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МЧС предупредило новосибирцев о сильном ветре и гололеде

Ведомство разослало горожанам СМС

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Горожанам следует быть более аккуратными на льду

Горожанам следует быть более аккуратными на льду

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МЧС по Новосибирской области разослало новосибирцам СМС-сообщения с предупреждением об ухудшении погодных условий.

В регионе завтра, 21 декабря, ожидаются снег, метели, порывы ветра до 19 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы. Поэтому новосибирцам нужно быть аккуратными, особенно водителям.

Если вы попали в беду, обратитесь за помощью по единому номеру 112.

Такие СМС получают новосибирцы

Такие СМС получают новосибирцы

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В конце прошлой недели синоптики пообещали, что в Новосибирске начнется похолодание с 20 декабря. Они предполагают, что оно закончится ко вторнику, 22 декабря.

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МЧС Новосибирской областигололедметельпогода
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