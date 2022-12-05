Густой смог окутал Новосибирск: в городе фиксируют повышенный уровень загрязнения

Сегодня днем, 5 декабря, уровень загрязнения воздуха составил 9 баллов из 10. Такую оценку дает сервис AirVoice.
Такой показатель зафиксирован на улице Сибирской, 30. Качество воздуха на пунктах на улице Арбузова, Николаева, Бардина и Первомайской оценивают в 8 баллов.
— Метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Общий уровень загрязнения в городе ожидается повышенный, — говорится на сайте ФГУБ «Западно-Сибирское УГМС».
Температура воздуха во второй половине дня составит
Ранее режим неблагоприятных погодных условий вводили в Новосибирске в конце ноября.