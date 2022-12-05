Густой смог окутал Новосибирск: в городе фиксируют повышенный уровень загрязнения

— Метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Общий уровень загрязнения в городе ожидается повышенный, — говорится на сайте ФГУБ «Западно-Сибирское УГМС».



Температура воздуха во второй половине дня составит -16... -18 градусов.