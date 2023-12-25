«Это собачьи будки на колесах»: новосибирцы — о возможной отмене маршруток до Академгородка. Есть мнения за и против

Так, планируется, что в 2024 году перестанет ездить маршрутка № 35 от станции метро «Речной вокзал» до Академгородка, а в 2025 году — маршрутка № 15 от станции метро «Площадь Маркса» до Академгородка. Автобус № 11 изменит маршрут в 2025 году.



Публикуем самые интересные комментарии читателей НГС.

Почему новосибирцы против отмены маршруток

Новосибирцы уверены, что, прежде чем отменять уже имеющийся общественный транспорт, стоит улучшить транспортную доступность, например, построить железнодорожную станцию поближе к университету и вообще опробовать предлагаемые изменения.