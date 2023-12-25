«Это собачьи будки на колесах»: новосибирцы — о возможной отмене маршруток до Академгородка. Есть мнения за и против

Жители Новосибирска активно обсуждают возможную отмену маршруток до Академгородка
Как сообщили НГС в мэрии, вместо маршрутки № 15, которая идет от станции метро «Площадь Маркса» до остановки «Цветной проезд», планируют изменить путь автобуса
Так, планируется, что в 2024 году перестанет ездить маршрутка
Публикуем самые интересные комментарии читателей НГС.
Почему новосибирцы против отмены маршруток
Новосибирцы уверены, что, прежде чем отменять уже имеющийся общественный транспорт, стоит улучшить транспортную доступность, например, построить железнодорожную станцию поближе к университету и вообще опробовать предлагаемые изменения.
— Может, сначала надо построить станцию Университетскую, а потом отменять маршрутки? И насколько удобно сейчас с Сеятеля добираться до разных уголков Академгородка? — задается вопросом читатель.
— Маршрутки отменят, а с автобусами ничего улучшать не станут: документы оформить не успеют, денег не будет, поставщик поставки сорвет. А люди останутся на остановках, потому что не на чем будет ехать, — беспокоится новосибирец.
— Убирать прямой маршрут и предлагать маршрут с пересадкой — прямо всё для людей.
— Автобус № 11 станет экскурсионным — надо будет объехать весь Академгородок со всеми остановками, собрать все пробки и только потом выехать на Бердское шоссе, — считает читатель.
— На маршрутках люди ездят не только в Академгородок. Попробуйте сами добраться, например, в Нижнюю Ельцовку. Вот именно эти маршрутки и выручают! Электричка, да, она есть, но почему станция находится отдельно от остановки? Как к ней добираться? По тропинке, которую сами люди протоптали, без освещения! — возмущается новосибирец.
— В целом практика замены маршруток на автобусы в городе понятна и правильна. Но не в Академ же... Наверное, в администрации не в курсе, сколько идет маршрутка до Академа, а сколько автобус — раза в 2 дольше. Особенно зимой в холод ехать на автобусе
— Вы электричку нормально сделайте сначала. К первой паре, да, удобно, а если не к первой? Сделайте автобусы от станции Сеятель, а не от «Дома быта», куда еще топать и топать. Усиление автобуса
— Сначала введите альтернативные, отработайте их, а потом уже отменяйте. Что за бред? В институт к 8 часам надо теперь в 5 утра выезжать? На чем добраться? Скоро сам университет перестанет быть востребованным из-за транспортной недоступности, — говорит читатель.
А может, всё будет хорошо?
Но другие считают, что маршрутки действительно пора убирать из города, главное, чтобы интервал между автобусами был короткий.
— Всё зависит от интервала. Например, автобус
— В Академгородке как раз с транспортом всё хорошо стало. Новые автобусы, оплата по карте, регулярно ходят допоздна, только маршрутки остались как памятник древности. Ни на картах их нет, ни расписания внятного, оплата наличными водителю без чеков.
— Идея про отмены маршруток здравая: эти коробчонки на колесах значительно увеличивают трафик, к тому же из-за малой вместимости и жадности водителей забиваются еще на конечной. Но тогда надо возвращаться к еще советской схеме сообщения правобережной части Советского района с Новосибирском — восстанавливать три маршрута (Шлюз — Речной, Верхняя зона — Речной, Щ — Речной), добавить четвертый (Нижняя Ельцовка — Речной), обеспечить их автобусами повышенной вместимости, сделать их экспрессными и гарантировать интервал их движения не реже 1 раза в 15 минут. Если мэрия на такое не готова, лучше даже не начинать, — размышляет новосибирец.
— Маршрутки однозначно надо убирать с улиц. В третьем городе России собачьи будки на колесах по сути стали основным видом транспорта, — считает житель города.
В проекте постановления мэрии указано, что отменить маршруты необходимо, чтобы сократить дублирования муниципальных и исключить экономически неэффективный и невостребованный общественный транспорт. Кроме отмены и добавления нового транспорта, в документе также указаны те, которые изменят свой маршрут в период с 2024 по
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