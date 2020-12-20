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Снежно, морозно и пасмурно: изучаем прогноз погоды на ближайшую неделю в Новосибирске

В город придут обещанные синоптиками холода

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А МЧС предупреждает новосибирцев еще и о метелях, сильном ветре и снежных заносах

А МЧС предупреждает новосибирцев еще и о метелях, сильном ветре и снежных заносах

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На следующей неделе в Новосибирске будет снежно, морозно и пасмурно

Следующая неделя в Новосибирске обещает быть морозной, также ожидаются почти ежедневные снегопады и совсем немного солнечных дней. Какой будет погода — смотрим данные сервисов «Яндекс.Погода», Gismeteo и «Фобос».

Судя по прогнозам, начнется неделя с понижения температуры воздуха, затем ближе к середине резко потеплеет, а к выходным опять похолодает и столбик термометра вновь опустится ниже -20 градусов.

По данным «Яндекс.Погоды», неделя будет пасмурной, солнечными станут только оба выходных дня, в понедельник и пятницу ожидается переменная облачность. Снегопады ожидаются каждый день, кроме выходных. Первые трое суток температура воздуха будет держаться примерно на одном уровне — -13...-15 градусов днем, -12...-14 ночью (во вторник, 22 декабря — -18), а в четверг ожидается резкое потепление до -4 градусов. Сразу после этого начнутся самые холодные дни и ночи недели.

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А Gismeteo сообщает, что потепление задержится еще и в пятницу. Ветреными будут понедельник, вторник и четверг, а также выходные, а больше всего снега выпадет в среду и четверг. Ночью в субботу и воскресенье температура воздуха составит -31 градус.

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А по данным центра погоды «Фобос» и его сервиса «Метеовести», четверг будет менее теплым — -9 градусов днем и -10 ночью. С пятницы начнет холодать, а ночью в воскресенье, 27 декабря, столбик термометра достигнет максимально низкой за всю неделю отметки — -34 градуса!

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А накануне региональное МЧС предупредило новосибирцев об ухудшении погодных условий.

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