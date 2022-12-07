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В Новосибирске ждут перепадов давления — как это скажется на метеозависимых людях

Скачки возможны на выходных

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Ночами сейчас держится атмосферное давление выше, чем днем

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В Новосибирске 7 декабря зафиксировали повышенное атмосферное давление. В субботу, 10 декабря, оно начнет резко падать. Эти факторы могут сказаться на метеозависимых людях.

Один из читателей сообщил, что сегодня атмосферное давление выше нормы — 769 мм ртутного столба. При этом его знакомые «жалуются всю неделю, что у них болит голова и она будто ватная».

Как рассказала журналисту НГС начальник отдела прогнозов Гидрометцентра Наталья Кичанова, сегодня, 7 декабря, действительно зафиксировано давление с небольшим повышением — 768 мм ртутного столба (при норме в 760 мм), а ночью выше:

— Самое высокое давление у нас было в конце ноября, когда устанавливалась погода без осадков, заходил мощный антициклон. 28 ноября было давление 781 мм ртутного столба. Потом антициклон разрушался и давление потихоньку падало. Пик мы прошли.

29 ноября было 779 мм ртутного столба, 30 ноября — 775 мм.

— Метеочувствительные люди заблаговременно чувствуют какие-то изменения, поэтому, скорее всего, сосудистая система реагирует, появляются головные боли. Нас ждет перестройка: на субботу будет резко падать давление. В связи с этим мы ждем, что снежок должен пройти и температура повысится, — поясняет Наталья Кичанова.

Но синоптики снова ожидают колебания: с воскресенья, 11 декабря, снова будет повышение давления и понижение температуры.

Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ольга Филоненко подтверждает, что сейчас действительно жалоб на головные боли у пациентов стало больше.

— Резкое изменение атмосферного давления более чем на 10 мм ртутного столба приводит, в том числе, к сосудистым реакциям организма — головная боль, головокружение, «ватная, не своя» голова, резкое снижение или повышение артериального давления. Но сочетание с выраженным загрязнением атмосферы, которое может повлечь за собой и влияние на нервную систему, — дает более выраженный эффект, — объясняет врач.

Ранее мы рассказывали, что в начале декабря в Новосибирске фиксировали повышенный уровень загрязнения.

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