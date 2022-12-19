От -3 до -19 градусов: какая погода ждет новосибирцев в ближайшие дни

В Новосибирске в ближайшие три дня ожидается теплая погода. Температура воздуха в городе поднимется до -5 градусов днем, однако уже с четверга синоптики предупреждают о похолодании.



Как сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова, в предстоящую ночь в городе прогнозируется снег, местами сильный, днем ожидается небольшой, местами умеренный снег и метели, гололедные явления.