В Новосибирске ждут перепадов давления — как это скажется на метеозависимых людях

— Резкое изменение атмосферного давления более чем на 10 мм ртутного столба приводит, в том числе, к сосудистым реакциям организма — головная боль, головокружение, «ватная, не своя» голова, резкое снижение или повышение артериального давления. Но сочетание с выраженным загрязнением атмосферы, которое может повлечь за собой и влияние на нервную систему, — дает более выраженный эффект, — объясняет врач.

Ранее мы рассказывали, что в начале декабря в Новосибирске фиксировали повышенный уровень загрязнения.