«Отдохнем немного от морозов»: в Новосибирске ждут потепление до -13 градусов

В ближайшие три дня, с 8 по 10 декабря, погода в Новосибирске существенно не изменится. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра составили прогноз.



Следующие два дня в Новосибирской области в ночные часы ожидается -19... -24 градуса, температура может опуститься и до -32 градусов. Днем она составит -15... -20 и -13.... -18 градусов соответственно. 8 декабря прогнозируют небольшой снег, 9 декабря днем — местами небольшой снег.