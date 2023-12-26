«Все годами создавалось — зачем это разрушать?»: что говорят перевозчики об отмене популярных маршруток в Академгородок

В начале декабря стало известно, что мэрия хочет отменить маршрутки в Новосибирске до 2028 года. Взамен власти предлагают модернизировать существующую транспортную сеть: продлить маршруты автобусов, создать новые и добавить количество транспорта к старым автобусам. В 2024 году должна перестать ездить маршрутка № 35 от станции метро «Речной вокзал» до Академгородка, а в 2025 году — маршрутка №15 от станции метро «Площадь Маркса» до Академгородка. НГС пообщался с перевозчиками, которые работают на маршрутах и узнал, что они думают о планах властей.
Сейчас на популярных маршрутах до Академгородка работают четыре перевозчика, ИП Остапенко на №35, №15, ООО «Академ Лайн» на №15, №35 и ООО «ГАПП — 6» на №15.
Могут перестать покупать новые машины
Замдиректора «ГАПП — 6», который представился Александром, рассказал журналисту, что на маршруте №15 от их компании работают две машины. По его словам, маршрут непростой, в основном садятся те, кто едут от конечной остановки до конечной, то есть от метро «Площадь Маркса» до Академгородка.
— Часто приходят жалобы, что люди не могут уехать, претензии в основном появляются утром и вечером, когда пассажиры едут на работу и с работы. Как говорят в народе, на маршруте пассажиры — кирпичи едут от конечно до конечной, — объяснил Александр. — Мы заметили, что когда из России ушла Ikea, у нас резко уменьшился пассажиропоток. Остался в основном утром и вечером.
Замдиректор отмечает, что на маршрутках работают в основном те, кто занимается перевозками давно, чаще всего сами хозяева машин. Они привыкли к системе: на дороге заработали, на эти деньги заправили и починили машину. Новые же долго не задерживаются, потому что для владельцев маршруток дотаций от государства нет, говорит Александр.
— Если автобусы будут на самоокупаемости, то они долго не проработают, если от бюджета, то будет у нас когда-нибудь такая сказка, как в Москве или в Санкт-Петербурге. Будет неважно сколько пассажиров, главное сколько положено ездить по времени и выполнять количество рейсов в день, тогда проблем с транспортом не будет, но где взять такие деньги это уже вопросы к администрации, — объяснил Александр.
По словам замдиректора, к ним от мэрии, как к перевозчикам не обращались с предложениями об альтернативах после отмены маршрута.
— Есть подозрение, что люди не будут покупать новые газели и ставить их на маршрут, зная, что в 2025 году его отменят. Наоборот, могут начать продавать и маршруты сами по себе закончатся естественным образом, потому что уверенности в завтрашнем дне нет, а в таких условиях люди не готовы вкладываться, — предположил замдиректор.
Сомнительная эффективность
Другой перевозчик Эдуард Остапенко, который работает на маршрутах №35 и №15 объяснил, что инициатива отменить маршрутки появилась давно, якобы большому городу нужны большие автобусы и свой развитый транспорт.
— Нам альтернативу не предлагали — наши проблемы. В автобусах оплата за рейс, например, в Академгородке транспорт ездит друг за другом пустой, маршрут был нерентабельным, но добавили еще 12 автобусов, в итоге сейчас едет 24 автобуса. Но когда тебе платят за рейс можно колонной поставить, — говорит Эдуард. — Правда, тогда экономикой не пахнет, у них бюджет.
Директор отмечает, что маршрутки в этом плане более экономичные, потому что на них сколько заработал и увез пассажиров — столько и получил. Эдуард также отмечает, что новых автобусов сейчас много именно в Советском районе, где плотность населения невысокая, при этом в городе на маршрутах стоит старый транспорт.
— А если с бюджетом не дай бог что-то случится, то не будет никакой альтернативы: сесть в один автобус и поехать. Люди привыкли, что можно уехать на разных маршрутах, выбрать побыстрее или помедленнее, интервалы у маршруток короткие. Маршрутки работали нормально, все годами создавалось, теперь за пару лет хотят все разрушить. Люди привыкли — зачем это разрушать? Автобусы в чистом виде бюджетные траты серьезные, — отметил директор.
До третьего перевозчика ООО «Академ Лайн» журналисту НГС не удалось дозвониться.
Зачем отменяют транспорт
Вместо маршруток до Академгородка городские власти предлагают использовать автобус, например, хотят изменить схему маршрута №11, продлив от остановки «Площадь Маркса» до остановки «Цветной проезд», увеличив количество транспорта. Автобус №8 от остановки «Речной вокзал» хотят сделать магистральным. Также, по данным мэрии, можно воспользоваться электричкой, на железной дороге хотят построить станцию «Университет», построив транспортные пересадочные узлы «Сеятель» и «Университетский проспект».
В проекте постановления мэрии указано, что отменить порядка 50 маршрутов необходимо, чтобы сократить дублирования муниципальных и исключить экономически неэффективный и невостребованный общественный транспорт. Кроме отмены и добавления нового транспорта, в документе также указаны те, которые изменят свой маршрут в период с 2024 по 2028 год.
Позже мэрия прокомментировала проект и сообщила, что оптимизация маршрутов проводится в рамках развития транспорта и предусматривает формирование каркаса маршрутной сети с переходом на систему муниципальных контрактов. Власти решают задачи по уменьшению дублирования и поэтапного замещения маршрутов с транспортными средствами малой вместимости на более вместительные.
На изменение работы транспорта бурно отреагировали новосибирцы, читатели НГС оставили более 600 комментариев о проблемах с транспортом. Они жаловались на долгое ожидание и переполненные автобусы и маршрутки. Говорили, что стоит не отменять маршруты, а наоборот, добавлять и вводить новые, даже если на каком-то участке транспорт дублирует друг друга.
На предложение отменить маршрутки до Академгородка бурно отреагировали читатели НГС, новосибирцы высказали мнения за и против.