Пробки, ДТП и потепление: в Новосибирске начался снегопад — онлайн-трансляция с улиц города

В ноябре и декабре в Новосибирске было аномально мало снега. Уровень осадков был на 5–10 сантиметров ниже нормы. Специалисты Западно-Сибирского УГМС объяснили корреспонденту НГС, почему это происходило.
— Это связано с аномальными процессами: в третьей декаде ноября установился мощный антициклон, поэтому было мало снега. Он сохранился в первой декаде декабря. Сейчас есть дефицит осадков даже по сравнению с нормами высоты снега: на 5–10 сантиметров ниже, — пояснила Наталья Кичанова.
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Город постепенно накрывает снегом. Фотокорреспондент НГС прошелся по улицам города и снял, как сейчас выглядит центр.
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Дорогие читатели, расскажите нам, где вас застал снегопад, чем вы сейчас занимаетесь. Занесло ли вас? Застряли ли вы в пробке? Гуляете ли вы сейчас на улице?
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По данным Западно-сибирского УГМС, в Новосибирске сегодня, 19 октября, вечером помимо снегопада ожидаются позёмки. Это ветряной перенос снега над дорогой.
— 19 декабря во второй половине дня ожидается снег, позёмки. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха —
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По данным Западно-сибирского УГМС, в Новосибирске сегодня, 19 октября, вечером, помимо снегопада, ожидаются позёмки. Это ветряной перенос снега над дорогой.
— 19 декабря во второй половине дня ожидается снег, позёмки. Ветер юго-западный 6–11 м/с. Температура воздуха —
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В городе сейчас множество аварий. Все они появились недавно. Сейчас ситуация с пробками в городе оценивается на 7 баллов из 12 возможных.
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Снег в Новосибирске начал идти после обеда. В городе ухудшилась видимость на дорогах.
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