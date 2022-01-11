«До гражданской войны — один-два дня». Российский автомобилист, проехавший через весь Казахстан, — о ЧП в соседней стране

Уличные конфликты и зависимость от цифровых технологий могут очень быстро превратить спокойный город в горячую точку, как это совсем недавно произошло в Алма-Ате.



Екатеринбуржец Андрей Ермоленко в первые дни 2022 года с семьей отправился в автомобильную поездку по Казахстану и в своей колонке описал то, как внезапно изменилась уютная, безопасная и душевная страна.



В начале января, в дни объявления в Казахстане чрезвычайного положения по причине массовых беспорядков, я со своей семьей находился в этой стране. В пригороде Караганды родилась моя жена (уехала в Россию еще в 2006 году), и там теперь живет ее мама.

