Пробки, ДТП и потепление: в Новосибирске начался снегопад — онлайн-трансляция с улиц города

В ноябре и декабре в Новосибирске было аномально мало снега. Уровень осадков был на 5–10 сантиметров ниже нормы. Специалисты Западно-Сибирского УГМС объяснили корреспонденту НГС, почему это происходило.

— Это связано с аномальными процессами: в третьей декаде ноября установился мощный антициклон, поэтому было мало снега. Он сохранился в первой декаде декабря. Сейчас есть дефицит осадков даже по сравнению с нормами высоты снега: на 5–10 сантиметров ниже, — пояснила Наталья Кичанова.

