Александр Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии

На данный момент, по информации правозащитного центра «Весна», в Белоруссии завели больше 250 уголовных дел против участников избирательной кампании и мирных демонстрантов. Самыми распространенными статьями УК РБ стали «Массовые беспорядки» (минимум 87 человек), «Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок», «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок», «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел».



Спустя несколько дней после выборов в Белоруссии крупнейшие заводы республики объявили бессрочную забастовку, а Лукашенко заявил, что в протестах виноваты «люди с криминальным прошлым и безработные» и предупредил всех о необходимости устроиться на работу. На сегодняшний день известно, что в соседних странах, например Польше, растет количество трудовых мигрантов из Беларуси.



— В нашей компании ежемесячно работало около 3% белорусских граждан. За последний месяц это количество возросло до 9%. Кроме того, мы ожидаем, что через 1,5 месяца количество белорусов среди наших сотрудников возрастет до 20%, — заявил генеральный директор польской компании по международному трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич.

