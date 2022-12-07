В Новосибирске ждут перепадов давления — как это скажется на метеозависимых людях

В Новосибирске 7 декабря зафиксировали повышенное атмосферное давление. В субботу, 10 декабря, оно начнет резко падать. Эти факторы могут сказаться на метеозависимых людях.
Один из читателей сообщил, что сегодня атмосферное давление выше нормы —
Как рассказала журналисту НГС начальник отдела прогнозов Гидрометцентра Наталья Кичанова, сегодня, 7 декабря, действительно зафиксировано давление с небольшим повышением —
— Самое высокое давление у нас было в конце ноября, когда устанавливалась погода без осадков, заходил мощный антициклон. 28 ноября было давление
29 ноября было
— Метеочувствительные люди заблаговременно чувствуют какие-то изменения, поэтому, скорее всего, сосудистая система реагирует, появляются головные боли. Нас ждет перестройка: на субботу будет резко падать давление. В связи с этим мы ждем, что снежок должен пройти и температура повысится, — поясняет Наталья Кичанова.
Но синоптики снова ожидают колебания: с воскресенья, 11 декабря, снова будет повышение давления и понижение температуры.
Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ольга Филоненко подтверждает, что сейчас действительно жалоб на головные боли у пациентов стало больше.
— Резкое изменение атмосферного давления более чем на
Ранее мы рассказывали, что в начале декабря в Новосибирске фиксировали повышенный уровень загрязнения.