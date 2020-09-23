Александр Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. Церемония прямо сейчас проходит во Дворце Независимости. Ее дату даже пресс-служба Лукашенко до последнего держала в секрете.
Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов, поэтому белорусы ждали, что она произойдет ближе к 9 октября.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, на которых, по данным ЦИК РБ, победил набравший 80,1% голосов Лукашенко. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Люди стали выходить на улицы и требовать прекратить фальсификации при подсчете голосов, в ответ их избивали и задерживали бойцы ОМОН.
На данный момент, по информации правозащитного центра «Весна», в Белоруссии завели больше 250 уголовных дел против участников избирательной кампании и мирных демонстрантов. Самыми распространенными статьями УК РБ стали «Массовые беспорядки» (минимум 87 человек), «Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок», «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок», «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел».
Спустя несколько дней после выборов в Белоруссии крупнейшие заводы республики объявили бессрочную забастовку, а Лукашенко заявил, что в протестах виноваты «люди с криминальным прошлым и безработные» и предупредил всех о необходимости устроиться на работу. На сегодняшний день известно, что в соседних странах, например Польше, растет количество трудовых мигрантов из Беларуси.
— В нашей компании ежемесячно работало около 3% белорусских граждан. За последний месяц это количество возросло до 9%. Кроме того, мы ожидаем, что через 1,5 месяца количество белорусов среди наших сотрудников возрастет до 20%, — заявил генеральный директор польской компании по международному трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич.
В компании уточнили, что из-за политического кризиса в Беларуси в Польшу с целью трудоустройства чаще всего выезжают предприниматели, врачи и представители творческой интеллигенции.
19 августа члены Евросоюза провели экстренное собрание по ситуации в Белоруссии, по итогам которого объявили, что ЕС не признает итоги выборов в РБ и введет санкции в отношении чиновников, ответственных за фальсификации в ходе выборов. Но на внеочередном заседании Европарламента 21 сентября главы дипведомств Евросоюза не смогли принять решение о введении санкций, так как не все поддержали эту инициативу.