Автовокзал Новосибирска отменил рейсы в Усть-Каменогорск, Павлодар и Караганду в Казахстане

В Новосибирске отменили 2 января рейсы в город Усть-Каменогорск в Казахстане. Об этом сообщили в официальной группе Автовокзала Новосибирска.



Как ответил в своем инстаграме автовокзал Новосибирска, рейсы были отменены по решению перевозчика. На 7 число купить билеты до Усть-Каменогорска нельзя. На сайте указан перевозчик — ИП Толшин Анатолий Владимирович. НГС не удалось с ним связаться.