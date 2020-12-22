22 декабря вторник
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 7/10
usd 74.67
eur 91.00
Тема дняМэрия ждет денег и идей от новосибирцев

Все новости

Все новости

Самый холодный Новый год был 90 лет назад — повторится ли рекорд? Смотрим прогноз погоды на 31 декабря

НГС сравнил прогнозы погоды на новогоднюю ночь, которые появляются на разных метеосайтах

4 876
17Обсудить

Поделиться

Информация о погоде в новогоднюю ночь на некоторых сайтах расходится

Информация о погоде в новогоднюю ночь на некоторых сайтах расходится

Поделиться

В ночь на 1 января 2021 года ждут до -24 градусов

До Нового года осталось чуть больше десяти дней. Новосибирцы уже вовсю готовятся к празднованию, поэтому уже сейчас интересно знать, какой будет погода в праздничные день и ночь. А также мы выяснили, когда были самая холодная и самая теплая новогодние ночи в городе за всю историю наблюдения.

— В 1930 году была самая рекордно холодная новогодняя ночь, -43 градуса. Самая теплая была в 2002 году, -1,9 градуса. Вот такие вариации бывают в Сибири, поэтому мы живем довольно весело, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

НГС изучил данные погодных онлайн-сервисов на 31 декабря 2020 года, чтобы выяснить, в какой одежде выходить на улицу во время грядущего праздника.

По данным сайта Gismeteo.ru, в канун Нового года новосибирцам нужно будет утеплиться — температура воздуха днем упадет до -18 градусов, а в новогоднюю ночь до -19 градусов. При этом будет пасмурно, ожидается небольшой снег. Максимальная скорость ветра достигнет 9 м/с.

Поделиться

Сервис «Яндекс.Погода» предоставил другой прогноз на 31 декабря: днем будет -12, при этом будет казаться, что температура воздуха достигнет -19 градусов мороза. А в новогоднюю ночь ожидается до -16. В городе ожидаются облачность и юго-западный ветер 6,9 м/с.

Поделиться

По данным центра погоды «Фобос» и его сервиса «Метеовести», четверг будет чуть более теплым — -8 градусов днем и -7 ночью. На сайте также сообщают, что будет пасмурно, без прояснений.

Поделиться

Погода «Рамблера» обещает -12 градусов и облачность без осадков на день 31 декабря. Ночная температура составит -16 градусов мороза. Ожидается юго-западный ветер 6 м/с.

Поделиться

Согласно сервису World-weather, днем 31 декабря в Новосибирске будет -16 градусов мороза, которые будут ощущаться как -23 градуса. В ночь на 1 января температура воздуха опустится до -24 градусов. В городе ожидается облачная бесснежная погода. Скорость ветра днем 2,7 м/с, ночью — 3,3 м/с.

Поделиться

Стабильно прохладную и снежную погоду обещает сайт Accuweather.com. По данным сервиса, днем 31 декабря температура воздуха опустится до -18 градусов, ночью 1 января до -20 градусов. Порывы ветра достигнут 26 км/ч.

Поделиться

Накануне НГС писал, какой будет следующая неделя в Новосибирске. Согласно прогнозу, погода обещает быть морозной, также ожидаются почти ежедневные снегопады и совсем немного солнечных дней.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

31 декабряНовый год
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (17)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...