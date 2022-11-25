Режим неблагоприятных метеоусловий введен на три дня в Новосибирске

По данным сервиса Airvoice, сейчас качество воздуха в городе оценивается в 2 балла из 10. Сервис отображает загрязнение атмосферы в режиме реального времени. Утром 25 ноября уровень загрязнения воздуха в Новосибирске оценивался в 8 баллов.

Отметим, в ночь на 27 ноября в Новосибирской области ожидается похолодание до -40 градусов. Публикуем прогноз погоды на ближайшие дни в регионе.