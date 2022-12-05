СЕЙЧАС -22°С
Пробки 3/10
usd 61.77
eur 64.99
Тема дняМорозные узоры на окнах
Все новости
Все новости

Густой смог окутал Новосибирск: в городе фиксируют повышенный уровень загрязнения

Метеоусловия способствуют накоплению примесей в атмосфере

80

Над центром города виден смог

Поделиться

Сегодня днем, 5 декабря, уровень загрязнения воздуха составил 9 баллов из 10. Такую оценку дает сервис AirVoice.

Такой показатель зафиксирован на улице Сибирской, 30. Качество воздуха на пунктах на улице Арбузова, Николаева, Бардина и Первомайской оценивают в 8 баллов.

Качество воздуха начало ухудшаться утром

Качество воздуха начало ухудшаться утром

Поделиться

— Метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Общий уровень загрязнения в городе ожидается повышенный, — говорится на сайте ФГУБ «Западно-Сибирское УГМС».

Температура воздуха во второй половине дня составит -16... -18 градусов.

Ранее режим неблагоприятных погодных условий вводили в Новосибирске в конце ноября.

По теме

Загрязнение воздухаПогодаСмог
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2