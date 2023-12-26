«Все годами создавалось — зачем это разрушать?»: что говорят перевозчики об отмене популярных маршруток в Академгородок

Сейчас на популярных маршрутах до Академгородка работают четыре перевозчика, ИП Остапенко на №35, №15, ООО «Академ Лайн» на №15, №35 и ООО «ГАПП — 6» на №15.

Могут перестать покупать новые машины

Замдиректора «ГАПП — 6», который представился Александром, рассказал журналисту, что на маршруте №15 от их компании работают две машины. По его словам, маршрут непростой, в основном садятся те, кто едут от конечной остановки до конечной, то есть от метро «Площадь Маркса» до Академгородка.

— Часто приходят жалобы, что люди не могут уехать, претензии в основном появляются утром и вечером, когда пассажиры едут на работу и с работы. Как говорят в народе, на маршруте пассажиры — кирпичи едут от конечно до конечной, — объяснил Александр. — Мы заметили, что когда из России ушла Ikea, у нас резко уменьшился пассажиропоток. Остался в основном утром и вечером.