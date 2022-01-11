«До гражданской войны — один-два дня». Российский автомобилист, проехавший через весь Казахстан, — о ЧП в соседней стране

Уличные конфликты и зависимость от цифровых технологий могут очень быстро превратить спокойный город в горячую точку, как это совсем недавно произошло в Алма-Ате.
Екатеринбуржец Андрей Ермоленко в первые дни 2022 года с семьей отправился в автомобильную поездку по Казахстану и в своей колонке описал то, как внезапно изменилась уютная, безопасная и душевная страна.
В начале января, в дни объявления в Казахстане чрезвычайного положения по причине массовых беспорядков, я со своей семьей находился в этой стране. В пригороде Караганды родилась моя жена (уехала в Россию еще в 2006 году), и там теперь живет ее мама.
Мы давно и часто ездим в Казахстан на автомобиле — не только до Караганды, но и в другие регионы. Много раз отдыхали на озере Балхаш, путешествовали по полуострову Мангыстау и плато Устюрт, не раз бывали в Алма-Ате и окрестностях: в горах, на Чарынском каньоне, на Капчагае, в заповеднике Алтын-Эмель и так далее. Конечно, все эти поездки были до пандемии коронавируса. С 2020 года пересечение сухопутных границ Казахстана стало возможным только для близких родственников граждан республики и ряда других специфических категорий, к которым я не относился.
Совсем недавно, осенью 2021 года, разрешили проезд для членов семей, сопровождающих родственников граждан Казахстана, то есть появилась возможность въезда не только для моей супруги, но и для меня. Итак, в новогодние каникулы, впервые после осени 2019 года, мы поехали всей семьей (я, жена и двое сыновей) в Казахстан! Но в этот раз всегда гостеприимная, уютная, безопасная, простая и душевная страна вдруг изменилась…
Выехав в ночь (в 03:30) 2 января, за день мы доехали через Курган, Петропавловск, Кокчетав и Астану до Караганды — точнее, до небольшого шахтерского городка Сарань, это родина моей жены. 1400 километров пути заняли у нас 18,5 часа. Основная часть дороги по Казахстану — платная автомагистраль с ограничением 140 км/ч (два участка: от Щучинска до Астаны и от Астаны до Темиртау). Плата невелика: за первый сегмент 380 тенге, за второй — 260. Бензин традиционно дешевый: 200–210 тенге за литр
3 и 4 января гостили у тещи. Гуляли с детьми, катались с горок в ледяном городке. Ездили в Караганду за покупками. Съездили со старшим сыном в музей Карлага в поселке Долинка близ Караганды. Следили за новостями в интернете — митинги, преимущественно в Мангистауской области (запад Казахстана), народ выступал против резкого повышения цен на газ. Стремительно народные волнения вспыхнули и на юге — в Таразе, Чимкенте, Кызылорде, но самые тревожные новости приходили из Алма-Аты.
5 января начались перебои в работе связи. В первую очередь отключился мобильный интернет. Затем — проводной домашний. Вслед за интернетом отключилась сотовая связь, а к вечеру перестал работать и городской телефон. На следующий день, 6 января, информационная блокада продолжилась. Никакой связи.
Исчезла возможность безналичной оплаты по банковским картам. Банкоматы или отключились, или из них быстро выгребли всю наличность (очереди у немногих работающих банкоматов возникли уже 5 января). Прекратили работу поликлиники: невозможно было сдать ПЦР-тест на коронавирус. При этом никаких беспорядков или даже митингов ни в Караганде, ни в Сарани мы не наблюдали.
6 января мы провели в пути. Удивили открытые шлагбаумы на платных автомагистралях: и отрезок Темиртау — Астана, и участок Астана — Щучинск мы проехали бесплатно. Радар-детектор в автомобиле показал, что на автодорогах не действовали и камеры видеофиксации превышения скорости.
Проехав мимо Астаны по объездной дороге, мы так и не узнали (прочитали позднее в новостях), что въезд в столицу уже был ограничен. Первый блокпост мы встретили на въезде в Кокчетав. Полицейский, остановив нашу машину, заглянул внутрь, задал традиционный вопрос: «Откуда, куда?» и предупредил о действии режима чрезвычайной ситуации на всей территории Казахстана, упомянув о комендантском часе с 23:00 до 07:00. Дальше, на въезде в Петропавловск — то же самое. Снова люди с автоматами на въезде в город, снова беглый осмотр нашей машины (документы не спрашивали), снова тот же вопрос и предупреждение о комендантском часе.
Переночевав в Петропавловске, рано утром 7 января выехали в сторону границы. Удивили пустынные улицы города. Связь по-прежнему не работала. Банкоматы без денег, безналичная оплата невозможна. Хорошо, что у меня был с собой запас наличных.
На выезде из Петропавловска в сторону погранперехода — очередной полицейский блокпост, на этот раз уже усиленный военными с бронетранспортером. Примечательно, что ствол пулемета в башне БТР был развернут в направлении государственной границы. На казахстанском пограничном пропускном пункте — ничего необычного, традиционные процедуры по проверке документов. Разве что непривычно выглядел грузовик с тентом с казахстанскими военными номерами, который выехал от погранзаставы в сторону Петропавловска.
На российском погранпереходе в ходе проверки документов меня очень подробно опросили, где именно я находился и чем занимался на территории Казахстана. Все автомобили подвергались более тщательному, чем обычно, осмотру (просили достать все сумки из багажника — раньше такое требование было редкостью). Все пограничные процедуры заняли не более часа времени (в иные годы доводилось потратить и по полтора-два часа). Поток через границу небольшой: перед нами стояло 5–6 автомобилей, а вот в обратном направлении — никого. Ни одного автомобиля не въезжало с территории России в Казахстан. Это необычно.
Подведу итог. К счастью, мы не оказались в городах с массовыми беспорядками. Выстрелов не слышали. Митингующие толпы не встретили. Чрезвычайная ситуация затронула нас только полным отключением связи и действием комендантского часа. Впрочем, этого было достаточно, чтобы понять всю сложность ситуации, в которую попало население соседнего государства. И еще неизвестно, как и когда всё это закончится.
Основные выводы, которые я сделал для себя:
- От митингов и массовых беспорядков до гражданской войны с сотнями погибших — не месяцы и не недели. События в Казахстане показали, что достаточно одного-двух дней. Это очень страшно.
- Глобальная цифровизация делает нас чрезвычайно зависимыми от мобильной связи и безналичных платежей. В ситуации, когда интернет отключается нажатием кнопки, мы моментально становимся бессильны. А если эту кнопку нажимает враг — катастрофа.
Казахстан — страна, близкая нам и экономически, и культурно, и территориально. От границы до Екатеринбурга можно доехать всего лишь за семь часов. Искренне надеюсь, что чрезвычайная ситуация в Казахстане разрешится быстро и не повторится у нас.
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