Самый холодный Новый год был 90 лет назад — повторится ли рекорд? Смотрим прогноз погоды на 31 декабря

В ночь на 1 января 2021 года ждут до -24 градусов
До Нового года осталось чуть больше десяти дней. Новосибирцы уже вовсю готовятся к празднованию, поэтому уже сейчас интересно знать, какой будет погода в праздничные день и ночь. А также мы выяснили, когда были самая холодная и самая теплая новогодние ночи в городе за всю историю наблюдения.
— В 1930 году была самая рекордно холодная новогодняя ночь, -43 градуса. Самая теплая была в 2002 году, -1,9 градуса. Вот такие вариации бывают в Сибири, поэтому мы живем довольно весело, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
НГС изучил данные погодных онлайн-сервисов на 31 декабря 2020 года, чтобы выяснить, в какой одежде выходить на улицу во время грядущего праздника.
По данным сайта Gismeteo.ru, в канун Нового года новосибирцам нужно будет утеплиться — температура воздуха днем упадет до -18 градусов, а в новогоднюю ночь до -19 градусов. При этом будет пасмурно, ожидается небольшой снег. Максимальная скорость ветра достигнет 9 м/с.
Сервис «Яндекс.Погода» предоставил другой прогноз на 31 декабря: днем будет -12, при этом будет казаться, что температура воздуха достигнет -19 градусов мороза. А в новогоднюю ночь ожидается до -16. В городе ожидаются облачность и юго-западный ветер 6,9 м/с.
По данным центра погоды «Фобос» и его сервиса «Метеовести», четверг будет чуть более теплым — -8 градусов днем и -7 ночью. На сайте также сообщают, что будет пасмурно, без прояснений.
Погода «Рамблера» обещает -12 градусов и облачность без осадков на день 31 декабря. Ночная температура составит -16 градусов мороза. Ожидается юго-западный ветер 6 м/с.
Согласно сервису World-weather, днем 31 декабря в Новосибирске будет -16 градусов мороза, которые будут ощущаться как -23 градуса. В ночь на 1 января температура воздуха опустится до -24 градусов. В городе ожидается облачная бесснежная погода. Скорость ветра днем 2,7 м/с, ночью — 3,3 м/с.
Стабильно прохладную и снежную погоду обещает сайт Accuweather.com. По данным сервиса, днем 31 декабря температура воздуха опустится до -18 градусов, ночью 1 января до -20 градусов. Порывы ветра достигнут 26 км/ч.
Накануне НГС писал, какой будет следующая неделя в Новосибирске. Согласно прогнозу, погода обещает быть морозной, также ожидаются почти ежедневные снегопады и совсем немного солнечных дней.