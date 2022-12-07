«Отдохнем немного от морозов»: в Новосибирске ждут потепление до -13 градусов

В ближайшие три дня, с 8 по 10 декабря, погода в Новосибирске существенно не изменится. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра составили прогноз.
Следующие два дня в Новосибирской области в ночные часы ожидается
10 декабря ночью ожидается
По области ветер будет усиливаться днем в пятницу до
В Новосибирске 8 и 9 декабря температура ночью будет в пределах
В субботу, 10 декабря, в ночные часы температура будет
— В субботу снова будет повышение температуры, а в воскресенье — понижение. Сейчас кратковременная передышка: отдохнем немного от морозов. А после воскресенья они снова усилятся, — рассказала журналисту НГС начальник отдела прогнозов Гидрометцентра Наталья Кичанова.
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