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Дороги и транспорт Нет денег: власти Новосибирска остановили замену маршруток на автобусы

Нет денег: власти Новосибирска остановили замену маршруток на автобусы

Все маршруты хотели поменять за 4 года

1 269
42 комментария

Мэрия планировала избавиться от коммерческих маршрутов, заменив их на муниципальные

Власти Новосибирска приостановили программу по замене маршруток на автобусы, запланированную до 2028 года. Об этом сообщили в департаменте транспорта на запрос читателя НГС.

Из ответа, который есть в распоряжении редакции следует, что замена коммерческих маршрутов на муниципальные зависит от лимитов финансирования.

— В связи с недостаточным бюджетным финансированием на оплату муниципальных контрактов, реализация мероприятий, отраженных в документах планирования, включая отмену действующих и организацию новых маршрутов, приостановлена, — говорится в ответе.

Аналогичный ответ приходил и в редакцию НГС. В мэрии также объясняли, что вместо маршруток до Академгородка власти предлагали использовать автобус, но как оказалось, ничего не вышло.

Документ, о котором идет речь выходил в декабре прошлого года, это был проект постановления об изменении регулярных перевозок. Власти планировали с 2024 года по 2028 год отменить коммерческие маршруты, которые дублируют муниципальные, и убрать экономически неэффективный и невостребованный общественный транспорт.

Документ содержал в себе список из порядка 50 маршрутов, которые хотели отменить, взамен власти предлагали модернизировать существующую транспортную сеть: продлить маршруты автобусов, создать новые и добавить количество транспорта к старым автобусам. Тогда тревогу забили перевозчики популярных маршруток, они уверяли, что не стоит разрушать то, что создавалось годами.

Перевозчики, в том числе, жаловались на нехватку водителей общественного транспорта. Проблема коснулась и частных, и муниципальных маршрутов.

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Комментарии
42
Yumare
31 минута
Опять проявить понимание? Не слишком ли понятливыми станут новосибирцы?
Mr. President
35 минут
так понятно - масква сжирает все деньги!
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