 2 января.