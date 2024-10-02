Нет денег: власти Новосибирска остановили замену маршруток на автобусы

Мэрия планировала избавиться от коммерческих маршрутов, заменив их на муниципальные Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Власти Новосибирска приостановили программу по замене маршруток на автобусы, запланированную до 2028 года. Об этом сообщили в департаменте транспорта на запрос читателя НГС.

Из ответа, который есть в распоряжении редакции следует, что замена коммерческих маршрутов на муниципальные зависит от лимитов финансирования.

— В связи с недостаточным бюджетным финансированием на оплату муниципальных контрактов, реализация мероприятий, отраженных в документах планирования, включая отмену действующих и организацию новых маршрутов, приостановлена, — говорится в ответе.

Аналогичный ответ приходил и в редакцию НГС. В мэрии также объясняли, что вместо маршруток до Академгородка власти предлагали использовать автобус, но как оказалось, ничего не вышло.

Документ, о котором идет речь выходил в декабре прошлого года, это был проект постановления об изменении регулярных перевозок. Власти планировали с 2024 года по 2028 год отменить коммерческие маршруты, которые дублируют муниципальные, и убрать экономически неэффективный и невостребованный общественный транспорт.

Документ содержал в себе список из порядка 50 маршрутов, которые хотели отменить, взамен власти предлагали модернизировать существующую транспортную сеть: продлить маршруты автобусов, создать новые и добавить количество транспорта к старым автобусам. Тогда тревогу забили перевозчики популярных маршруток, они уверяли, что не стоит разрушать то, что создавалось годами.