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Легкий мороз и снегопад: какой будет погода в Новосибирске в новогоднюю ночь

Изучаем прогноз специальных сервисов

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Ожидается, что праздничный день будет относительно теплым

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До нового года две недели. Новосибирцы уже закупаются подарками и строят планы на долгие выходные. НГС решил изучить прогноз погоды на главный праздничный день, 31 декабря. Рассказываем, чего стоит ждать горожанам.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», день и ночь 31 декабря будут относительно теплыми, температура составит -12 и -11 градусов соответственно. 1 января возможен снег. Отметим, что прогноз составлен по усредненным данным.

В начале января ожидается температура выше -20 градусов

В начале января ожидается температура выше -20 градусов

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Как сообщает сайт Gismeteo, 31 декабря ночью ожидается -21 градус, а днем -15 градусов. При этом 1 января температура днем может опуститься до -20 градусов.

31 декабря возможен снегопад

31 декабря возможен снегопад

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Сайт «Метеовести», на котором размещают прогноз погоды от центра «Фобос», также обещает непривычно теплую для конца декабря погоду. Днем 31 декабря ожидается -12 градусов, а ночью -16 градусов. А в начале января возможно потепление до -1 градуса.

30 и 31 декабря возможен снегопад

30 и 31 декабря возможен снегопад

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Ранее синоптики новосибирского гидрометцентра дали прогноз погоды на 17–19 декабря. По их данным, в городе может потеплеть до -9 градусов. Такое возможно также в январе и феврале.

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