Самый холодный Новый год был 90 лет назад — повторится ли рекорд? Смотрим прогноз погоды на 31 декабря

До Нового года осталось чуть больше десяти дней. Новосибирцы уже вовсю готовятся к празднованию, поэтому уже сейчас интересно знать, какой будет погода в праздничные день и ночь. А также мы выяснили, когда были самая холодная и самая теплая новогодние ночи в городе за всю историю наблюдения.

— В 1930 году была самая рекордно холодная новогодняя ночь, -43 градуса. Самая теплая была в 2002 году, -1,9 градуса. Вот такие вариации бывают в Сибири, поэтому мы живем довольно весело, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.