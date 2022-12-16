«Для декабря это нормально»: в Новосибирске ждут потепления до –9 градусов

С 17 по 19 декабря в Новосибирск, по данным синоптиков, придет потепление. Температура поднимется до –9 градусов днем, всё это в пределах климатических колебаний.
По словам сотрудников ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в ближайшие два дня будет преимущественно без осадков, но в понедельник стоит ожидать метель и местами умеренный снег.
В субботу, 17 декабря, температура воздуха ночью опустится до
Воскресенье, 18 декабря, порадует потеплением. Погода сохранится преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха составит
В понедельник, 19 декабря, станет еще теплее, но днем прогнозируют небольшой, местами умеренный снег и метели. Ночью температура будет
— Идет тепло, для декабря это нормально, у нас даже иногда бывают оттепели до положительных значений. Всё это в пределах климатических колебаний, изменений внутри месяца. В январе и в феврале тоже может быть потепление. Всё климатически соответствует, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова.
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