Мэрия объяснила, почему автобус № 8 так и не заменил маршрутку № 35 до Академгородка

Маршрутку № 15 отменили из-за отказа перевозчиков обслуживать маршрут Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В мэрии Новосибирска объяснили, почему решили не убирать маршрутку № 35 до Академгородка. В конце 2023 года администрация заявляла об отмене этого маршрута в 2024 году.

На запрос редакции НГС в мэрии ответили, что маршрутку № 35 «Цветной проезд» — «Речной вокзал» планировали отменить и одновременно с этим увеличить количество автобусов № 8 «Цветной проезд» — «Вокзал Новосибирск-Главный», которые полностью дублируют путь следования маршрутного такси. Кроме того, автобус собирались перевести в статус «магистрального», чтобы он ходил с интервалом не более 10 минут.

— Однако в связи с отсутствием бюджетных средств, выделяемых для заключения новых муниципальных контрактов, по причине непростой экономической ситуацией в стране выполнение данных мероприятий переносятся на более поздний срок, — объяснили в мэрии.

Работу маршрутки № 35 продлили, машины ходят в прежнем режиме.

Также в мэрии объяснили причину отмены маршрутки № 15 «Цветной проезд» — «М. „Площадь Маркса“». По данным администрации, маршрут отказались обслуживать сами перевозчики, а заявки от других так и не поступили.