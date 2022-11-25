Режим неблагоприятных метеоусловий введен на три дня в Новосибирске

В Новосибирске объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Как сообщается на сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», он будет действовать три дня. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в городе с 26 по 28 ноября.
— В период с 07 часов 26 ноября до 18 часов 28 ноября 2022 г. на территории Новосибирска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, — указано в сообщении.
По данным сервиса Airvoice, сейчас качество воздуха в городе оценивается в 2 балла из 10. Сервис отображает загрязнение атмосферы в режиме реального времени. Утром 25 ноября уровень загрязнения воздуха в Новосибирске оценивался в 8 баллов.
Отметим, в ночь на 27 ноября в Новосибирской области ожидается похолодание до -40 градусов. Публикуем прогноз погоды на ближайшие дни в регионе.