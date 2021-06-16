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Дяде Толе из Магадана, который едет на родину в Донецк, купили новый автомобиль

Купленная машина — точно такой же ГАЗ с будкой, какой и был у путешественника

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Дяде Толе, который едет из Магадана на родину в Донецк, купили <nobr class="_">ГАЗ-52</nobr>

Дяде Толе, который едет из Магадана на родину в Донецк, купили ГАЗ-52

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70-летнему Анатолию Мешкову из Магадана, который возвращается к себе на родину в Донецк и вынужденно остановился под Новосибирском в районе поселка Садовый, купили автомобиль. Это такой же ГАЗ, на котором он едет по стране уже почти год.

Автомобиль приобрел на свои деньги новосибирский блогер Игорь Мёдов, который ведет социальный канал на YouTube и занимается различными проектами и помощью людям, попавшим в сложную ситуацию.

— Мы сделали сюжет на канале, еще когда дядя Толя был на трассе. Наши подписчики прислали о нем сообщение и попросили помочь. Но потом мы увидели, что куча людей ему уже помогает, и решили, что историю надо заканчивать, так как у нас есть и другие подопечные, которым тоже нужна помощь. Позже я узнал, что его машину забрали на техосмотр, где выяснилось, что на машине нет живого места: ни тормозов, ни резины, рулевое, двигатель… Техники удивились, как автомобиль вообще доехал из Магадана до нас, и сказали, что нужно искать абсолютно все запчасти. А запчастей в продаже нет вообще. Плюс у дяди Толи машина оказалась такой «солянкой»: собрана из ГАЗ-51, 52, 53 и «Волги». И мы поняли, что при досмотре на границе ее могут еще и просто не пустить, — рассказал блогер Игорь Мёдов.

Как уточнил корреспонденту НГС Мёдов, оказалось проще найти другой автомобиль, чем реанимировать этот. В итоге более свежий ГАЗ-52 нашелся в Томске.

На автомобиль, который нашли в Томске, Игорь Мёдов потратил собственные деньги с кредитной карты

На автомобиль, который нашли в Томске, Игорь Мёдов потратил собственные деньги с кредитной карты

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Привезти машину к Анатолию Мешкову помог один из местных жителей Виктор Карпович. До этого он забрал на свой участок путешественника вместе с его старым автомобилем.

— Я его уже пригнал сюда. Загоним на диагностику — будем всё смотреть. И к концу недели, думаю, дядя Толя уедет, — заметил житель поселка Садовый Виктор Карпович.

Новый ГАЗ отличается от старого номерами

Новый ГАЗ отличается от старого номерами

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Внешне машины очень похожи

Внешне машины очень похожи

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Покупка и перегон автомобиля из Томска в Новосибирск обошлись в сумму около 100 тысяч рублей. По предварительным расчетам, полное техобслуживание, ремонт будки и аэрография, которую хотят нанести на автомобиль, увеличат расходы до 150–200 тысяч рублей. Кроме блогера, деньгами помогают и местные жители. Вложившие свои деньги планируют вернуть часть расходов за счет «народных» сборов.

У самого Анатолия телефон с плохой связью, на момент публикации он был недоступен.

После выхода репортажа на НГС про поездку 70-летнего Анатолия Мешкова из Магадана в Донецк автору публикации Илье Калинину написал донецкий журналист, который сообщил, что без местной прописки или родственников из-за пандемии въезд в их город ограничен. Однако к моменту выхода этой новости появилась информация, что эту проблему уже начали решать.

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ДонецкМагаданистория жизнипутешественник
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