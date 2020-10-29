Как будет проходить новый этап испытаний антиковидной вакцины «Вектора»: ищут 43 тысячи добровольцев

Новый этап исследования вакцины «ЭпиВакКорона», которую разработал новосибирский «Вектор», начнутся в ноябре 2020 года. Это будут уже пострегистрационные испытания, они продлятся полгода. Как они будут проходить — НГС узнал в Роспотребнадзоре РФ.



Заплатят ли добровольцам и сколько их будет

Набор добровольцев начнется после получения разрешения на проведение нового этапа.

— Планируется провести несколько независимых пострегистрационных исследований: среди добровольцев старше 18 лет, как здоровых, так и имеющих хронические заболевания, — на ограниченной выборке в 3000 человек и на расширенной выборке в 40 тысяч человек, — уточнили в Роспотребнадзоре.

