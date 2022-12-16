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«Для декабря это нормально»: в Новосибирске ждут потепления до –9 градусов

Самым теплым днем станет понедельник

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По словам синоптиков, в декабре может быть и плюсовая температура

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С 17 по 19 декабря в Новосибирск, по данным синоптиков, придет потепление. Температура поднимется до –9 градусов днем, всё это в пределах климатических колебаний.

По словам сотрудников ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в ближайшие два дня будет преимущественно без осадков, но в понедельник стоит ожидать метель и местами умеренный снег.

В субботу, 17 декабря, температура воздуха ночью опустится до –22... –24 градусов, в пригороде ожидают –28 градусов. Днем будет –15... –17 градусов. При этом прогнозируют юго-западный ветер силой 2–7 м/с.

Воскресенье, 18 декабря, порадует потеплением. Погода сохранится преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха составит –20... –22 градуса, днем — –15... –17 градусов. Ветер ожидается юго-западный 3–8 м/c.

В понедельник, 19 декабря, станет еще теплее, но днем прогнозируют небольшой, местами умеренный снег и метели. Ночью температура будет –17... –19 градусов, днем поднимется до –9... –11 градусов.

— Идет тепло, для декабря это нормально, у нас даже иногда бывают оттепели до положительных значений. Всё это в пределах климатических колебаний, изменений внутри месяца. В январе и в феврале тоже может быть потепление. Всё климатически соответствует, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова.

Мы уже изучили, какая погода ждет жителей Новосибирска в новогоднюю ночь. Прочитайте наш предварительный прогноз погоды на 31 декабря и праздники.

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