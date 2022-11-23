«Разве это морозы? Всё еще впереди!»: синоптики обещают новую волну холода новосибирцам

Холод в Новосибирске задержится еще как минимум на неделю. В городе незначительно потеплеет в пятницу, 25 ноября, но уже на выходных морозы ударят с новой силой. Об этом сегодня, 23 ноября 2022 года рассказали НГС в Новосибирском гидрометцентре.



На вопрос о том, когда в Новосибирске станет теплее, синоптики уверенно отвечают:



— Разве это морозы? Это только начало, всё еще впереди, настоящие морозы начнутся на выходных.

