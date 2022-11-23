«Разве это морозы? Всё еще впереди!»: синоптики обещают новую волну холода новосибирцам

Холод в Новосибирске задержится еще как минимум на неделю. В городе незначительно потеплеет в пятницу, 25 ноября, но уже на выходных морозы ударят с новой силой. Об этом сегодня, 23 ноября 2022 года рассказали НГС в Новосибирском гидрометцентре.
На вопрос о том, когда в Новосибирске станет теплее, синоптики уверенно отвечают:
— Разве это морозы? Это только начало, всё еще впереди, настоящие морозы начнутся на выходных.
В четверг, 24 ноября, в городе будет преимущественно без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до
В пятницу незначительно потеплеет — до
— Антициклон немного деформируется, разрушится за счет прохождения области пониженного давления, поэтому у нас облачность будет, и помягче температура в ночные часы, — объяснила начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова. — Затем снова восстановится поле высокого давления с усилением антициклона на выходные дни. Продлится это до вторника включительно.
26 ноября снова похолодает: ночью —
В гидрометцентре добавили, что подобные среднесуточные температуры в Новосибирске в конце ноября нельзя назвать аномальными, но случаются такие ситуации нечасто. В последний раз экстремальные холода начались поздней осенью в 2018 году.
Ранее НГС узнал предварительный прогноз погоды на новогоднюю ночь. Он оказался неутешительным.