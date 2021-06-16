Дяде Толе из Магадана, который едет на родину в Донецк, купили новый автомобиль

70-летнему Анатолию Мешкову из Магадана, который возвращается к себе на родину в Донецк и вынужденно остановился под Новосибирском в районе поселка Садовый, купили автомобиль. Это такой же ГАЗ, на котором он едет по стране уже почти год.



Автомобиль приобрел на свои деньги новосибирский блогер Игорь Мёдов, который ведет социальный канал на YouTube и занимается различными проектами и помощью людям, попавшим в сложную ситуацию.

