Легкий мороз и снегопад: какой будет погода в Новосибирске в новогоднюю ночь

До нового года две недели. Новосибирцы уже закупаются подарками и строят планы на долгие выходные. НГС решил изучить прогноз погоды на главный праздничный день, 31 декабря. Рассказываем, чего стоит ждать горожанам.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», день и ночь 31 декабря будут относительно теплыми, температура составит -12 и -11 градусов соответственно. 1 января возможен снег. Отметим, что прогноз составлен по усредненным данным.
Как сообщает сайт Gismeteo, 31 декабря ночью ожидается -21 градус, а днем -15 градусов. При этом 1 января температура днем может опуститься до -20 градусов.
Сайт «Метеовести», на котором размещают прогноз погоды от центра «Фобос», также обещает непривычно теплую для конца декабря погоду. Днем 31 декабря ожидается -12 градусов, а ночью -16 градусов. А в начале января возможно потепление до -1 градуса.
Ранее синоптики новосибирского гидрометцентра дали прогноз погоды на 17–19 декабря. По их данным, в городе может потеплеть до -9 градусов. Такое возможно также в январе и феврале.