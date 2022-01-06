На помощь Казахстану направляются силы ОДКБ. Что они из себя представляют?

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев накануне обратился к партнерам по ОДКБ c просьбой помочь преодолеть террористическую угрозу — так теперь власти страны называют беспорядки местных жителей, переросшие из митингов из-за повышения цен на топливо. Ночью на сайте Кремля появилось заявление председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что миротворческие силы направляются в Казахстан «для стабилизации и нормализации обстановки».
— В связи с обращением президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране, — говорится в сообщении.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) называет себя региональной международной организацией, цели которой — укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам. На данный момент членами ОДКБ являются шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
Структура военных сил ОДКБ, которые могут быть задействованы для подавления беспорядков, состоят примерно из 25 тысяч бойцов и нескольких сотен единиц техники. Подробнее о том, кто и как будет наводить порядок в Казахстане, рассказывает «Фонтанка». В структуре ОДКБ есть несколько разных по функциям и боевым характеристикам формирований. Они составлены из подразделений национальных вооруженных сил шести государств-участниц Организации.
ОДКБ — это в первую очередь политический орган, так что управляют им штатские — Совет коллективной безопасности, в который входят главы стран — шести участников. Председательствует в нем сейчас премьер-министр Армении Никол Пашинян, и именно он объявил о принятом решении оказать помощь Казахстану.
При этом оперативное управление ОДКБ лежит уже на кадровом военном — Станиславе Засе. Его карьеру можно назвать поистине интернациональной. Родился он в Украинской ССР, в 1985 году окончил Бакинское общевойсковое командное училище, затем продолжил военное образование в Военной Академии Белоруссии, а затем и в Военной Академии Генштаба ВР России. Генерал-лейтенант.
Начальник объединенного штаба ОДКБ — российский генерал-полковник Анатолий Сидоров. Его также побросало по просторам СССР и России: он служил в Одесском, Туркестанском, Закавказском, Приволжско-Уральском, Уральском, Дальневосточном, Восточном военных округах. А в 2012–2015 гг. был командующим войсками Западного военного округа. Побывал он и в Афганистане, и в Чечне.
В распоряжении Станислава Зася и Анатолия Сидорова есть несколько формирований. Одни делятся по регионам: Восточно-Европейский, Кавказский и Центральноазиатский. В составе последнего есть так называемые Коллективные силы быстрого развертывания и Единая региональная система ПВО. Численность КСБР ЦАРКБ — около 5 тысяч человек.
Кроме того, есть общие, Коллективные силы оперативного реагирования. Их численность — по штату — 18 тысяч человек. Согласно обнародованным официальными СМИ данным, в состав КСОР входят от России —
Однако стоит отметить, что
Кроме двух российский войсковых частей в состав КСОР входят казахская
Но и это не все. Кроме КСОР в состав коллективных сил ОДКБ входят также Миротворческие силы численностью 3600 человек (специально подготовленный военный, милицейский (полицейский) и гражданский персонал). Необходимо особо отметить — Никол Пашинян заявил о вводе в Казахстан именно этих — миротворческих сил ОДКБ. О других формированиях пока речи не идет.
Силы ОДКБ регулярно проводят учения. Хотя формально они предназначены для отражения внешних угроз, однако их можно применять и для решения внутренних проблем стран-участниц — например, для противодействия терроризму. Именно в соответствии с этим пунктом руководство Казахстана сейчас и попросило помощи у организации. Так что повсеместное упоминание «террористов» в последних сообщениях о действиях мятежников — неслучайно.
В последний раз войсковые соединения ОДКБ громко заявляли о себе в конце 2021 года, когда показательно провели учения на границе Таджикистана с полыхавшим Афганистаном. Тогда свой потенциал показывали около 4 тысяч военнослужащих и более 500 единиц техники, в том числе самолеты Л-39, Су-25, Су-24МР, Ил-76ТД, вертолеты Ми-8 и Ми-24.
Чтобы вводить российские войска в таком формате на территорию Казахстана, не требуется особого разрешения от российского парламента — участие сил ОДКБ уже предусмотрено межправительственными соглашениями. Уже после заявления Никола Пашиняна о применении КСОР глава комитета Госдумы РФ по СНГ Леонид Калашников объяснил «РИА Новости», что ОДКБ будут участвовать не в «наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов — с бандами будут разбираться сами местные силовики».
Отметим также, что, в соответствии с соглашением о порядке применения сил ОДКБ, «принимающая сторона отказывается от предъявления направляющей стороне и Командованию КСБР ЦАР каких-либо претензий, касающихся возмещения ущерба, нанесенного физическим или юридическим лицам, и, связанного со смертью, телесными повреждениями и лишением трудоспособности ее граждан, а также ущерба, нанесенного ее недвижимому имуществу, природным ресурсам, культурным и историческим ценностям, если такой ущерб нанесен при выполнении задач по отражению военной агрессии, ликвидации террористических вооруженных формирований на ее территории и при осуществлении мер по обеспечению собственной безопасности».