«Для декабря это нормально»: в Новосибирске ждут потепления до –9 градусов

С 17 по 19 декабря в Новосибирск, по данным синоптиков, придет потепление. Температура поднимется до –9 градусов днем, всё это в пределах климатических колебаний.



По словам сотрудников ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в ближайшие два дня будет преимущественно без осадков, но в понедельник стоит ожидать метель и местами умеренный снег.