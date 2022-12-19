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От -3 до -19 градусов: какая погода ждет новосибирцев в ближайшие дни

В городе днем и ночью будет идти снег

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К четвергу в городе будет понижаться температура

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В Новосибирске в ближайшие три дня ожидается теплая погода. Температура воздуха в городе поднимется до -5 градусов днем, однако уже с четверга синоптики предупреждают о похолодании.

Как сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова, в предстоящую ночь в городе прогнозируется снег, местами сильный, днем ожидается небольшой, местами умеренный снег и метели, гололедные явления.

Температура воздуха ночью 20 декабря составит от -12… -14 градусов с повышением к утру до -5… -7 градусов, днем воздух прогреется до -3… -5 градусов. Ветер юго-западного направления, 7–12 метров в секунду, местами порывы до 17 м/с.

Ночью 21 декабря в городе прогнозируется небольшой снег, местами метели, днем ожидается местами небольшой снег. В ночные часы температура воздуха составит -9… -11 градусов, днем воздух прогреется до -7… -9 градусов. Направление ветра останется прежним, юго-западным, 5–10 метров в секунду, ночью сохраняются порывы до 15 м/с.

— Три дня будет идти снег, к четвергу будет понижаться температура. Снег будет сохраняться еще от небольшого, местами умеренного ночью, ожидается метель, — сказала Кичанова. — Ветер будет переходить на северо-западное направление в течение дня. И ночью, и днем температура составит -13… -15 градусов по городу, к вечеру будет понижаться до -17… -19 градусов.

Ранее синоптики опубликовали прогноз погоды на Новый год. Температура воздуха днем и ночью 31 декабря составит -12 и -11 градусов соответственно.

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