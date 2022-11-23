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«Разве это морозы? Всё еще впереди!»: синоптики обещают новую волну холода новосибирцам

В городе будет холодно как минимум до вторника

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В последний раз такие морозы в ноябре пришли в Новосибирск в 2018 году

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Холод в Новосибирске задержится еще как минимум на неделю. В городе незначительно потеплеет в пятницу, 25 ноября, но уже на выходных морозы ударят с новой силой. Об этом сегодня, 23 ноября 2022 года рассказали НГС в Новосибирском гидрометцентре.

На вопрос о том, когда в Новосибирске станет теплее, синоптики уверенно отвечают:

— Разве это морозы? Это только начало, всё еще впереди, настоящие морозы начнутся на выходных.

В четверг, 24 ноября, в городе будет преимущественно без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до -24... -26 градусов, местами до -31 градуса. Днем будет теплее — -17... -19 градусов. Ночью ветер будет дуть с запада, со скоростью 2–7 м/с, а уже с утра поменяет направление на юго-западное и усилится до 4–9 м/с.

В пятницу незначительно потеплеет — до -21... -23 градусов ночью и -16... -18 градусов днем. Правда, новосибирцы это вряд ли заметят из-за северо-восточного ветра: 4–9 м/с ночью и 6–11 м/с — днем. Снега синоптики снова не ждут, но небо затянется облаками.

— Антициклон немного деформируется, разрушится за счет прохождения области пониженного давления, поэтому у нас облачность будет, и помягче температура в ночные часы, — объяснила начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова. — Затем снова восстановится поле высокого давления с усилением антициклона на выходные дни. Продлится это до вторника включительно.

26 ноября снова похолодает: ночью — -26... -28 градусов, местами до -31 градуса мороза, днем столбики также покажут -26... -28 градусов. Ветер будет с севера: ночью 6–11 м/с, днем — 4–9 м/с.

В гидрометцентре добавили, что подобные среднесуточные температуры в Новосибирске в конце ноября нельзя назвать аномальными, но случаются такие ситуации нечасто. В последний раз экстремальные холода начались поздней осенью в 2018 году.

Ранее НГС узнал предварительный прогноз погоды на новогоднюю ночь. Он оказался неутешительным.

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