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Дороги и транспорт Мэрия объяснила, почему автобус № 8 так и не заменил маршрутку № 35 до Академгородка

Мэрия объяснила, почему автобус № 8 так и не заменил маршрутку № 35 до Академгородка

Предполагалось, что автобус должен ходить каждые 10 минут

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12 комментариев

Маршрутку № 15 отменили из-за отказа перевозчиков обслуживать маршрут

В мэрии Новосибирска объяснили, почему решили не убирать маршрутку № 35 до Академгородка. В конце 2023 года администрация заявляла об отмене этого маршрута в 2024 году.

На запрос редакции НГС в мэрии ответили, что маршрутку № 35 «Цветной проезд» — «Речной вокзал» планировали отменить и одновременно с этим увеличить количество автобусов № 8 «Цветной проезд» — «Вокзал Новосибирск-Главный», которые полностью дублируют путь следования маршрутного такси. Кроме того, автобус собирались перевести в статус «магистрального», чтобы он ходил с интервалом не более 10 минут.

— Однако в связи с отсутствием бюджетных средств, выделяемых для заключения новых муниципальных контрактов, по причине непростой экономической ситуацией в стране выполнение данных мероприятий переносятся на более поздний срок, — объяснили в мэрии.

Работу маршрутки № 35 продлили, машины ходят в прежнем режиме.

Также в мэрии объяснили причину отмены маршрутки № 15 «Цветной проезд» — «М. „Площадь Маркса“». По данным администрации, маршрут отказались обслуживать сами перевозчики, а заявки от других так и не поступили.

Ранее студент НГУ рассказал редакции НГС о сбоях в общественном транспорте, который курсирует по маршрутам до Академгородка.

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Комментарии
12
Директор Завода (Ржака)
35 минут
Мэрия только и объясняет, почему не может сделать то и это.
Liger
42 минуты
Это какая ещё такая "непростая экономическая ситуация" в стране?
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