В Новосибирске на площади Ленина прошли пикеты в поддержку Казахстана

В Новосибирске прошли пикеты в поддержку Казахстана. Несколько человек вышли 6 января на площадь Ленина с пикетом в поддержку казахов.

В репортаже SOTA можно заметить троих людей, которые вышли с пикетами. Один из пикетчиков сказал, что очень не хочет войны в Казахстане.

— Я со многими из Казахстана работал. У одного моего друга бабушка живет в Казахстане. И я как только услышал, что туда вводят войска ОДКБ, я подумал, что там может начаться война. Мне страшно. Просто близких, моих друзей могут убить, — рассказал один из пикетирующих.