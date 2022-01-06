На помощь Казахстану направляются силы ОДКБ. Что они из себя представляют?

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев накануне обратился к партнерам по ОДКБ c просьбой помочь преодолеть террористическую угрозу — так теперь власти страны называют беспорядки местных жителей, переросшие из митингов из-за повышения цен на топливо. Ночью на сайте Кремля появилось заявление председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что миротворческие силы направляются в Казахстан «для стабилизации и нормализации обстановки».



— В связи с обращением президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране, — говорится в сообщении.