Дяде Толе из Магадана, который едет на родину в Донецк, купили новый автомобиль

70-летнему Анатолию Мешкову из Магадана, который возвращается к себе на родину в Донецк и вынужденно остановился под Новосибирском в районе поселка Садовый, купили автомобиль. Это такой же ГАЗ, на котором он едет по стране уже почти год.
Автомобиль приобрел на свои деньги новосибирский блогер Игорь Мёдов, который ведет социальный канал на YouTube и занимается различными проектами и помощью людям, попавшим в сложную ситуацию.
— Мы сделали сюжет на канале, еще когда дядя Толя был на трассе. Наши подписчики прислали о нем сообщение и попросили помочь. Но потом мы увидели, что куча людей ему уже помогает, и решили, что историю надо заканчивать, так как у нас есть и другие подопечные, которым тоже нужна помощь. Позже я узнал, что его машину забрали на техосмотр, где выяснилось, что на машине нет живого места: ни тормозов, ни резины, рулевое, двигатель… Техники удивились, как автомобиль вообще доехал из Магадана до нас, и сказали, что нужно искать абсолютно все запчасти. А запчастей в продаже нет вообще. Плюс у дяди Толи машина оказалась такой «солянкой»: собрана из
Как уточнил корреспонденту НГС Мёдов, оказалось проще найти другой автомобиль, чем реанимировать этот. В итоге более свежий
Привезти машину к Анатолию Мешкову помог один из местных жителей Виктор Карпович. До этого он забрал на свой участок путешественника вместе с его старым автомобилем.
— Я его уже пригнал сюда. Загоним на диагностику — будем всё смотреть. И к концу недели, думаю, дядя Толя уедет, — заметил житель поселка Садовый Виктор Карпович.
Покупка и перегон автомобиля из Томска в Новосибирск обошлись в сумму около 100 тысяч рублей. По предварительным расчетам, полное техобслуживание, ремонт будки и аэрография, которую хотят нанести на автомобиль, увеличат расходы до 150–200 тысяч рублей. Кроме блогера, деньгами помогают и местные жители. Вложившие свои деньги планируют вернуть часть расходов за счет «народных» сборов.
У самого Анатолия телефон с плохой связью, на момент публикации он был недоступен.
После выхода репортажа на НГС про поездку