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Автовокзал Новосибирска отменил рейсы в Усть-Каменогорск, Павлодар и Караганду в Казахстане

Рейсы были отменены по решению перевозчика

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Рейсы отменили в несколько городов Казахстана

Рейсы отменили в несколько городов Казахстана

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В Новосибирске отменили 2 января рейсы в город Усть-Каменогорск в Казахстане. Об этом сообщили в официальной группе Автовокзала Новосибирска.

Как ответил в своем инстаграме автовокзал Новосибирска, рейсы были отменены по решению перевозчика. На 7 число купить билеты до Усть-Каменогорска нельзя. На сайте указан перевозчик — ИП Толшин Анатолий Владимирович. НГС не удалось с ним связаться.

8 и 9 января рейсов до Усть-Каменогорска нет

8 и 9 января рейсов до Усть-Каменогорска нет

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Помимо этого, не ходят рейсы до Караганды через Павлодар. Продажа билетов до казахстанского города также приостановлена. Перевозчик ООО «СРТ» отказался разговаривать с журналистами НГС.

До Павлодара также приостановлена продажа билетов на 9 января

До Павлодара также приостановлена продажа билетов на 9 января

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В ПАТП-4 сообщили, что у них ходят рейсы в Казахстан, но отказались отвечать ходят ли они до сих пор и были ли они отменены. Как объяснила диспетчер, начальства ПАТП нет на месте и прокомментировать они не могут.

В Казахстане начались протесты 2 января 2022 года. Всё началось с того, что власти страны увеличили цены на сжиженный газ в два раза. Население страны решило отстоять свое право на доступное топливо и стало выходить толпами на улицы. В какой-то момент акции протеста вышли из-под контроля, вынудив местное правительство уйти в отставку. Люди не успокоились, дело дошло до захвата и поджогов административных зданий, в том числе администрации президента. Глава государства угрожает протестующим жесткими действиями.

В России особенно сильно переживают за происходящее выходцы из Казахстана, у которых там остаются родные и близкие — таких в Новосибирске тысячи. НГС поговорил с некоторыми из них и узнал, что происходит у них на родине и почему.

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Казахстанавтобусвокзал
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