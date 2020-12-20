МЧС предупредило новосибирцев о сильном ветре и гололеде

МЧС по Новосибирской области разослало новосибирцам СМС-сообщения с предупреждением об ухудшении погодных условий.
В регионе завтра, 21 декабря, ожидаются снег, метели, порывы ветра до 19 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы. Поэтому новосибирцам нужно быть аккуратными, особенно водителям.
Если вы попали в беду, обратитесь за помощью по единому номеру 112.
В конце прошлой недели синоптики пообещали, что в Новосибирске начнется похолодание с 20 декабря. Они предполагают, что оно закончится ко вторнику, 22 декабря.