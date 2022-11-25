Новосибирцев на выходных ожидают морозы до -40 градусов

В Новосибирской области ожидается похолодание до -40 градусов в ночь на 27 ноября. Предупреждение размещено на сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
По данным прогноза, температура ночью 26 ноября по области составит
Преимущественно без осадков, на юго-востоке области местами возможен небольшой снег. Сила ветра составит ночью 4–9 м/с с порывами до 14 м/с, днем 2–7 м/с с усилением до 12 м/с. В Новосибирске днем ожидается
В воскресенье, 27 ноября, ночная температура по области опустится до
Ранее на этой неделе синоптики сообщили о приближении волны холода. Это связано с прохождением антициклона.