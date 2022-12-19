От -3 до -19 градусов: какая погода ждет новосибирцев в ближайшие дни

В Новосибирске в ближайшие три дня ожидается теплая погода. Температура воздуха в городе поднимется до -5 градусов днем, однако уже с четверга синоптики предупреждают о похолодании.
Как сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова, в предстоящую ночь в городе прогнозируется снег, местами сильный, днем ожидается небольшой, местами умеренный снег и метели, гололедные явления.
Температура воздуха ночью 20 декабря составит от
Ночью 21 декабря в городе прогнозируется небольшой снег, местами метели, днем ожидается местами небольшой снег. В ночные часы температура воздуха составит
— Три дня будет идти снег, к четвергу будет понижаться температура. Снег будет сохраняться еще от небольшого, местами умеренного ночью, ожидается метель, — сказала Кичанова. — Ветер будет переходить на северо-западное направление в течение дня. И ночью, и днем температура составит
Ранее синоптики опубликовали прогноз погоды на Новый год. Температура воздуха днем и ночью 31 декабря составит -12 и -11 градусов соответственно.