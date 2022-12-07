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«Отдохнем немного от морозов»: в Новосибирске ждут потепление до -13 градусов

Холод усилится после воскресенья

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На следующей неделе вновь могут вернуться морозы

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В ближайшие три дня, с 8 по 10 декабря, погода в Новосибирске существенно не изменится. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра составили прогноз.

Следующие два дня в Новосибирской области в ночные часы ожидается -19... -24 градуса, температура может опуститься и до -32 градусов. Днем она составит -15... -20 и -13.... -18 градусов соответственно. 8 декабря прогнозируют небольшой снег, 9 декабря днем — местами небольшой снег.

10 декабря ночью ожидается -15... -20 градусов и местами до -26 градусов, днем — -15.... -18 градусов.

По области ветер будет усиливаться днем в пятницу до 14 м/с, а днем в субботу — до 16 м/с и изменит направление с юго-западного на северо-западный.

В Новосибирске 8 и 9 декабря температура ночью будет в пределах -19... -21 градуса, в пригороде — до -24 градусов, преимущественно без осадков, днем — -17... -19 и -15.... -17 градусов соответственно.

В субботу, 10 декабря, в ночные часы температура будет -18... -20 градусов, днем — -13... -15 градусов, ветер северо-западный 4,9 м/с с порывами до 14 м/с. Местами возможен небольшой снег.

— В субботу снова будет повышение температуры, а в воскресенье — понижение. Сейчас кратковременная передышка: отдохнем немного от морозов. А после воскресенья они снова усилятся, — рассказала журналисту НГС начальник отдела прогнозов Гидрометцентра Наталья Кичанова.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за 42-градусных морозов больше тысячи детей не смогли попасть в школы в Новосибирской области.

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