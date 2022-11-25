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Новосибирцев на выходных ожидают морозы до -40 градусов

Также будет ветер с порывами до 14 м/с

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В выходные в город придет мороз

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В Новосибирской области ожидается похолодание до -40 градусов в ночь на 27 ноября. Предупреждение размещено на сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

По данным прогноза, температура ночью 26 ноября по области составит -25... -30 градусов, местами до -36 градусов. Днем ожидается -23... -28 градусов, местами до -33 градусов.

Преимущественно без осадков, на юго-востоке области местами возможен небольшой снег. Сила ветра составит ночью 4–9 м/с с порывами до 14 м/с, днем 2–7 м/с с усилением до 12 м/с. В Новосибирске днем ожидается -30... -32 градуса, пригороде до -35 градусов.

В воскресенье, 27 ноября, ночная температура по области опустится до -30... -35 градусов, местами до -40 градусов. Днем она составит -24... -29 градусов, местами до -34 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер силой 2–7 м/с с усилением до 12 м/с.

Ранее на этой неделе синоптики сообщили о приближении волны холода. Это связано с прохождением антициклона.

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