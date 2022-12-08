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«Впервые за весь период наблюдений»: эксперт объяснила, почему в Новосибирске мало снега

Уровень осадков на 5–10 сантиметров ниже нормы

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Небольшие осадки будут в ближайшие дни, но пока уровень снега остается ниже нормы

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Отсутствие снега в Новосибирске этой зимой связано с аномальными процессами. Об этом сообщила журналисту НГС начальник отдела прогнозов Гидрометцентра Наталья Кичанова.

По ее словам, обычно погода без осадков устанавливается в декабре-январе, но в этом году это произошло в ноябре.

— Это связано с аномальными процессами: в третьей декаде ноября установился мощный антициклон, поэтому было мало снега. Он сохранился в первой декаде декабря. Сейчас есть дефицит осадков даже по сравнению с нормами высоты снега: на 5–10 сантиметров ниже, — пояснила Наталья Кичанова.

Специалист отмечает, что третья декада ноября была такой впервые за весь период наблюдений и вошла в пятерку самых холодных и малоснежных.

Ранее мы рассказывали, как повышенное атмосферное давление сказывается на метеозависимых людях. Перепадов стоит ждать на этой неделе.

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